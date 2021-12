Guerre! singes tuent 250 chiens en Inde dans le massacre de vengeance | REGARDEZ

Un singe capture un chien pour le tuer – capture d’écran

* Un groupe de singes a commencé une guerre de rue locale avec une meute de chiens après qu’un de leurs bébés ait été tué par les canidés.

Les primates en colère ont traîné environ 250 chiens au sommet de plusieurs bâtiments et arbres du district de Maharashtra après avoir appris qu’un de leurs bébés avait été tué lors d’une attaque de chien. Selon le New York Post, les meurtres par vengeance ont commencé il y a plus d’un mois et n’ont pas cessé depuis. Les habitants du village de Lavool ont également noté que les singes ciblent également les petits enfants s’ils ne peuvent localiser aucun chien à tuer.

À la suite des massacres massifs, le service forestier du village a été contacté par les habitants pour résoudre le problème. Malheureusement, les agents n’ont pas pu capturer les singes.

