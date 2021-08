Guess Inc. enregistre un bénéfice trimestriel de 63 millions de dollars – WWD

Guess Inc. continue de faire des gains. Mais Wall Street continue d’en redemander.

Le détaillant de vêtements, d’accessoires et de chaussures a révélé ses résultats mercredi après la fermeture du marché, améliorant ses résultats et ses résultats par rapport à la même période l’an dernier. Mais une perspective prédisant davantage de tendances à la baisse à venir – et des revenus trimestriels inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie – a fait chuter les actions de la société de plus de 6% dans les échanges après les heures normales.

Pourtant, Carlos Alberini, PDG, s’est dit satisfait des progrès de l’entreprise, qui ont dépassé les attentes.

« Par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2020, le [like-for-like pre-pandemic] période, nous avons augmenté la marge opérationnelle de plus de 700 points de base à 13,9% », a déclaré Alberini dans un communiqué. « Nos revenus pour le trimestre ont fini en baisse de 8 %, par rapport au [like-for-like pre-pandemic period in 2019.] L’ensemble de la baisse est dû à un décalage des expéditions en gros en Europe au troisième trimestre et à l’impact des fermetures permanentes de magasins. Nous avons atteint ce résultat malgré la pandémie et en étant nettement moins promotionnels dans toutes nos activités de vente directe aux consommateurs. La croissance de notre bénéfice d’exploitation a été forte, en hausse de 90 % par rapport à la [like-for-like pre-pandemic period.] Cela s’est traduit par un bénéfice par action de 0,91 $, contre 0,35 $ dans le [like-for-like pre-pandemic] période.

« Sur la base de nos progrès, nous prévoyons désormais d’atteindre notre objectif de marge d’exploitation de 10 % au cours de l’année en cours et nous augmentons nos attentes pour atteindre 12 % d’ici l’exercice 2024, ce qui générerait un retour sur le capital investi de plus de 30 % et un bénéfice ajusté. par action d’environ 3,50 $ », a poursuivi le PDG. « La marque Guess dispose d’un espace blanc important pour la croissance des revenus et nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre notre objectif de revenus de 2,8 milliards de dollars d’ici l’exercice 2024. Nous continuons de donner la priorité au retour de la valeur à nos actionnaires et avons annoncé aujourd’hui que notre conseil d’administration a approuvé une augmentation de notre programme de rachat d’actions existant à 200 millions de dollars.

Pour la période de trois mois se terminant le 31 juillet, les revenus totaux se sont élevés à 628 millions de dollars, contre 398 millions de dollars il y a un an, mais en baisse par rapport aux 683 millions de dollars du deuxième trimestre pré-pandémique de 2019.

Alberini a déclaré que la hausse des revenus au cours du dernier trimestre était due à moins de ventes promotionnelles et à plus de ventes à prix plein.

“Nous avons réduit l’activité promotionnelle partout”, a-t-il déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique de mercredi soir. “Cette entreprise ne reviendra jamais au niveau de promotions qu’elle avait avant la pandémie.”

En conséquence, Guess a enregistré un bénéfice de 63,1 millions de dollars, contre des pertes de 20,6 millions de dollars un an plus tôt.

Pendant ce temps, le trafic en magasin reste difficile dans toutes les régions, avec les baisses les plus importantes dans le commerce de détail en Asie (en baisse de 43% pour le trimestre, d’une année sur l’autre.) Les dirigeants ont déclaré que près de la moitié des baisses dans la région étaient causées par des fermetures de magasins. .

“Cela a été difficile avec le trafic”, a déclaré Alberini lors de l’appel, ajoutant que Guess est actuellement en train de changer de direction dans ses activités asiatiques, qui sont concentrées en Chine, au Japon et en Corée du Sud.

« La Chine a été un défi pour nous », a-t-il déclaré. “Étaient [working on] l’amélioration de l’assortiment de produits ; beaucoup moins promotionnel. Aussi, le portefeuille de magasins. Nous avons fermé près de 70 magasins en Chine au cours des 18 derniers mois. Le modèle de franchise fonctionne pour nous. En marketing, les influenceurs sont très difficiles et coûteux à faire. Mais nous y travaillons. Le commerce électronique a également été un défi pour nous, car nous avons décidé d’être beaucoup moins promotionnels. »

Mais il a ajouté: “Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie.”

Des AUR plus élevés, ou prix de vente moyens, ainsi que le commerce électronique dans toute l’entreprise, ont contribué à compenser les pertes. Les autres vents favorables incluent le commerce de gros américain, qui a augmenté de 19% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie de 2019. Par catégorie, les vêtements de sport, le denim et la maille ont été des moteurs de croissance.

La société prévoit que les revenus du trimestre en cours seront légèrement négatifs à stables, par rapport à la même période un an plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, en supposant qu’il n’y ait pas d’autres fermetures liées au COVID-19, Guess s’attend à ce que les revenus soient en baisse dans la moyenne des chiffres, d’une année sur l’autre, avec une marge d’exploitation atteignant environ 10 %.

Le détaillant a terminé le trimestre avec 1 597 magasins, près de 459 millions de dollars en espèces et quasi-espèces et près de 80 millions de dollars en dette à long terme.

Les actions de Guess, qui ont clôturé en baisse de 1,23% mercredi à 24,15 $ pièce, sont en hausse d’environ 114 % en glissement annuel.