Guerres du vin rouge : Rishi Sunak échappe à une nouvelle taxe sur TOUTES les bouteilles dans le budget | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chancelier a également annoncé qu’il réduirait le droit « irrationnel » de 28% sur les vins mousseux au même droit que les vins tranquilles de force équivalente, car ils « ne sont plus l’apanage des élites riches ».

Il a ajouté que « parce que les conditions de croissance au Royaume-Uni favorisent généralement les vins mousseux et moins forts, cela signifie que les vins anglais et gallois, par rapport aux vins importés plus forts, paieront désormais moins. »

Il a également réduit le taux de droit plus élevé sur les cidres de fruits, qui « peuvent payer deux ou trois fois plus de droits que le cidre fait avec des pommes ou des poires ».

M. Sunak s’est engagé à réduire les taxes sur la bière pression et le cidre pour « soutenir directement le foyer de la vie communautaire britannique pendant des siècles: nos pubs ».