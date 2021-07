Guerre des wearables – The Financial Express

in

Le marché indien des montres connectées est désormais dominé par des marques qui vendent des gadgets abordables.

Les bracelets de fitness perdent lentement du terrain au profit des montres intelligentes, maintenant que beaucoup sont équipées de fonctionnalités telles que la mesure de la SpO2, les notifications des téléphones et le GPS intégré à des prix raisonnables. Le cabinet d’études de marché IDC a constaté que le marché des bracelets avait baissé de 34,3% en glissement annuel en 2020, après avoir culminé en 2019. Environ 3,3 millions d’unités de bracelets ont été expédiées en Inde l’année dernière. Pendant ce temps, les montres connectées ont connu une croissance de 139,3% en glissement annuel avec des expéditions s’élevant à 2,6 millions d’unités en 2020.

La tendance se poursuit en 2021 : le marché des bracelets a baissé de 22,4 % au cours du trimestre janvier-mars, par rapport à la même période l’an dernier ; tandis qu’un total de 1,4 million de montres connectées ont été expédiées au cours de cette seule période. Plusieurs fabricants de vêtements connectés ont introduit des montres connectées au cours de la dernière année : Xiaomi India, qui est un acteur de premier plan dans la catégorie des bracelets avec 46,7% de part de marché, a lancé la Mi Watch Revolve en septembre ; Boat a rejoint la fête en octobre; tandis que Realme a lancé sa première smartwatch en mai 2020.

Le prix est correct

Jaipal Singh, directeur de recherche associé, IDC, déclare : « En 2020, les premiers utilisateurs de trackers de fitness sont passés de l’utilisation de bracelets aux montres intelligentes. Alors qu’en 2021, les personnes qui n’ont jamais utilisé de bracelet achètent directement des montres connectées, ce qui entraîne une expansion du marché adressable, ajoute-t-il.

Le marché indien des montres connectées est désormais dominé par des marques qui vendent des gadgets abordables. Le bruit est entré sur le marché il y a environ quatre ans avec des montres intelligentes seules, sans bracelets, et se taille la part du lion sur le marché des montres intelligentes – selon IDC, au premier trimestre 2021, il détenait une part de 26,7%, suivi de Boat avec 21,9%.

Anshika Jain, analyste principale, Counterpoint Research, note que 10 nouvelles marques ont lancé des montres intelligentes depuis 2020, tandis que seulement quatre ont lancé des bracelets. La prolifération de nouvelles marques et l’augmentation des volumes de vente ont fait baisser le prix des montres connectées. Exemple : le prix de vente moyen des montres intelligentes est passé de 166 $ au premier trimestre de l’année 2020 à 88 $ au premier trimestre de l’année 2021.

Xiaomi a lancé une montre abordable sous sa marque Redmi à Rs 3 999 en mai 2021. La Mi Smart Band 5 et la montre de base de Noise coûtent toutes deux Rs 2 499. Boat a réduit les prix de plusieurs de ses montres intelligentes à 2 999 roupies. Amazfit, une autre marque populaire, a fait ses débuts en Inde en 2018 avec deux montres à des prix différents : Rs 5 499 et Rs 15 499. La marque vend désormais trois montres à moins de Rs 5 000.

Parmi les premières montres intelligentes de Noise se trouvait la Noise Loop Smartwatch, lancée en 2017, à Rs 4 999. “Lorsque les bracelets ont été introduits pour la première fois, les gens portaient à la fois des montres analogiques et des bracelets de fitness”, observe Amit Khatri, son co-fondateur. À l’époque, le marché disposait principalement de produits haut de gamme d’Apple et de Fitbit, qui pouvaient jouer le rôle de montre, de tracker de fitness et compléter le smartphone.

Pendant ce temps, Goqii, qui fait partie du segment des bracelets de fitness depuis 2014, est entré dans la catégorie des montres intelligentes l’année dernière avec sa montre Smart Vital au prix de 5 999 Rs. Vishal Gondal, son fondateur et PDG, déclare : « Les bracelets s’apparentent à des téléphones portables, tandis que les montres connectées sont comme des smartphones.

Se démarquer

La plupart des montres intelligentes imitent le design de l’Apple Watch et séduisent les consommateurs qui aspirent à posséder un appareil haut de gamme mais qui peuvent se permettre beaucoup moins. L’intégration de fonctionnalités à des coûts incroyablement bas est le nom du jeu. « Les marques devront offrir une expérience utilisateur fluide avec des fonctionnalités pertinentes pour s’assurer que les consommateurs ne mettent pas le gadget de côté après quelques mois d’utilisation », déclare Jain. Par exemple, l’inclusion de fonctionnalités telles que les appels Bluetooth, qui ne sont pas courantes parmi la plupart des gadgets, pourrait augmenter l’attrait d’une montre intelligente.

Les montres intelligentes pouvant prendre en charge des applications tierces représentent aujourd’hui près d’un quart du marché. Apple est en tête de ce segment avec environ 51% de part de marché. Pour débloquer la croissance et se différencier, dit Jain, les marques doivent travailler sur la prise en charge des applications tierces. Samsung, par exemple, passe au système d’exploitation Wear de Google pour ses montres intelligentes afin de mieux intégrer le gadget aux smartphones.

Un autre aspect de différenciation pourrait provenir de partenariats avec des établissements de santé et des préparateurs physiques. Goqii a construit un écosystème autour de ses produits qui rassemble des coachs, des experts de la santé et des compagnies d’assurance. Anand Ramanathan, partenaire de Deloitte India, déclare : « Si les marques veulent facturer un supplément, elles devront conclure des alliances qui les distinguent de la concurrence. Les partenariats sont le moyen le plus sûr d’y parvenir.

