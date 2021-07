Guerre spatiale 2.0 : la Russie en course avec l’Américain Tom Cruise et la NASA pour tourner le premier film jamais réalisé dans l’espace ;

in

La Russie et les États-Unis en course pour tourner un film dans l’espace

Après avoir battu l’Amérique en envoyant le premier humain dans l’espace, la Russie se prépare maintenant à tourner le premier film là-bas avant le décollage des vaisseaux spatiaux américains Tom Crusie et Elon Musk. L’actrice russe de 36 ans Yulia Peresild a récemment informé une nouvelle agence qu’elle souhaitait tourner un film à la Station spatiale internationale avec le réalisateur Klim Shipenko, 38 ans avant les Américains.

Peresild a informé l’. qu’elle ne veut pas seulement le faire en premier, mais le faire au mieux. Les acteurs et l’équipe ont prévu de décoller du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le projet, intitulé “The Call” a été annoncé en septembre de l’année dernière, quelques mois après que la star de Mission Impossible Tom Cruise et le réalisateur hollywoodien Doug Liman ont fait connaître au monde leur projet avec la NASA et Space X.

Bien que la production et l’agence spatiale russe gardent consciemment tout secret, de petits oiseaux disent que l’intrigue met en scène un médecin envoyé d’urgence à l’ISS pour sauver un cosmonaute. Le film a évidemment un budget exorbitant car un siège dans l’espace coûte des millions de dollars.

Konstantin Ernst, 60 ans, chef de la chaîne de télévision Channel One, directeur des médias, animateur de télévision et a dirigé les récents événements politiques, des défilés militaires à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2014, est un autre nom pour rejoindre l’équipe. Dmitry Rogozin, directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos, figurera également dans le film.

Pour la préparation du film, l’actrice Peresild a suivi une formation intensive de cosmonaute au centre de formation des cosmonautes Youri Gagarine à Star City, près de Moscou. L’équipe du réalisateur au caméraman sera formée à travailler dans des situations hostiles dans l’espace. Peresild prévoit de redescendre sur Terre dans une capsule Soyouz le 17 octobre après avoir terminé le tournage.

En mai 2020, la NASA a annoncé qu’elle travaillait avec Tom Cruise pour filmer le premier film tourné dans l’espace. Les détails du projet n’ont pas été révélés, mais l’administrateur de la NASA, Bridenstine, a déclaré que le film se déroulerait à bord de la Station spatiale internationale et que Cruise, connue pour ses cascades impressionnantes, serait lancée dans l’espace et resterait à bord de l’ISS.

