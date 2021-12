Guerre moderne en cours, problèmes de zone de guerre voir les fans de COD exaspérés

Capture d’écran : Activision / Dependent_Secret6125

Call of Duty est une machine tentaculaire avec des pièces mobiles complexes réparties sur plusieurs jeux et studios, et il semble actuellement en surchauffe, en particulier sur les consoles. Depuis des jours, les joueurs se plaignent du fait que Modern Warfare de 2019 est pratiquement cassé, tandis que même les joueurs de Warzone sont confrontés à de nouveaux problèmes après le lancement de la grande nouvelle carte Caldera du jeu, qui est venue tout comme de nombreux testeurs d’assurance qualité chez Activision se sont mis en grève après les annonces de licenciement. .

Il est toujours difficile de dire à quel point les bogues sont répandus, mais les gens ne manquent pas de se plaindre de rencontrer des problèmes en ligne. L’un des plus gros coupables semble être une boucle sans fin dans laquelle plusieurs jeux Call of Duty scintillent entre le menu d’accueil et un écran de chargement. À la fin de la semaine dernière, Twitter a commencé à se remplir de joueurs partageant des images du problème sur Modern Warfare, Vanguard et Warzone.

« Nous travaillons pour résoudre un problème qui fait que les joueurs sont pris dans une boucle de mise à jour », lit-on sur la page d’assistance d’Activision, qui indique que le problème affecte principalement les joueurs PS4 et Xbox One. « Dans certains cas, le jeu semble désinstaller et réinstaller les données du jeu. » En attendant, Activision recommande aux joueurs concernés d’effacer les données du cache sur leurs consoles.

Dans Modern Warfare, en revanche, les joueurs ont du mal à installer le jeu et à reconnaître les nombreux packs de données nécessaires pour le maintenir à jour. Le subreddit a été rempli de plaintes de personnes incapables de jouer, soit à cause de ces problèmes d’installation, soit à cause d’autres plantages, blocages et temps d’attente de match buggés.

Ces rapports surviennent alors que les joueurs sont en révolte ouverte contre une mise à jour de Warzone présentant le tueur de vacances presque imparable Krampus. Les joueurs ont pris en compte les commentaires d’une récente annonce de correctif par Raven Software pour déplorer son ajout alors que tant d’autres parties de l’expérience multijoueur sont confrontées à des défis.

« Call of Duty: #Warzone a des problèmes MAJEURS selon le nombre écrasant de rapports de joueurs sur console », a écrit le site Web ModernWarzone qui a recueilli les commentaires de plus de 35 000 joueurs. En plus des récents problèmes d’installation et de chargement, les joueurs sur consoles se plaignent également d’un décalage accru et d’un élastique. Ces problèmes s’ajoutent à des problèmes à l’échelle du jeu, comme les attaques de mêlée nouvellement boguées qui ne causent parfois aucun dégât.

« Le fait que Modern Warfare soit littéralement injouable et qu’il soit en vente à temps pour les vacances est putain d’absurde », a écrit Tom Henderson, initié et leaker de Call of Duty sur Twitter hier. « Warzone Caldera est aussi un gâchis sur les consoles. Et il n’y a eu aucune reconnaissance de la part d’Activision et de ses studios de développement.

Cette période apparemment inhabituellement boguée pour la série survient alors qu’Activision essaie de faire tourner plusieurs plaques sur le front du jeu en même temps qu’elle est sous le feu des critiques pendant des années d’abus sur le lieu de travail. Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard, en plus d’être co-développés et dirigés par différents studios, ont également des expériences multijoueurs distinctes qui ont chacune gardé leur pertinence à leur manière et en dehors de la corbeille de 5 $. Ajoutez Warzone au mélange, qui a des croisements avec les jeux précédents et est si populaire qu’il rapporterait 5 millions de dollars par jour, et il ne devrait peut-être pas être surprenant que la machine Call of Duty se grippe.

L’un des principaux lubrifiants de Call of Duty sont les testeurs d’assurance qualité, dont des dizaines entament leur deuxième semaine de grève après qu’Activision a annoncé le licenciement de certains de ceux qui travaillent directement sur Warzone. « Le service d’assurance qualité de Raven est essentiel au fonctionnement quotidien du studio dans son ensemble », écrivaient alors les développeurs de Raven. « Résilier les contrats de testeurs hautement performants dans une période de travail et de profit constants met la santé du studio en danger. »

Jusqu’à présent, les demandes des groupes n’ont pas été satisfaites, mais un fonds de grève soutenant l’effort a déjà accumulé plus de 300 000 $ de fonds. L’action syndicale et la nouvelle vague de problèmes dans les jeux se poursuivent alors que la plupart des studios de jeux vidéo se tournent vers une équipe réduite pour garder les serveurs allumés pendant les vacances de fin d’année. Cela se produit également au même moment où Call of Duty est inondé de nouveaux joueurs et de joueurs de retour pendant la saison des vacances.

Activision n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Kotaku.