Guerrier sauvé! HBO Max renouvelle l’ancienne série Cinemax pour la saison 3 ⋆ .

L’avenir du guerrier est confirmé!

L’ancienne série Cinemax a été renouvelée par HBO Max pour sa troisième saison, il a été annoncé aujourd’hui par Casey Bloys, Chief Content Officer, HBO et HBO Max.

“Warrior a présenté aux téléspectateurs un monde distinct du passé, exécuté avec une action dynamique et une narration pertinente, avec une distribution brillante dirigée par Andrew Koji”, a déclaré Bloys, directeur du contenu de HBO et HBO Max dans un communiqué.

«Nous avons hâte de voir ce que [executive producers] Jonathan [Tropper], Justin [Lin] et Shannon [Lee] amènera le prochain chapitre de cette série sur HBO Max. »

Ajoute Lee: «Justin, Jonathan et moi étions ravis quand Warrior a été mis sur les plates-formes HBO pour être découvert par une toute nouvelle légion de fans.»

«Nous sommes maintenant ravis et reconnaissants de l’opportunité de faire une autre saison, et nous félicitons HBO Max d’avoir compris l’importance de raconter cette histoire et de continuer à soutenir ce niveau de représentation dans notre industrie.

«Je sais juste que mon père sourit en ce moment de voir cette émission dont il rêvait il y a si longtemps de continuer à battre toutes les chances.

«Nous avons bien l’intention de proposer le même niveau élevé de narration et d’action de Gung Fu dans la saison 3!»

Un drame policier graveleux et bourré d’action se déroulant pendant la brutale guerre des Tong dans le quartier chinois de San Francisco à la fin du XIXe siècle, et basé sur les écrits de la légende des arts martiaux Bruce Lee, les deux premières saisons, qui ont été créées sur Cinemax, sont maintenant diffusées sur HBO Max via les plateformes HBO.

La série a été créée par et est produit par Jonathan Tropper (Banshee) sous Tropper Ink Productions, produit par Justin Lin (directeur de Star Trek Beyond et Fast & Furious 9) pour Perfect Storm Entertainment, et produit par Shannon Lee pour Bruce Lee Entertainment

La distribution de la deuxième saison comprenait Andrew Koji, Kieran Bew, Celine Buckens, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Maria-Elena Laas, Hoon Lee, Christian McKay, Dustin Nguyen (également réalisé l’épisode 6), Miranda Raison, Chen Tang , Joe Taslim, Jason Tobin, Joanna Vanderham, Tom Weston-Jones et Perry Yung.

La série rejoint une longue liste d’originaux chez HBO Max, notamment Love Life, Raised by Wolves, The Flight Attendant, Made for Love, Gossip Girl, Titans, Generation et bien plus encore.

