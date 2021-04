Guerre d’Ukraine: la Russie lance des missiles lors d’un exercice en mer Noire alors que l’étranglement se resserre | Monde | Nouvelles

Dans une série de courts clips vidéo, capturés par la frégate russe Admiral Essen, on peut voir un missile lancé depuis l’un des multiples silos de missiles du navire. Les clips vidéo, publiés par le média de propagande du Kremlin, TASS, affichent également les atouts du nouveau navire de guerre dans le but de montrer la puissance militaire de la Russie.

La Russie affirme que les missiles de croisière Caliber ont été tirés dans le cadre d’un exercice militaire conjoint dans lequel plus de 20 autres navires militaires et environ 50 avions de combat ont également été impliqués.

Un porte-parole de l’armée russe a déclaré: «Un groupe naval comprenant les frégates Admiral Makarov et Admiral Essen, les corvettes de missiles Graivoron et Vyshny Volochyok, ainsi que des bateaux lance-missiles, de petits navires de guerre anti-sous-marins et de grands navires d’assaut amphibies, ont organisé un exercice pour repousser un fictif. les armes d’attaque aérienne de l’ennemi, utilisant des interférences radioélectroniques actives. »

Le porte-parole a ajouté: «Trois escadrons de l’avion d’attaque du district militaire du sud ont organisé des exercices pour atteindre les positions d’une attaque.»

L’amiral Essen est l’un des derniers navires de guerre de Poutine, un patrouilleur polyvalent, capable de mener des missions de combat.

La nouvelle des lancements de missiles survient alors que les dernières images satellites montrent des avions de combat russes amassant en Crimée et des bases près de l’Ukraine avec jusqu’à 30 avions de combat Su-30 alignés sur une piste.

Plus de 110 000 soldats sont actuellement sur le point d’envahir l’Ukraine le long de sa frontière orientale avec des troupes fraîches et du matériel envoyé quotidiennement dans la région.

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a annulé les projets d’envoi de deux navires de guerre américains en mer Noire alors que Vladimir Poutine a annoncé que le détroit de Kertch serait fermé aux navires de guerre étrangers.

Les États-Unis et la Russie se sont engagés dans des démarches tit-for-tat concernant les sanctions et d’autres querelles diplomatiques.

Dans un court message vidéo, M. Zelensky a déclaré: “M. Poutine: je suis prêt à aller encore plus loin et à vous inviter à vous rencontrer n’importe où dans le Donbass ukrainien, où la guerre est en cours.”