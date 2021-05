Guerre Israël-Gaza: Moment choquant de la frappe de roquettes du Hamas capturé sur CCTV | Monde | Nouvelles

Les colonies israéliennes ont fait l’objet d’attaques soutenues de missiles depuis Gaza au cours de la semaine dernière alors que des groupes militants palestiniens lançaient un nombre sans précédent de roquettes. La plupart des salves entrantes sont interceptées par le système de défense antimissile Iron Dome de l’armée israélienne. Cependant, des images choquantes capturées dans la ville de Petah Tikva montrent les dégâts causés par un missile qui a réussi à passer.

La vidéo, qui a fait surface pour la première fois sur les réseaux sociaux israéliens, montre un homme en train de se détendre et de regarder la télévision avant qu’une explosion à proximité ne secoue le bâtiment.

Les meubles et autres effets personnels sont projetés à travers la pièce par la force de l’explosion sans avertissement.

La puissance de l’explosion fait sortir une vitre directement du mur alors que l’homme secoué se précipite vers la sécurité.

L’homme semble indemne, malgré la proximité de la grève et les ravages causés à son domicile.

Des groupes armés à Gaza tels que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont commencé à lancer des roquettes sur Israël lundi après que les forces de sécurité et les Palestiniens à Jérusalem-Est se sont affrontés autour de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint très sensible de la vieille ville.

Au moins 139 personnes ont été tuées à Gaza tandis qu’en Israël, sept personnes ont été tuées, dont un garçon de 5 ans.

Les sirènes sont utilisées comme système d’alerte précoce pour les Israéliens vivant à portée de tirs de roquettes, donnant aux habitants le temps de courir vers l’abri le plus proche.

Le système antimissile «Iron Dome» du pays est capable de suivre et de détruire jusqu’à 90% des obus entrants.

Cependant, avec plus de 2 000 projectiles lancés par des militants à ce jour, un certain nombre de roquettes se sont glissées.

Les Israéliens vivant près de la ville côtière de Tel Aviv se sont prononcés contre la fuite terroriste face aux missiles venant en sens inverse.

Une mère de trois enfants, Shashi, a déclaré: «Les sirènes ont commencé à retentir et il n’y avait pas d’abri là-bas, alors nous avons couru vers le parking le plus proche et levé les yeux et il y avait 10 roquettes au-dessus de nous.

“Mon plus jeune enfant est vraiment bouleversé. Nous fuyons tous dans la terreur.”

Cela vient comme un expert sur le conflit israélo-arabe a dit à LBC qu’il craignait qu’il n’y ait “beaucoup plus d’effusion de sang à venir”.

L’analyste des affaires étrangères Tim Marshall a averti: “Aucune des deux parties ne peut s’arrêter.”

Il a ajouté: “Je pense que nous verrons plus d’effusion de sang dans les jours à venir des deux côtés. Je veux dire évidemment, un côté va verser beaucoup plus de sang mais tout le monde le savait.

“Lorsque le Hamas a lancé les premières roquettes, il savait qu’il subirait des centaines de morts.”