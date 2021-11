Guerriers verts indiens : à la rencontre des écologistes

Certains ont amené les gens à s’interroger sur la grandeur de leurs actes mais la simplicité de leurs actions.

Par Reya Mehrotra

Les Padma Awards 2021 ont vu plusieurs héros méconnus issus de milieux modestes reconnus et honorés. L’artiste transgenre Manjamma Jogati a été récompensée pour sa contribution aux arts, Sharif Chacha d’UP a été récompensée pour avoir exécuté les derniers sacrements de plus de 25 000 corps non réclamés. Certains ont amené les gens à s’interroger sur la grandeur de leurs actes mais la simplicité de leurs actions. L’écologiste Tulsi Gowda et l’activiste social Harekala Hajabba, par exemple, ont marché pieds nus mais ont apporté une leçon à des millions de personnes. Nous vous apportons des écologistes indiens au travail de verdissement de l’Inde.

Saalumarada Thimmakka

Saalumarada Thimmakka, dans le Karnataka, est connue pour la plantation et l’entretien de 385 banians le long de l’autoroute Hulikal-Kudur. Sans éducation formelle et sans travail occasionnel dans une carrière, elle a planté plus de 8 000 autres arbres. Elle a reçu le Padma Shri en 2019. On pense qu’elle a commencé à planter des banians avec son mari à la place des enfants, avec leurs maigres économies. La valeur patrimoniale des arbres qu’elle a plantés a dépassé le million de roupies et est maintenant prise en charge par le gouvernement du Karnataka.

Sunderlal Bahuguna

Chef de file du mouvement Chipko et écologiste, Sunderlal Bahuguna est connu pour s’être battu pour la préservation des forêts de l’Himalaya. Des années 1980 à 2004, il a également été le fer de lance du mouvement anti-Tehri Dam. L’un des premiers écologistes indiens, l’idée de son mouvement Chipko était celle de sa femme. Il s’est attaqué à plusieurs problèmes environnementaux urgents. Le mouvement Chipko des années 1970 qui a commencé dans l’Uttarakhand avait des gens qui étreignaient les arbres afin qu’ils ne soient pas abattus par des entrepreneurs. Entre 1981 et 1983, il entreprend une marche trans-himalayenne, voyageant dans chaque village et cherchant un soutien pour le mouvement. Sa rencontre avec la première ministre de l’époque, Indira Gandhi, a conduit à une interdiction de l’abattage d’arbres pendant 15 ans en 1980.

Chandi Prasad Bhatt

L’activiste social est le fondateur du Dasholi Gram Swarajya Sangh (DGSS) de Gopeshwar (1964). Cette organisation est devenue plus tard l’organisation mère du Mouvement Chipko dont Bhatt a été un pionnier. Il a reçu le prix Ramon Magsaysay pour le leadership communautaire en 1982 et Padma Bhushan en 2005. Connu comme l’un des premiers écologistes modernes de l’Inde, il est également connu pour son travail sur l’écologie sociale subalterne. Il a reçu le prix Gandhi de la paix en 2013.

Himmat Ram Bhambhu

Militant de la nature, militant écologiste et défenseur de la faune, Himmat Ram Bhambhu est originaire du Rajasthan. Il a reçu le prix Padma Shri cette année pour avoir élevé une forêt en plantant 11 000 arbres sur un terrain près de son village. En cinq ans, il a également planté cinq arbres lakh. Il a également travaillé activement pour éliminer la contrebande illégale de blackbucks, chinkaras, paons et le braconnage.

Tulsi Gowda

Originaire du village de Honnali dans le Karnataka, la lauréate Padma Bhushan a été reconnue pour sa contribution à la conservation des arbres. Elle est activement impliquée dans la plantation d’arbres et a planté plus de 30 000 arbres. Malgré l’absence d’éducation formelle, elle a été activement impliquée dans le département des forêts et également connue sous le nom de « encyclopédie de la forêt » ou « la déesse des arbres » en raison de sa connaissance approfondie des plantes. Connu pour la collecte de graines et la capacité de reconnaître les arbres mères qui ont les nœuds les plus connectés de la forêt, Gowda vient de la tribu des Halakki Vokkaliga, où le matriarcat est chargé de prendre soin de la terre et profondément connecté à la nature. Elle a eu un long mandat avec le département des forêts et a reçu le prix Karnataka Rajyotsava en 1999.

Kartikeya Sarabhai

Kartikeya Sarabhai a reçu le Padma Shri en 2012 pour récompenser son travail dans le domaine de l’éducation environnementale. Petit-fils de l’industriel Ambalal Sarabhai et fils du Dr Vikram Sarabhai, connu comme le père du programme spatial indien, Kartikeya est le fondateur et directeur du Center for Environment Education, dont le siège est à Ahmedabad. Il a également fait partie de plusieurs comités mis en place par le ministère de l’Environnement et des Forêts, entre autres, pour les initiatives d’éducation à la biodiversité et l’inclusion d’études « vertes » dans le système éducatif indien. Il a beaucoup écrit et parlé sur l’éducation, le développement durable et l’environnement.

Kinkri Devi

Militante indienne et écologiste de l’Himachal Pradesh, elle est connue pour élever la voix contre l’exploitation des carrières et l’exploitation minière illégale dans son état. Après qu’une organisation caritative basée aux États-Unis se soit présentée pour l’aider financièrement après que sa pauvreté et ses conditions de vie aient été révélées dans un journal. Avec le soutien d’un groupe de bénévoles local, elle a déposé une plainte d’intérêt public devant la Haute Cour de l’État contre 48 propriétaires de mines, même si elle ne savait jamais lire ou écrire. Après que son procès ait été rendu sans réponse, elle a entamé une grève de la faim et est devenue célèbre lorsque le tribunal a décidé de se saisir de la question.

