Guerres du cloud : l’ancien leader d’Amazon Web Services, Charlie Bell, aurait rejoint son rival Microsoft

Charlie Bell (Photo LinkedIn)

Le leader de longue date d’Amazon Web Services, Charlie Bell, aurait accepté un poste chez Microsoft.

Bell, membre de l’équipe de direction d’Amazon et pilier de longue date de l’activité cloud de l’entreprise, a quitté la société de Seattle ce mois-ci après plus de 23 ans.

Business Insider US a rapporté plus tôt mercredi que Bell se dirigeait vers Microsoft, et CNBC a par la suite confirmé que le géant de la technologie basé à Redmond, dans l’État de Washington, avait embauché Bell en tant que vice-président de l’entreprise.

Nous avons contacté Microsoft et Bell pour commentaires.

La location est un coup pour la branche Azure de Microsoft dans sa bataille de cloud computing avec AWS, le leader du marché dans le secteur.

Bell a rejoint Amazon en 1998 lorsqu’il a acquis sa société, Server Technologies Group, une société de logiciels de transaction de commerce électronique qu’il a fondée en 1996 après avoir quitté Oracle, selon sa biographie LinkedIn. Il décrit son rôle chez Amazon comme étant à la tête de la “gestion générale des services AWS, y compris la définition des produits, la tarification, les P&L, le développement de logiciels et les opérations de service”.

Le départ de Bell d’Amazon est le dernier changement au sein de l’équipe de direction d’AWS alors que le leader de longue date de la division cloud, Andy Jassy, ​​prend la relève en tant que PDG d’Amazon. AWS est désormais dirigé par le PDG Adam Selipsky, qui a rejoint Amazon pour remplacer Jassy après son mandat de PDG de Tableau Software à Seattle.

Plusieurs dirigeants d’Amazon ont quitté l’entreprise cette année, dont Steve Kessel, qui dirigeait les activités des magasins physiques d’Amazon ; Wei Gao, un Amazonien de 16 ans qui a aidé à diriger les efforts d’épicerie de l’entreprise ; et l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Jeff Wilke, entre autres.