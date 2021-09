Guerre totale contre les Sixers : Embiid charge Simmons

“Je n’ai pas oublié, mais il y a deux ans, ils m’ont hué, les gens à Philadelphie voulaient que je change. J’ai même dû les faire taire. Je n’aime pas les vrais. Au cours de cet été, je me suis efforcé d’être meilleur. Je savais que je ne jouais pas à mon plein potentiel. Fans de Philadelphie, vous devez être meilleurs aussi.” Ce sont les mots de Joel Embiid, dans l’un des nombreux tweets qu’il a écrits ces derniers jours. Le centre est très actif sur les réseaux sociaux, mais la plainte est prédominante dans ses messages les plus récents. , parfois teinté d’une fine ironie, d’autres d’un sarcasme bien choisi, mais presque entièrement, d’une directivité claire et directe, qui ne laisse aucune place à la dissimulation, ou quoi que ce soit du genre.

A Philadelphie, les choses vont de mal en pis. Et ça, il semblait impossible que la situation après la défaite en demi-finale de la Conférence Est, contre les Hawks, ça va devenir encore plus sombre. L’entité n’a pas trouvé d’issue pour Simmons ou son contrat spectaculaire et excessif (celui de 177 millions en cinq saisons) et ils semblaient résignés à rester avec le joueur, avec une gestion mal déguisée avec laquelle ils faisaient semblant de montrer qu’ils l’aimaient. et qu’ils ne l’avaient pas fait, ils avaient cherché une issue pour lui. Cependant, c’est la star elle-même qui a demandé le transfert vers une franchise qui avait de grands espoirs mettre dans un projet qui fait de l’eau de tous les côtés.

Pendant ce temps, le journaliste Jeff Zillgitt, de USA Today Sports, a assuré que la distance entre Embiid et Simmons était déjà forte après avoir augmenté ces derniers mois. Des propos démentis par Embiid via Twitter, assurant qu’il adorait toujours son partenaire et que ce que disaient les rumeurs, ce qui construit le récit et le discours de la meilleure Ligue du monde, était un mensonge. Tout et ensuite mettre le tweet avec lequel nous avons commencé ces lignes, quelques mots qui, pour beaucoup de gens, ne s’adressent pas seulement aux fans, mais aussi à Simmons lui-même. La comparaison de l’été de travail évoquée par le Camerounais contraste avec celle de l’Australien, qui a demandé à partir après de nombreux mois mouvementés et l’ombre d’un pessimisme planant sur le projet.

Sources “Fais-moi confiance frère” !! Arrête d’utiliser mon nom pour pousser les agendas des gens. J’aime et je déteste le théâtre. J’adore jouer avec Ben. Les statistiques ne mentent pas. C’est un joueur incroyable et nous n’avons pas tous fait le travail. C’est à moi personnellement. J’espère que tout le monde est de retour car nous savons que nous sommes assez bons pour gagner https://t.co/1kq9VI9byE – Joel « Troel » Embiid (@JoelEmbiid) 1er septembre 2021

L’avenir n’est pas vraiment rose. L’équipe, mythique par le passé et supporter de la NBA avec une énorme culture basket, n’est plus apparue sur la carte des candidats (sans parler des favoris) depuis le départ d’Allen Iverson. Et il n’a pas disputé de finale de conférence depuis cet historique 2001 au cours duquel ils ont remporté des prix individuels., ils ont atteint 56 victoires et se sont enthousiasmés dans certaines séries éliminatoires au cours desquelles ils ont souffert en demi-finale et en finale de l’Est (sept matchs par tour), avant d’atteindre une finale dans laquelle ils ont laissé leur empreinte (48 points d’Iverson dans le duel initial) et a infligé aux Lakers leur seule défaite en séries éliminatoires (15-1, deuxième seulement à 16-1 pour les Warriors en 2017), avant de tomber dans les quatre prochains matchs et de se réveiller d’un beau rêve.

Maintenant, rien n’est ce qu’il était. La connexion avec le public a été perdue, le Trust the Process et les années de tanking se sont avérés ne pas être la bonne voie, le changement d’entraîneur n’a pas pris effet, Simmons n’est pas ce qu’il a promis et sa relation avec Embiid est remise en question. Le meneur peut sortir, le centre dit beaucoup, fait beaucoup et réalise peu, Doc Rivers a perdu son aura et Daryl Morey essaie de trouver des solutions impossibles. Rien n’y fait, la défaite contre les Hawks les a complètement affaiblis et l’avenir est taché de noir, il est absolument flou et impossible à prévoir. Les cartes sont face visible et le jeu que les Sixers ont ne donne pour gagner aucune main. Les choses doivent beaucoup changer à Philadelphie, avec ou sans Simmons, pour retrouver la fierté du passé. C’est le sujet : ce passé, de plus en plus lointain. Le présent, à l’envers. Et l’avenir, plus qu’incertain.