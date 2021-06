Guerre et souvenir, trop souvent enveloppés de mensonges ⋆ .

Le fil Facebook du Memorial Day d’hier était encombré d’appels à la mémoire des héros tombés au combat qui sont morts dans toutes nos guerres. De nombreuses personnes ont partagé des photos ou les noms de proches décédés en uniforme. Nous sommes invités à tous les honorer, peu importe la guerre, car ils sont morts pour nous, pour nos libertés, pour notre pays ou pour nos valeurs.

Mais je suis entré dans l’âge adulte avec l’ombre d’être enrôlé au-dessus de moi, sachant que je serais probablement appelé à servir et peut-être à mourir dans une guerre à laquelle je me suis rapidement opposé, vigoureusement. Mon rejet de cette guerre était, je pensais alors, et je pense maintenant, basé sur les valeurs que j’avais apprises en grandissant dans ce pays.

J’avais également appris en lisant les procès de Nuremberg à quel point cela sonnait creux lorsque les nazis ont défendu leurs actions en disant qu’ils « ne faisaient que suivre les ordres ».

Néanmoins, on a dit à ma génération que suivre les ordres était ce que nous étions censés faire. Beaucoup de nos pères avaient servi pendant la Seconde Guerre mondiale, après tout, et leur service avait une corrélation directe avec la vie que nous connaissions, la liberté que nous avions. Résister à Hitler et à Mussolini était un service qui valait le nombre incalculable de sacrifices requis pour que cette résistance l’emporte.

Alors pourquoi est-ce que je me sens si mal à l’aise chaque fois que j’entends cet appel souvent répété au respect général du service ? Pourquoi est-ce que je me sens mal à l’aise avec ceux qui remercient si facilement les vétérinaires pour leur service, ou offrent la même gratitude non triée aux étrangers dans la rue dont le service réel peut ou non avoir été méritoire. Et comment peuvent-ils prétendre savoir ?

Je suis en conflit sur ce sujet, et je l’ai été toute ma vie. Dans mon annuaire de lycée, ma photo apparaît à côté d’un camarade qui mourrait au Vietnam peu de temps après que nous ayons tous les deux obtenu notre diplôme. Je ne le connaissais pas bien, mais sa mort dans un endroit dont aucun de nous n’avait entendu parler lorsque nous avons quitté l’école semble être un paradigme pour notre génération, une division entre ceux qui ont combattu la guerre, ou l’ont généralement soutenu, et ceux qui, comme moi, nous avons fait ce que nous pouvions pour l’arrêter et ramener « nos » garçons à la maison.

Quand j’étais engagé dans l’activisme contre cette guerre, je n’ai jamais pensé que je dénonçais des gars comme Richard Otte, ce gamin dont la photo est à côté de la mienne parmi les finissants de 1961. Quand j’ai été critiqué pour ne pas “soutenir nos garçons « Je me suis toujours demandé comment quelqu’un pouvait passer à côté du fait que la résistance à cette guerre était censée soutenir ces enfants, pour la plupart des conscrits, expédiés à l’étranger, leur patriotisme étant utilisé pour les jouer pour des ventouses, leur confiance dans les dirigeants les mettant en danger, leur innocence employée contre eux d’une manière qui finirait par laisser 58 000 d’entre eux morts, et beaucoup, beaucoup plus marqués, physiquement ou émotionnellement, à vie.

Quand j’ai entendu des gens de ma génération ou plus jeunes s’appeler patriotes tout en utilisant ces soldats et ces femmes morts pour rallier les Américains derrière des hommes comme Trump ou Cheney qui n’ont pas résisté à cette guerre, mais se sont assurés qu’ils n’auraient pas à y combattre, les vieilles colères renaissent en moi. Je me souviens combien de fois, ceux d’entre nous, membres du mouvement anti-guerre, se sont fait dire de partir si nous n’aimions pas notre pays. Nous avons été ridiculisés en tant que traîtres, ou en tant que lâches, même par des gens qui ne pouvaient pas identifier de quel côté nous étions au Vietnam, ou expliquer pourquoi nous nous battions réellement là-bas. Habituellement, le mieux qu’ils puissent comprendre était que les États-Unis défendaient la « liberté » et « contre le communisme ». Ou nous les combattions là-bas pour ne pas avoir à les combattre ici.

Cela n’avait aucun sens pour moi, ou pour des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes comme moi. Regroupés ensemble, nous regardons des films documentaires rarement vus comme Hearts and Minds, ou nous avons vu des photos de jeunes soldats américains aux informations alors qu’ils brûlaient des villages vietnamiens «pour les sauver». Nous avons lu Ho Chi Minh, le leader nord-vietnamien qui a dit qu’il avait été inspiré pour se battre pour un pays meilleur par des hommes comme Thomas Jefferson et d’autres héros de la révolution qui a donné aux Américains l’indépendance de l’Angleterre. Ho Chi Minha semblait être une meilleure personne, avec de meilleures valeurs, que ces personnes corrompues que nous soutenions là-bas, de Diem à Ky en passant par Madame Nhu.

Au fur et à mesure que la guerre avançait et que le nombre de morts, américains et vietnamiens, augmentait, il est devenu de plus en plus clair que ceux d’entre nous qui s’opposaient à la guerre avaient raison et que ceux qui ont initié l’implication des États-Unis dans une guerre asiatique entre le nord et le sud vietnamiens avaient tort. Ceux qui l’ont soutenu, en ont profité ou l’ont utilisé pour se vendre comme des patriotes. Johnson a eu tort de le perpétuer si obstinément. McNamara s’est trompé dans ses calculs abstraits et sans effusion de sang. Nixon avait tort. Kissinger aussi. Et, bien que cela me fasse mal de le dire, beaucoup de mes pairs qui ont combattu dans cette guerre ont eu tort aussi, bien qu’ils ne devraient porter aucun fardeau de culpabilité pour avoir servi. Beaucoup d’entre eux, cependant, ont persisté dans l’erreur pendant des décennies, se retrouvant finalement dans la droite dure de la politique américaine, soutenant trop souvent des hommes comme Reagan, ou Pat Buchanan, ou Newt Gingrich, ou un éventail de « patriotes » de chickhawk et de chickenshit qui étaient toujours désireux de soutenir la guerre n’importe où tant que d’autres personnes, ou les enfants d’autres personnes auraient à la combattre. Pensez Hannity, pensez Limbaugh, pensez Franklin Graham, pensez Bill O’Reilly. Il y en a beaucoup d’autres dont le service s’étend rarement, voire jamais, bien au-delà de se servir eux-mêmes. Pensez Trump.

J’ai connu des hommes qui prétendent avoir servi au Vietnam qui ne l’ont pas fait. J’en ai connu d’autres qui se vantaient d’avoir vu des combats et qui n’ont jamais quitté le pays. Et je me souviens d’incidents comme celui de My Lai, où des hommes combattant sous le drapeau de mon pays ont tué des femmes, des enfants et des vieillards. Désireux. Si votre connaissance des événements est limitée, vous avez peut-être fini par remercier des hommes comme le lieutenant Calley pour leur service. Cela aurait été une abomination.

Pendant ce temps, nous continuons à soutenir le vieux mensonge qui honore automatiquement ceux qui portent des armes ou portent des uniformes comme une confirmation de leur amour indiscutable pour la patrie, ou de la liberté, ou nos valeurs. Nous répétons que le mensonge de manière à faciliter les dépenses pour la guerre et les préparatifs de guerre que les dix ou douze prochains pays du monde réunis. Pendant ce temps, nous envoyons plus de jeunes hommes et femmes mourir sans nécessité ni justification dans des endroits comme l’Irak. Pendant ce temps, ceux qui remettent en question de telles actions restent sur la défensive, toujours ridiculisés comme étant antipatriotiques, antiaméricains, lâches ou mal dans notre opposition, apportant aide et réconfort à nos ennemis parce que nous ne nous soucions pas vraiment de choses comme la liberté. .

Mais nous le faisons. Et cela nous afflige de voir notre pays envoyer de l’argent à des endroits comme Israël où la liberté dépend de la religion, où l’argent de nos impôts est utilisé pour opprimer les personnes les plus faibles. Comment quiconque prétend aimer la liberté ou la démocratie peut-il être fier de notre soutien incontesté à l’Arabie saoudite, un endroit qui a produit la plupart de ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre 2001, avec un dirigeant qui a ordonné le meurtre d’un journaliste américain. Ne voulons-nous pas que des mots comme «liberté» et «démocratie» signifient quelque chose? Combien de temps peut être si hypocrite sans payer de prix? Ou avons-nous déjà payé ce prix avec des résultats qui ont donné naissance à Trump et à ses partisans fascistes ?

Maintenant que le service dans nos forces armées est entièrement volontaire, ceux qui s’engagent le font souvent parce que a) leurs options sont peu nombreuses et b) ils croient vraiment que le service est, ipso facto, patriotique et uniformément bon pour leur pays. C’est une chose dangereuse à croire ; elle permet de voir la bonté là où elle peut être absente, de faire des généralisations erronées qui rangent trop souvent les mauvais actes et les mauvais hommes dans une catégorie avec des hommes qui seraient révoltés par leur compagnie. Nous devons protéger l’honneur de ceux qui ont servi honorablement contre l’association avec d’autres qui, dans certains cas, n’étaient pas aptes à cirer leurs bottes.

Je respecte le courage dont tant de jeunes hommes et femmes ont fait preuve en allant dans des endroits dangereux en pensant qu’ils soutenaient leur pays, mais je suis contrarié d’avoir vu pendant si longtemps à quel point notre amour du pays peut être facilement exploité et mal exploité.

Quiconque tient à cœur est libre de différer avec moi. Après tout, le droit de différer n’est-il pas l’une des choses dont on nous dit que nos militaires nous ont donné ? Mais il est difficile de me convaincre que nous avons mené une guerre qui devait être menée depuis la Seconde Guerre mondiale, et je ne pense pas non plus que nous devions dépenser près d’un billion de dollars par an pour quelque chose d’aussi vaguement défini que la «défense». Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le « Département de la défense » était connu sous le nom de Département de la guerre. Changer le nom faisait partie du mensonge, et nos fêtes nationales censées honorer ceux qui sont morts en uniforme sont également complices de ce mensonge. Il contribue à garantir que davantage de jeunes meurent inutilement, au service de causes qui peuvent ou non être dignes des sacrifices qu’on leur demande de faire.

L’approbation globale non examinée de tout ce qui est fait par des gens en uniforme n’est pas un bon moyen pour les gens libres de rouler. Accorder un honneur générique à l’armée peut saper les libertés mêmes qu’on nous dit que nous n’aurions pas sans ceux qui ont saigné leur vie en Afghanistan ou en Irak. Les utiliser de cette manière est souvent plus cynique que patriotique. Il a été utilisé pour faire taire la dissidence, une composante essentielle de toute société qui souhaite se croire libre.

