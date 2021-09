Guerrilla Games d’Horizon Forbidden West recrute pour un projet multijoueur

Avant Horizon Zero Dawn et le prochain Forbidden West, Jeux de guérilla était un studio connu pour travailler sur le multijoueur aux côtés du solo avec la série Killzone. Le développeur a depuis changé d’orientation pour produire des projets entièrement à un seul joueur, à commencer par Horizon.

Mais cela est peut-être sur le point de changer, car Guerrilla cherche à remplir certains rôles au sein du studio qui l’aideront à revenir dans le jeu multijoueur. Un certain nombre d’offres d’emploi, repérées par Resetera, n’indiquent pas directement pour quel projet le studio embauche, mais suggèrent fortement qu’il sera axé sur le multijoueur.

Cette offre d’emploi pour un concepteur principal de systèmes sociaux recherche quelqu’un pour créer des fonctionnalités sociales attrayantes et créer des moyens intéressants pour les joueurs de se connecter les uns aux autres.

“En tirant parti de votre expérience et de votre expérience dans la conception de systèmes, vous imaginerez, créerez et partagerez des fonctionnalités innovantes pour créer, engager et entretenir les interactions et les relations avec les joueurs”, indique la liste.

Une autre offre d’emploi, pour un concepteur principal de systèmes narratifs, recherche également un candidat ayant des connaissances en conception de récits pour les jeux en ligne (ainsi que pour un seul joueur).

Guerrilla ne dit pas spécifiquement si ses différentes offres d’emploi sont pour le même projet, ou ce que le jeu pourrait même être – mais l’idée est néanmoins intéressante.

Il est également curieux de ne voir aucune offre d’emploi pour un travail spécifique au multijoueur. Simon Larouche, qui est surtout connu comme le directeur de jeu de Rainbow Six Siege, est revenu à Guerrilla après son passage chez Ubisoft. Larouche est connu pour son travail sur des projets multijoueurs, donc beaucoup pensaient que c’était ce qu’il allait faire à Guerrilla.

Il y a une chance, bien sûr, que tout cela alimente un nouveau jeu/expérience Horizon (peut-être à la manière de Ghost of Tsushima Legends ?), Et peut-être pas nécessairement une nouvelle IP.

Quant à Horizon Forbidden West, le jeu a récemment été repoussé au 18 février 2022.