Guerres futures : Intelligence Artificielle, drones et cyber-armes

Un changement perceptible, dans la façon dont une guerre est menée, est clairement visible à l’horizon et nous devons examiner et réinitialiser, reconfigurer les composants clés et les tactiques ou stratégies clés. Source de la photo : Keshav S)

Par le Col SC Tyagi (ret),

Regarder les vidéos d’essaims de drones en tant qu’armes aériennes autonomes qui auraient été utilisées par l’Azerbaïdjan pendant la guerre de l’année dernière avec l’Arménie voisine, dans la région contestée du Haut-Karabakh, et le récent conflit Israéliens-Hamas utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour localiser et détruire les cibles en profondeur à l’intérieur de Gaza ou le « Dôme de fer » repoussant avec succès les tirs de roquettes, nous fait croire que la guerre a parcouru un long chemin. Israël a montré comment utiliser l’IA pendant la guerre et l’a même qualifiée de « Première guerre de l’intelligence artificielle » contre le Hamas lors de son opération Guardian of the Walls. Les supercalculateurs étaient largement utilisés et ils s’appuyaient fortement sur l’apprentissage automatique et la collecte de données. Au lieu d’utiliser l’armée terrestre ou même l’armée de l’air, l’IA était le composant clé et le multiplicateur de force pour les Forces de défense israéliennes (FDI), a déclaré le Jerusalem Post, citant un officier de Tsahal. Ces deux exemples récents illustrent la redondance et l’obsolescence de nombreuses armes de guerre et empiètent même sur les plans stratégiques et tactiques traditionnels du monde pour mener la prochaine guerre. L’expression souvent prononcée « nous faisons généralement des plans pour mener la dernière guerre » doit être prise au sérieux et plutôt envisager à quoi ressemblerait la future guerre mondiale. Si nous devions visualiser quels pourraient être les composants, l’IA sera certainement l’un des ingrédients importants et les autres incluront des armes cybernétiques, des drones, des munitions de vagabondage, des missiles balistiques et des satellites spatiaux en plus des plates-formes d’armes existantes dans le prochain guerre mondiale.

Revenons d’abord sur le chemin que nous avons parcouru. Des guerres ont eu lieu depuis que l’idée de tribus est née. Il est passé des guerres tribales aux États combattants et aux nations en guerre. Les raisons d’aller aux guerres étaient soit la vanité, les femmes, la richesse, la religion ou l’accaparement d’un morceau de terre riche et fertile et par la suite pour gouverner la terre et ses habitants. Les flèches, les lances, les épées, les machettes ont cédé la place aux fusils et plus tard aux fusils comme armes de guerre. Deux guerres mondiales ont été menées qui ont dévasté de vastes étendues causant des misères indicibles à l’humanité. L’émergence de chars, d’artillerie et de roquettes a été largement utilisée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les bombes nucléaires larguées à Hiroshima et Nagasaki ont couronné la dernière guerre mondiale. L’armée de l’air et les marines ont maintenant commencé à gouverner respectivement l’aérospatiale et les mers. Mais, l’une des choses communes à toutes les guerres est que la guerre change constamment, évolue et adopte des idées et des technologies innovantes pour être victorieuse. De nouvelles dimensions, espace et cyber, ont déjà été ajoutées. Les possibilités d’utilisation de la guerre chimique et biologique ne peuvent être facilement niées aujourd’hui malgré un certain nombre de traités en vogue. La forme de la prochaine guerre mondiale, chaque fois qu’elle aura lieu, se profile devant nous et nous devons regarder vers l’avenir et nous préparer.

Un changement perceptible, dans la façon dont une guerre est menée, est clairement visible à l’horizon et nous devons examiner et réinitialiser, reconfigurer les composants clés et les tactiques ou stratégies clés. De nouvelles dimensions, espace et cyber, ont déjà été ajoutées. L’introduction de drones, de munitions flâneuses et d’IA sont les nouveaux changeurs de jeu. Les munitions nomades, fabriquées par Israël, Harop, ont été utilisées en Arménie par l’Azerbaïdjan et cela nous donne une idée de leur capacité de destruction précise sans l’utilisation d’armes traditionnelles et des effets psychologiques que celles-ci peuvent provoquer.

Les installations de traitement du pétrole de Saudi Aramco à Abqaiq et Khurais ont été attaquées avec des drones chargés de bombes en septembre 2019 et les rebelles Houthis au Yémen ont affirmé les avoir utilisés. En fait, l’utilisation de drones a pris de l’importance lorsque les États-Unis ont commencé à l’utiliser contre leur « guerre contre le terrorisme ». Les États-Unis ont largement utilisé des frappes de drones contre des cibles dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme». La plupart d’entre nous ont vu les vidéos de telles attaques largement diffusées sur les réseaux sociaux. Les succès remportés par les Américains, notamment en Afghanistan et en Irak, et par Tsahal dans les guerres régionales ont ajouté une nouvelle dimension au concept de guerre et bientôt la recherche et les développements et le processus d’acquisition ou de possession de ces armes ont commencé en Russie et en Chine, Turquie, Pakistan et Inde. Aucun de ces pays ne veut être laissé pour compte dans la course à des capacités similaires. Le récent Army Day Parade organisé à Delhi a démontré la volonté de l’Inde et ses capacités.

L’avènement de l’ère des essaims de drones en mode autonome activé par l’IA et d’autres robots létaux autonomes (LAR) aéroportés, la capacité israélienne de type Dôme de fer à abattre les roquettes entrantes changera complètement le champ de bataille. Une nouvelle infanterie dotée de gadgets technologiquement avancés, d’armes et d’une logistique moderne apparaîtra sur les lieux pour prendre des décisions en cas de besoin ou pour consolider le gain. Les drones abattant le soldat ennemi arrivent et les jours de combat au corps à corps passent rapidement à l’arrière-plan. L’infanterie aura un nouvel avatar et de nouveaux rôles à jouer.

Cela signifie-t-il que l’époque des guerres conventionnelles est révolue ? Pas encore; les chars, les colonnes mécanisées et l’artillerie seront toujours utiles, mais le rôle et l’emploi seront différents et il ne s’agira pas d’exercices à la pièce basés sur la cible ou le but souhaité. La destruction du potentiel de guerre des ennemis nécessitera plusieurs moyens, notamment les capacités de l’armée de l’air, de la marine et de l’espace avec l’IA en tête. La cyber-intelligence et la collecte de données iront de pair. Vous vous souvenez de l’installation nucléaire iranienne détruite à Natanz ? Tout a commencé avec les coordonnées GPS découvertes grâce à une photo prise dans le désert avec un autre scientifique nucléaire connu et publiée sur les réseaux sociaux par l’un des scientifiques iraniens. La photo a fourni les coordonnées GPS et il a été confirmé que l’endroit était l’installation nucléaire en Iran. L’installation d’enrichissement d’uranium de Natanz avait un espace vide dans la zone sans connexion Internet avec le monde extérieur. L’entrefer a été percé par Stuxnet qui a détruit des centrifugeuses pour se consumer : il est aujourd’hui considéré comme la première cyber-arme. Une version améliorée de celui-ci pourrait être sur les planches à dessin.

Tendances susceptibles de dominer la prochaine guerre

John Naisbitt a dit un jour : « Les tendances, comme les chevaux, sont plus faciles à suivre dans la direction vers laquelle vous vous dirigez ». Au vu des tendances actuelles, on pense que les principales tendances des guerres à venir seraient l’utilisation intensive de l’IA, des drones, des cyberarmes et l’utilisation d’applications meurtrières, le contrôle spatial de la surveillance et la création d’un parapluie défensif doté de capacités offensives, Iron Dome comme les capacités et l’utilisation de robots autonomes mortels pour tuer. Voyons quelques-unes de ces tendances clés et extrapolons leurs images aux guerres futures.

Intelligence Artificielle (IA)

Si la guerre Israël-Hamas est un indicateur, l’IA jouera un rôle majeur dans les conflits à venir. Selon les rapports des médias, Israël avait collecté des données pendant plus de deux ans lorsqu’elles pouvaient être utilisées dans la dernière guerre. Partout dans le monde, la collecte d’ensembles de données de masse a déjà commencé et les données sont considérées comme le nouvel or. On pense déjà que des pays comme la Chine collectent des données depuis un certain temps pour une utilisation militaire future. On pense qu’il existe une entreprise aux États-Unis qui n’investit que dans la collecte de données. Les mégadonnées nécessitent une interprétation et des analyses prédictives. Les résultats sont ensuite vérifiés pour leur exactitude, puis utilisés dans l’algorithme d’IA. Regardons l’une des tâches possibles dans le contexte indien actuel ; la tâche d’empêcher le franchissement de la frontière par les terroristes ou l’ennemi. Un ensemble de robots IA interconnectés déployés tout au long de la ligne de contrôle ou à des endroits sélectionnés à la frontière, avec des armes sous contrôle placées au sol, simplifiera la tâche ardue, bien sûr, l’homme au-dessus du mélange de machines devra être fusionné. Il y aura une surveillance 24X7 et les drones seront utiles pour cela et transmettront les informations aux bots pour une action ultérieure. De même, il y aura des systèmes autonomes activés par l’IA pour mener des missions spécifiques, tout ce dont vous avez besoin est de les visualiser maintenant et de créer des systèmes autonomes. L’IA permettra aux militaires d’automatiser les tâches et les aidera à les améliorer et à prendre des décisions plus rapides.

Drones

La dernière guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie a vu la danse furieuse des munitions errantes et des essaims de drones remplissant le ciel et causant des ravages sans envoyer l’infanterie, les chars ou les colonnes mécanisées au sol en grand nombre ; une scène de guerre impensable il y a quelques années. Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) ou simplement appelé Combat Drones transportait des bombes et des missiles sous différents niveaux d’autonomie, c’est-à-dire sous le contrôle ou la programmation en temps réel du soldat pour livrer l’artillerie de manière autonome, assumant ainsi un rôle d’impasse et dépersonnalisant la décision d’attaquer. Récemment, un drone larguant une bombe à Jammu sur l’aéroport en est un exemple ; ne le reléguons pas à un simple acte terroriste, c’est un précurseur de changements plus importants à venir sur le champ de bataille. Imaginez un peloton d’infanterie attaquant un nombre similaire de drones de combat équipés de bombes, de missiles et même de mitrailleuses automatiques ! Il y a de fortes chances que ce dernier cause un maximum de dégâts avec le moins de pertes et l’exécute avec plus de précision et d’effets. Ce jour n’est pas très loin alors qu’il pourrait bientôt devenir une réalité.

Cyber-armes

Stuxnet, dont on pense généralement qu’il a été développé conjointement par les agences de renseignement des États-Unis et d’Israël, a été utilisé contre l’installation d’enrichissement nucléaire de l’Iran et, en tant que tel, a introduit des cyberarmes dans la machine de guerre. Des armes similaires ne sont pas trop éloignées et pourraient être prêtes à aller de l’avant. De plus, les menaces persistantes avancées (APT) constituent un défi pour le mécanisme de communication et de surveillance efficace et ininterrompu, si vital pour gagner une guerre. La Chine a déjà une autre Grande Muraille – la Grande Muraille. L’APL soutient activement les unités secrètes de cyber-espionnage. Si l’équipement de communication, les radars, le mécanisme de tir à distance et les commandes sont piratés ou bloqués, la guerre est déjà inclinée en faveur de l’ennemi. Il existe un système de contrôle de supervision et d’acquisition de données (SCADA), un système d’éléments logiciels et matériels qui permet aux unités militaires de contrôler le mécanisme de tir localement ou à des endroits éloignés, lorsqu’une interruption entraînera un énorme échec des efforts de guerre. La recherche et le développement sont à un stade avancé dans le développement de l’informatique quantique, une fois perfectionné, il apporterait peut-être un soulagement considérable aux utilisateurs du cybermonde.

Conclusion

Le monde évolue rapidement et il existe d’autres tendances inquiétantes telles que l’utilisation de la monnaie Crypto, qui permet aux terroristes de transférer des fonds ou de payer pour l’acquisition d’armes sans aucune trace de qui a payé qui sans utiliser les institutions financières bien établies comme les banques . Les satellites spatiaux et les systèmes de navigation sont à la fois utiles et vulnérables et joueront un rôle important dans la future guerre. Aujourd’hui la technologie n’est plus évolutive d’une version à l’autre mais elle fait un bond en avant, comme l’évoquait récemment Peter Warren Singer, un expert Cyber.

Les technologies de rupture changent le monde rapidement. La bonne nouvelle est que des questions éthiques sont débattues à San Francisco, la capitale mondiale de l’IA, quant à savoir dans quelle mesure la technologie devrait être autorisée à être autonome et si les concepteurs et ingénieurs de logiciels doivent avoir un code de conduite. Mais le jour n’est pas très loin où nous verrons un nouveau type de nuages ​​de guerre nous engloutir. Un début est fait, seul l’avenir révélera combien de ces tendances changeront davantage la forme de la prochaine guerre mondiale.

(L’auteur a servi dans le gouvernement à différents niveaux et a servi l’armée indienne pendant plus de trois décennies. Il est l’auteur de « La victoire de Kargil : des batailles de sommet à sommet », « Le quatrième pouvoir : un multiplicateur de force ». Opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.