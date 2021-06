Guerre totale: le LJP limoge des députés rebelles quelques instants après l’éviction de Chirag Paswan en tant que président du parti

in

Chirag Paswan a été démis de ses fonctions de président national du parti Lok Janshakti (LJP) par des députés rebelles qui l’avaient évincé du poste de chef du parti à Lok Sabha la veille. Paswan, qui a attendu hier une heure à la résidence de son oncle à Delhi, a dû rentrer les mains vides car personne ne s’est occupé de lui.

Cinq des six députés du LJP se sont révoltés contre Paswan et ont élu son oncle Pashupati Kumar Paras à la tête du parti à Lok Sabha. Selon certaines informations, les députés rebelles l’ont destitué sur le principe « Un homme, un poste ». En plus d’être le président national du parti, Chirag était le chef du parti parlementaire LJP et président du Conseil parlementaire.

Des rapports ont affirmé que les chefs rebelles voulaient maintenant le destituer en tant que chef du conseil parlementaire du LJP. S’ils y parviennent, Paswan sera déchu de toutes les positions du parti.

D’autre part, le LJP a limogé les cinq députés rebelles, dont Paras.

« Le Comité exécutif national a décidé à l’unanimité de retirer le député Shri Pashupati Kumar Paras, le député Smt Beena Devi, le député Chaudhary Mehboob Ali Kaiser, le député Shri Chandan Singh et le député Shri Prince Raj de la composition principale du parti Lok Janshakati avec effet immédiat. Le président national du LJP Shri Chirag Paswan est autorisé à prendre toutes les décisions lors des prochaines élections législatives au nom du parti », indique une lettre publiée par le parti et signée par Abdul Khaliq.

Les députés rebelles du LJP ont élu Suraj Bhan comme nouveau président de travail et responsable des élections du parti. Ils ont demandé à Bhan de lancer le processus pour élire un nouveau président du parti dans les cinq jours.

Pendant ce temps, Chirag Paswan a publié la première déclaration après le coup d’État. Il a dit que la fête est comme une mère et qu’il ne faut pas la trahir. « J’ai essayé de garder ma famille et ce parti créé par mon père unis mais j’ai échoué. La fête est comme une mère et la mère ne doit pas être trahie. Les gens sont primordiaux dans la démocratie. Je remercie les gens qui ont foi dans le parti », a déclaré Paswan en partageant une vieille lettre écrite autour de Holi.

की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा।पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। पुराना पत्र साझा करता हूँ। pic.twitter.com/pFwojQVzuo — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) 15 juin 2021

Le LJP est confronté à une rébellion interne depuis que Chirag Paswan a décidé de se présenter seul aux élections à l’Assemblée du Bihar. Le parti a subi une défaite humiliante car il ne pouvait remporter qu’un seul siège et que le député est également passé au JD(U). Maintenant, avec cinq députés se rebellant contre Chirag qui se trouve être le sixième député du parti, Chirag pourrait perdre l’opportunité de revenir dans le giron de la NDA.

