Guerre ouverte pour l’épreuve de force du siècle de la F1 à Abu Dhabi

Si vous avez été assis sur la clôture ou si vous vivez sur une autre planète, il est maintenant temps de vous brancher sur la Formule 1, juste au cas où vous auriez ignoré la saison la plus spectaculaire depuis des décennies, écrit Jenna Fryer de l’Associated Press dans son In The Pits. colonne.

Après 21 courses, la bataille pour le championnat du monde de F1 est à égalité avant la finale de la saison décisive à Abu Dhabi. C’est la première fois depuis 1974 que les leaders du championnat de F1 sont au même niveau pour leur dernier essai du dimanche, qui sera un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le premier du duo à franchir la ligne d’arrivée à Yas Marina sera sacré champion du monde de Formule 1 2021. Et on ne peut pas tenir pour acquis qu’ils le font tous les deux bien sûr.

Un titre à Hamilton serait son huitième titre record en F1, rompant ainsi l’égalité avec la légende de la F1 Michael Schumacher. Une victoire pour Verstappen serait son premier titre, un couronnement que son père maître de tâche, Jos, n’a jamais atteint dans sa propre carrière de course, qui comprenait un passage en tant que coéquipier de Schumacher.

Les producteurs de « Drive to Survive », les docuseries de Netflix qui ont aidé la F1 à exploser en popularité ces dernières années, doivent saliver sur le script final. Peu de gens auraient prédit un acte final aussi salace à cette saison sensationnelle.

Hamilton et Verstappen ont joué coup pour coup toute l’année, dépassant les limites de la raison sur la piste tout en se retirant de la piste pour permettre à leurs équipes respectives de participer à la querelle publique amère sur à peu près n’importe quoi.

Cinq pilotes se sont retirés de la course lors de la première visite de F1 en Arabie saoudite

Les pilotes se sont détruits deux fois cette saison – Red Bull a accusé Hamilton d’avoir fait un « mouvement désespéré » et une « conduite dangereuse » lorsqu’un contact à Silverstone a envoyé Verstappen à l’hôpital pour évaluation – et aucun d’eux n’a été blessé quatre courses plus tard lorsqu’ils se sont écrasés à Monza. et la voiture de Verstappen a atterri sur la Mercedes de Hamilton.

La neuvième victoire de la saison de Verstappen il y a un mois à Mexico lui a donné une avance de 19 points au classement et un contrôle apparent de la course au titre. Puis Hamilton, vainqueur des quatre derniers championnats, a remporté trois victoires consécutives pour égaliser avec Verstappen au classement après le premier Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche.

La première visite de F1 en Arabie saoudite était une comédie d’erreurs et d’indécision. La course comportait trois départs au classement pour la quatrième fois seulement de l’histoire de la F1, deux arrêts sous drapeau rouge et plusieurs voitures de sécurité.

Cinq pilotes se sont écrasés hors de la course, Red Bull a eu une étrange chance en course de négocier une pénalité pour Verstappen, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a claqué son casque de rage et Hamilton s’est écrasé dans le dos de son rival et a quand même remporté la course. .

Les deux pilotes ne pourraient pas être plus différents sur ou en dehors de la piste

Hamilton a qualifié Verstappen de « putain de gars fou » sur sa radio pendant la course, et Verstappen a refusé de préciser sa critique de l’arbitrage de dimanche.

« Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus parce que nous n’avons pas besoin d’en faire les gros titres », renifla le Néerlandais. « Ils (les stewards) ne méritent pas ça. »

Hamilton, qui aura 37 ans en janvier, est le seul pilote noir en F1 et a passé une grande partie des deux dernières années à utiliser sa plate-forme mondiale pour lutter contre la justice sociale et raciale.

Il s’est prononcé ouvertement sur les questions de droits de l’homme au cours de la fin de saison de trois courses de F1 au Moyen-Orient, porte un casque pour soutenir la communauté LGBTQ + tout en sensibilisant aux lois contre les relations homosexuelles, et s’est envolé pour New York après son accident à Monza pour assister au Met Gala, où Hamilton a acheté une table entière pour soutenir les créateurs de mode noirs.

L’activisme de Hamilton devient secondaire une fois qu’il est dans sa Mercedes et qu’il court après l’histoire.

Verstappen n’a que 24 ans et un peu plus brut sur les bords. Il n’est pas souvent entraîné dans la controverse, préfère les jeux vidéo et le temps de simulation aux bals et aux fêtes de fantaisie, et cette saison a fait preuve d’intrépidité sur la piste qui, selon Wolff, pourrait conduire à ce que le championnat soit décidé par un concurrent éliminant l’autre.

Hamilton après la victoire de dimanche en Arabie saoudite a fait référence à plusieurs reprises à sa vaste expérience en F1 et à son record de sept titres. Cela aurait pu être de l’esprit de jeu – les batailles de championnat de Verstappen étaient dans des divisions inférieures et Hamilton pourrait tenter de prendre l’avantage en secouant la confiance de son rival.

Mais les deux semblent différer sur les règles de la course. Verstappen en Arabie saoudite a coupé un corner pour prendre la tête, mais a ensuite reçu l’ordre de revenir au poste en tant que penalty et lorsqu’il a ralenti pour permettre à Hamilton de le dépasser, Hamilton a plutôt heurté le dos du Red Bull.

Hamilton et Verstappen n’étaient toujours pas d’accord alors qu’ils étaient assis côte à côte lors de la conférence de presse d’après-course

« D’après ce que j’ai compris, je sais que je ne peux pas dépasser quelqu’un et sortir de la piste puis garder la position », a déclaré Hamilton, « mais je pense que c’est bien connu entre nous tous les pilotes mais cela ne s’applique pas à l’un de nous, J’imagine. »

Verstappen n’a pas bronché : « Je pense que ces derniers temps, nous parlons plus de lignes blanches et de pénalités que de véritables courses de Formule 1 et c’est, je pense, un peu dommage. »

Venez dimanche à Abu Dhabi, où Hamilton est cinq fois vainqueur et Verstappen a mené les 55 tours de la victoire dominante de l’an dernier, les deux tenteront de régler le problème eux-mêmes sans implication du contrôle de course. Les deux équipes sont prêtes.

«C’est un combat direct comme il l’a été pendant toute l’année. Nous avons une chance et il est temps de la saisir », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull.