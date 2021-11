Guerres du streaming : Netflix peut-il rester au top ?

Les guerres du streaming s’intensifient depuis des années. Au départ, c’était le jeu de Netflix, car le service populaire définissait efficacement le streaming tel que nous le connaissons maintenant avant même que quiconque n’ait essayé de rivaliser. Mais à mesure que les sociétés de médias ont commencé à lancer leurs propres streamers à guichet unique, le paysage a changé ; lentement au début mais de plus en plus vite ces derniers temps. Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du streaming ?

Si tout le monde a son propre streamer, il devient plus difficile pour une entreprise de conserver des titres sous licence, donc pratiquement chaque service a besoin de nouveau contenu exclusif. Pouvez-vous vous contenter d’un seul service ? Une plate-forme de streaming principale et un ou deux services supplémentaires feraient-ils l’affaire ? Approchons-nous d’une nouvelle réalité avec des forfaits de streaming qui rappellent les forfaits câblés ?

Lisez la suite pour découvrir comment le streaming a changé depuis que Netflix a lancé pour la première fois ses offres de VOD en 2007, et comment les nouveaux joueurs comme Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus et bien d’autres pourraient s’en sortir dans les guerres de streaming en cours.

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

Aperçu de la guerre du streaming : quand Netflix a-t-il commencé à diffuser ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

Pendant près d’une décennie, Netflix est resté largement incontesté. Ou du moins, c’est le récit populaire.

En réalité, Hulu a été lancé en 2007 ; la même année, Netflix s’est développé et a lancé son service de streaming. La grande différence est que Hulu partait de zéro, établissant sa marque à partir de rien, dans un écosystème alors pratiquement inexistant.

Netflix n’a jamais vraiment été le seul jeu en ville, mais il a établi sa suprématie très tôt.

Netflix avait déjà une décennie d’avance en tant que marque liée au divertissement à domicile. Bien avant qu’il ne devienne le géant du streaming que nous connaissons aujourd’hui, Netflix était un service de location de vidéos par correspondance (ce qui est toujours le cas aux États-Unis, si vous êtes l’une des rares personnes à profiter encore de leur service de DVD) .

Au fur et à mesure que Netflix grandissait en tant que streamer, Hulu a fait de même, finalement racheté par Disney en 2019. Pendant ce temps, d’autres sociétés ont jeté leur chapeau dans le ring, offrant soit un nouveau contenu original, des titres de bibliothèque ou un mélange des deux. Certains se sont écrasés et brûlés (en te regardant, Quibi), et d’autres se sont taillés de petites niches sur le marché. Mais encore, d’autres ont commencé à défier Netflix pour la première place. Ils ne sont pas encore là, mais nous avons vu des changements incroyablement rapides au cours des dernières années seulement, et cela pourrait signifier des perturbateurs majeurs dans l’avenir du streaming.

Voir également: Est-ce que Netflix en vaut la peine ?

Streaming wars : les prétendants

Si Netflix se bat pour conserver son titre de service de streaming le plus populaire, cela vaut la peine de prendre un moment pour étudier le paysage aux États-Unis et voir qui pourrait constituer une menace à l’avenir du streaming.

Hulu

Hulu est le principal concurrent de Netflix depuis des années. Alors que les règles du jeu commençaient à changer vers 2019 et 2020, Netflix contrôlait toujours environ deux fois plus du marché du streaming que Hulu, mais ensemble, les deux streamers représentaient plus de la moitié des abonnés au streaming aux États-Unis.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir sur Hulu

Hulu est assez similaire à Netflix en ce sens qu’il propose un mélange de titres de bibliothèque sous licence et de contenu original, comme le conte primé The Handmaid’s Tale.

Une différence majeure entre Hulu et Netflix est la tarification. Le streamer appartenant à Disney propose un niveau financé par la publicité qui ne coûte que 5,99 $ par mois, bien en deçà des tarifs exclusivement sans publicité de Netflix. Hulu offre également un degré d’immédiateté – certaines émissions sont diffusées chaque semaine, avec un délai limité entre la diffusion originale et la disponibilité en streaming.

Hulu

Hulu propose non seulement des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser, mais également des émissions et des films originaux comme The Handmaid’s Tale. Vous pouvez passer à Hulu Plus Live TV pour obtenir des chaînes en direct, y compris vos stations locales.

Disney Plus

Disney Plus est l’un des streamers à la croissance la plus rapide pour donner à Netflix une course pour son argent.

Comme Netflix et Hulu, Disney propose un mélange de titres de bibliothèque et de contenu original. Mais le streamer n’autorise pas les nouvelles émissions NBC ou Showtime les plus chaudes à diffuser aux côtés des classiques animés. C’est tout Disney. Et même son contenu appartenant à Disney est limité à des marques Disney spécifiques. Aux États-Unis, cela signifie que le contenu de FX et de 20th Century Studios réside principalement sur Hulu et d’autres services de streaming.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir sur Disney Plus

Abonnement annuel Disney Plus

12 mois pour le prix de 10

Le service de streaming abrite tous les films Pixar, Marvel et Star Wars. Il contient également un tas d’originaux passionnants comme Le Mandalorien, Le monde selon Jeff Goldblum, et plus encore.

Amazon Prime Vidéo

Un autre joueur qui est dans le jeu depuis un certain temps, existant sous une forme ou une autre depuis 2006, est Amazon Prime Video. Comme Netflix, le service propose un mélange de programmation originale et d’émissions et de films sous licence.

Amazon Prime Video est un peu aberrant car ce n’est pas seulement un service de streaming, il est intégré à votre compte Prime habituel. Si vous vous êtes inscrit à Prime pour économiser sur les frais d’expédition, eh bien, vous êtes également abonné à Prime Video. Et vous avez également accès à Music Prime, Prime Gaming, et plus encore. Cela rend plus difficile le décompte des abonnés au streaming, car les gens peuvent s’abonner sans même savoir ou se soucier qu’ils peuvent aussi regarder des choses.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Vidéo

Amazon Prime Video offre un accès à des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser. Cela comprend de superbes émissions et films originaux comme The Boys et The Tomorrow War. Vous pouvez également vous inscrire à d’autres services premium dans Amazon Prime Video.

HBO Max

Une entrée tardive dans le jeu en streaming en tant que service à guichet unique est HBO Max.

Lancé en 2020, HBO Max est le service de streaming par abonnement massif de WarnerMedia, disponible sans publicité et à un tarif réduit financé par la publicité – 14,99 $ et 9,99 $ par mois, respectivement. Ce n’est pas bon marché, mais le service possède l’une des bibliothèques les plus impressionnantes du marché. Il comprend de nombreux titres HBO, des films des archives Warner et une multitude d’autres titres sous licence et originaux, comme Gossip Girl redémarré et le favori des fans The Flight Attendant.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir sur HBO Max

HBO Max a également pris une mesure audacieuse pour libérer Warner Bros.’ toute la liste des films, jour et date sur HBO Max pour toute l’année 2021. Cela signifie que les abonnés pourraient regarder des films comme Godzilla contre King Kong, The Suicide Squad et Dune avec leur abonnement de 14,99 $ à la maison le jour de l’ouverture. (Ces titres ne sont restés disponibles en streaming que pendant 31 jours et n’étaient pas inclus dans l’abonnement moins cher financé par la publicité.)

HBO Max

HBO Max est votre maison pour les films et émissions de télévision réalisés par Warner Bros comme Le Seigneur des Anneaux, les super-héros de DC Comics et plus encore. C’est aussi le foyer de films et d’émissions nouveaux et originaux disponibles nulle part ailleurs.

Apple TV Plus

Un peu plus lent à prendre de l’ampleur, Apple TV Plus a été le streamer à la croissance la plus rapide au cours de la dernière année.

Avec les poches profondes d’une entreprise comme Apple, Apple TV Plus a beaucoup de place pour construire au fil du temps. Finalement, le manque de titres de bibliothèque ne sera pas si grave car les originaux d’Apple pourraient bien suffire à convertir les holdouts.

Apple TV Plus

Apple TV Plus est rapidement devenu un acteur majeur du jeu en streaming depuis son lancement en 2019. Sa liste de programmation originale comprend des émissions comme Ted Lasso, The Morning Show, Foundation et For All Mankind ainsi que des films comme The Banker, Greyhound, et Palmer

Tous les autres

La liste ci-dessus capture à peine tout le monde en concurrence avec Netflix. Les entreprises disposant de bibliothèques plus petites que WarnerMedia et Disney ont également lancé leurs propres streamers dédiés. Peacock de NBCUniversal et Paramount Plus de Paramount sont des ajouts petits mais puissants à l’espace. Et les réseaux câblés comme Starz, Epix et Showtime sont passés en ligne en tant qu’offres uniques.

Ensuite, il y a les services plus petits qui s’adressent également à des publics de niche. Shudder est fait sur mesure pour les fans d’horreur. Crunchyroll et Funimation séduisent les amateurs d’anime. La foule d’art et essai a Mubi et Criterion Channel. Et ainsi de suite.

Et enfin, il y a les nombreux services de streaming TV en direct, qui migrent efficacement vos bouquets de câbles d’antan dans l’espace de streaming. Ceux-ci incluent Fubo TV, Philo TV, Sling TV, Hulu Plus Live TV, et plus encore.

Un paysage changeant : qui va gagner les guerres du streaming ?

LUEUR

Ce nombre de nouveaux joueurs signifie que le pouvoir évolue et rapidement. Antenna, une société d’analyse spécialisée dans les services de streaming par abonnement, a signalé des changements majeurs dans les parts de marché des services de streaming au cours de la dernière année seulement. Ceux-ci pourraient indiquer de grands changements dans l’avenir du streaming.

Netflix, en particulier, a enregistré une baisse du nombre de nouveaux abonnés aux États-Unis et sa part de marché globale a considérablement diminué. Il contrôle toujours 30% du marché du streaming – une proportion énorme et loin devant la concurrence – mais d’autres sont en train de rattraper leur retard.

Netflix est toujours dans le coup à 30%, et les concurrents ne lixivent pas nécessairement les abonnés. L’ensemble du domaine ne fait que croître, et de nouvelles entreprises commencent également à prospérer.

Apple TV Plus, qui ne représente que 5 % des abonnés au streaming, a représenté 26 % de la croissance des abonnés pour tous les services au troisième trimestre 2021. En revanche, Netflix n’était responsable que de 7 % de cette croissance globale.

Netflix est toujours roi, mais sa croissance est plus lente que la plupart de ses concurrents.

Il est important de noter que ces chiffres ne représentent que le streaming aux États-Unis. Certains de ces services sont disponibles dans le monde entier, ou du moins dans plus d’un pays. Cette ventilation offre cependant un bon aperçu de la façon dont ils se comparent lorsqu’ils sont proposés sur les mêmes marchés.

Et ce que l’on voit bien, ce sont des fluctuations importantes dans la répartition des abonnés. Une marée montante soulève tous les bateaux, comme on dit, mais Netflix n’a plus beaucoup d’espace pour monter. Ce n’est certainement pas en train de redescendre, mais il n’est pas non plus probable qu’il reste au sommet pour toujours.

L’avenir de Netflix et l’avenir du streaming

La bonne nouvelle pour les fans de Netflix est que le succès des nouveaux streamers ne signifie pas que Netflix va tirer sa révérence. Il y a beaucoup de place au sommet dans l’avenir du streaming, semble-t-il.

Si les tendances actuelles se maintiennent, Netflix se retrouvera absolument à partager cette position.

Il y a encore beaucoup d’inconnues qui peuvent faire pencher la balance. La télévision par câble est toujours de la partie, et le streaming n’a pas encore trouvé le moyen de prendre le relais là où le câble brille vraiment : les sports en direct.

Les tendances actuelles prédisent un champ de diffusion diversifié, mais cela pourrait encore changer.

Si quelqu’un fait du sport en direct en streaming, cela pourrait changer la donne. Mais à part cela, nous verrons probablement des streamers exister dans un écosystème beaucoup plus diversifié, avec des bundles de streaming nous aidant à gérer nos abonnements. Disney regroupe déjà Disney Plus, Hulu et ESPN Plus à un tarif réduit. Et Amazon Prime Video vous permet de vous inscrire à des « chaînes » individuelles comme Shudder et Showtime pour compléter votre abonnement avec du contenu supplémentaire.

La bonne nouvelle? Les abonnés ont des tonnes d’options à choisir. L’avenir du streaming est celui de la plénitude. Si la bibliothèque de Netflix n’est pas votre confiture, vous avez le pouvoir de l’abandonner et d’essayer ailleurs.

commentaires