Guerre ouverte Kanter-LeBron : « L’argent sur le moral »

Après la catastrophe des Lakers au Garden, dans le grand classique de la NBA dans lequel ils ont fini secoués par les Celtics, LeBron James s’est adressé aux médias après son retour sur les pistes. Il était absent depuis plus de deux semaines et, bien sûr, de nombreuses questions portaient sur ce qu’il avait ressenti (bien individuellement) et, bien sûr, sur le sale moment sportif des Lakers. LeBron a tenté de calmer les esprits, assuré qu’ils n’avaient pas encore tiré la sonnette d’alarme et que la saison était très longue.

Mais il y avait un autre sujet sur la table : Enes Kanter, le centre turc des Celtics, avait joué avec des chaussures qui étaient une attaque directe contre LeBron, que Kanter accuse de se vendre comme défenseur des droits civiques… mais uniquement avec les causes qui l’intéressent. Kanter pense que LeBron est silencieux sur les questions chinoises et suit les diktats de Nike, sa marque de sport (et celle de Jayson Tatum, la grande star des Celtics d’ailleurs). Dans un grand match avec la télévision nationale, les chaussures du centre étaient une fresque contre LeBron. Kanter avait déjà affiché son élection pour ce jeu en ligne, avec ce message : « L’argent au-dessus des mœurs pour le ‘King’. Triste et haineux qu’il choisisse de ‘la taire et de se consacrer à faire rebondir la balle’ quand Big Brother le commande (avec un drapeau de la Chine). Avez-vous déjà entendu parler des travailleurs esclaves qui fabriquent vos zatapillas ou cela ne fait-il pas partie de vos intérêts ? »

L’argent sur la morale pour le « Roi » 👑 Triste et dégoûtant de voir comment ces athlètes prétendent se soucier de la justice sociale Ils font vraiment « tais-toi et dribblent » quand Big Boss 🇨🇳 le dit Vous êtes-vous renseigné sur le travail d’esclave qui a fabriqué vos chaussures ou cela ne fait-il pas partie de vos recherches ? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ – Enes Kanter (@EnesKanter) 18 novembre 2021

Quelques instants après que LeBron James a marché sur le sol pour s’échauffer, juste derrière lui se trouve Enes Kanter qui a, à plus d’une occasion, appelé LBJ pour ne pas s’être davantage exprimé sur les injustices sociales en dehors des États-Unis. #en arrière pic.twitter.com/l8lBkXcJvN – A. Sherrod Blakely (@ASherrodblakely) 19 novembre 2021

Après le match, LeBron ne voulait pas trop se mettre dans le pétrin maisassuré qu’il ne comprenait pas que Kanter ne lui avait pas parlé personnellement en privé: « Ce n’est pas quelqu’un sur qui je veux dépenser beaucoup d’énergie. Il semble qu’il ait toujours quelque chose à dire sur moi », a déclaré LeBron avant d’assurer qu’ils se sont dirigés vers les vestiaires et que Kanter a eu l’occasion de parler « à ce moment-là en tant qu’hommes », mais ne s’est pas adressé à lui. »Essayez d’utiliser mon nom pour vos intérêts« , a-t-il conclu.

Kanter porte souvent ses baskets pour envoyer des messages politiques. Et déjà a laissé entendre cette saison que son peu de temps sur le terrain était lié à son activisme, qu’il n’aime pas en NBA car il s’adresse surtout, depuis quelque temps à cette partie, à Nike et ses usines en Asie. Il l’a déjà dit il y a quelques semaines, avec des allusions directes à Michael Jordan et, encore une fois, LeBron: « Nike n’arrête pas de parler d’injustice (en Amérique), mais quand il s’agit de la Chine, il est silencieux. Il ne traite pas de la brutalité policière en Chine, il ne parle pas de discrimination contre la communauté LGBT, il ne dit pas un mot l’oppression des minorités en Chine, peur de parler. Qui fabrique vos pantoufles en Chine ? Le savent-ils ? Il y a beaucoup d’usines de travail forcé en Chine. Par exemple, le travail forcé des Ouïghours, c’est de l’esclavage moderne, et ça arrive. maintenant en Chine. Des millions de Ouïghours sont actuellement détenus, vendus et affectés au travail dans des camps de travaux forcés comme les prisons d’usine à travers le pays. Nike aime dire « Just do it » (leur devise est Just Do It). Mais que faites-vous pour le travail d’esclave qui fait vos pantoufles ? Le travail qui vous rend riche. J’ai un message pour le propriétaire, Phil Knight. Comment voudriez-vous que je vous procure des billets d’avion et partons ensemble en Chine. Nous pourrions visiter ces camps de travaux forcés pour que vous puissiez les voir par vous-même. LeBron James et Michael Jordan, vous êtes aussi invités. Nike doit faire partie de cela, nous devons arrêter l’hypocrisie. L’esclavage doit être arrêté dans le monde moderne. »