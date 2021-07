Guerres culturelles : un don africain dit que les manifestations à Rhodes sont « un signe éblouissant de privilège occidental » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Elle a également déclaré que leur temps serait mieux consacré à la promotion de l’égalité dans la société contemporaine que de s’engager dans des guerres culturelles. Oriel College a provoqué la colère et la consternation parmi les militants après avoir décidé de conserver la statue de Cecil Rhodes. M. Rhodes était un impérialiste britannique qui a fondé la Rhodésie et a été premier ministre de la colonie du Cap dans les années 1890.

Il n’était pas un propriétaire d’esclaves, mais soutenait les mesures de style apartheid en Afrique du Sud.

M. Rhodes a étudié à Oriel et a quitté le collège pour 100 000 £ – environ 12,5 millions de livres sterling en argent d’aujourd’hui – dans son testament à sa mort en 1902.

Les militants soutiennent que l’impérialiste britannique représentait la suprématie blanche et était associé au colonialisme et au racisme.

Oriel College a annulé sa décision provisoire de retirer la statue en raison des coûts impliqués et des processus de planification « complexes ».

La volte-face a été accueillie par des hurlements de protestation de la part des militants et des dons.

Le mois dernier, 150 professeurs ont déclaré qu’ils boycotteraient Oriel et refuseraient d’enseigner à ses étudiants en signe de protestation.

De plus, le Département de la politique et des relations internationales a publié ce mois-ci une déclaration condamnant la décision d’Oriel, compte tenu des opinions “racistes et patriarcales” de M. Rhodes qui sont “clairement en contradiction” avec les valeurs de l’université.

« Dans les pays où les statues – si elles existent encore – sont bombardées ou décapitées, c’est un luxe que personne ne peut se permettre.

“Le souci d’égalité est légitime – cependant, il ne pouvait émerger que d’un milieu si riche que le dernier privilège à conquérir est la haute morale.”

Elle a ajouté: “Le signal de la vertu anti-Rhodes a peu ou pas d’effet, à part montrer aux étudiants qu’ils sont des otages sacrifiables et leur apprendre que même les universitaires respectables de l’une des universités les plus prestigieuses ne peuvent pas voir une statue sans faire une crise.”