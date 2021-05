Guerschon Yabusele commence à négocier et s’approche de Madrid

le Real Madrid Il continue d’avancer dans sa planification et la position avancée, qui a été renforcée après le départ de Gabriel Deck, est l’endroit où se concentrent les efforts de la direction sportive. Parce qu’il a plus d’histoire que ça. Guerschon Yabusele, joueur de la ASVEL cette saison et ex de la NBA, est devenu l’objectif principal pour elle.

Donatas Urbonas (15 min) indique que les négociations avec le joueur progressent. Este en su día jugador de los Celtics quiere probar de nuevo en Estados Unidos después de realzar su nivel en la Euroliga con el equipo de su país, pero sería al no llegar ninguna oferta que le pueda satisfacer cuando se decantaría por el equipo de la capital d’Espagne.

Il est l’un des joueurs avec le plus de copines du continent et son agence de représentation est à la recherche d’un bon créneau pour lui après cette croissance de cache. La NBA n’est qu’une option, mais pas du tout facile même si la porte de l’Europe vers l’Amérique a été grande ouverte.

L’option de Nikola Kalinic, celle que le club aimait, a été compliquée. Desde el Valencia Basket han hecho ver que, pese a que lo normal es que no jueguen la Euroliga en la 2021/22 y lo lógico es que el serbio salga a otro equipo, valoran utilizar el derecho de tanteo para protegerse del Madrid, como ocurrió autrefois.

L’écart avant élevé laissé par Deck lorsqu’il est parti au milieu de la saison n’est pas la seule chose à considérer. Garuba a également la NBA entre les sourcils et son idée est de partir dès qu’il aime la position dans le repêchage 2021. Et, d’autre part, il faut garder à l’esprit qu’Anthony Randolph, grièvement blessé en décembre dernier, risque de ne pas être à pleine capacité au début de la saison prochaine. Yabusele est un bon combo pour les positions «3» et «4», il pourrait donc prendre en charge ces demandes dès la sortie de la boîte.

Guerschon Yabusele a 25 ans et a gagné un deuxième coup de pouce en Europe après son retour de la NBA, où il a joué pendant deux ans. C’est un attaquant de 2,02 mètres, très grand, qui peut défendre des positions de «2» à «4» et cette année, il a en moyenne 11 points en Euroligue avec une précision très positive de 43% dans les lancers à trois points. Madrid a déjà Causeur et Poirier dans l’effectif, Heurtel n’est pas encore arrivé et Yabusele pourrait l’être, au cas où cet intérêt encore tiède se transforme en signature, dans le quatrième Français de l’effectif.

La signature serait pour la prochaine campagne, servir de clarification. Malgré le fait que Madrid jouera la dernière partie de cette campagne avec la défaite de Thompkins comme un grand regret pour la position de l’avant-pouvoir, où Randolph n’est pas non plus, le Français est dans le championnat de France avec son équipe actuelle et n’est pas une option pour ces moments.