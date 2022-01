Gueye et deux ex-stars d’Everton devraient essayer de signer à nouveau en janvier

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Rafa Benitez a enduré une période difficile après une série de blessures à des joueurs clés, il devrait donc essayer de re-signer Idrissa Gueye et ces anciennes stars d’Everton dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Toffees ont bien commencé sous l’Espagnol après que Farhad Moshiri a nommé Benitez pour remplacer Carlo Ancelotti en juin. Ils ont remporté trois victoires et un match nul lors de leurs quatre premiers matches de Premier League, mais n’ont pris que trois points lors de deux de leurs 13 à huit défaites suivantes.

Le score s’est avéré un problème particulier pour les Blues, qui n’ont marqué que 11 buts lors de leurs 13 derniers matchs. Seul Norwich (7) a marqué moins depuis le 14 septembre, mais pas même sur des matchs.

Benitez peut désigner la blessure au quadriceps de Dominic Calvert-Lewin comme l’une des causes du sort d’Everton. L’attaquant n’a pas joué depuis août, quand il a marqué trois buts en trois matchs. Il n’est pas non plus la seule star des Toffees à passer un sort notable sur la touche.

Photo de John Berry/. EVERTON SONT DES DÉCHETS MAINTENANT.

Gueye – Le joueur de l’équipe du PSG peut donner de la profondeur à Benitez au milieu de terrain

Benitez a dû faire face à des blessures pour chacun de ses milieux de terrain centraux depuis son arrivée à Everton. Andre Gomes a raté le plus de matchs de Premier League (11), devant Fabian Delph (8), Tom Davies (7), Abdoulaye Doucoure (4), Jean-Philippe Gbamin (4) et Allan (1).

Les Toffees pourraient utiliser la fenêtre de mi-saison comme une chance de fournir une autre option à Benitez. Et si tel est le cas, devrait chercher à ramener Gueye du Paris Saint-Germain à Goodison Park.

Gueye est parti en 2019 pour 30 millions de livres sterling après s’être révélé être l’un des meilleurs milieux de terrain anglais de haut vol. L’exécuteur sénégalais de 84 sélections a terminé sa dernière saison avec les deuxièmes tacles les plus réussis de la division (142) et les sixièmes interceptions (74), selon WhoScored.

Mais Gueye ne joue pas un rôle essentiel dans l’unité de Mauricio Pochettino jusqu’à présent cette saison. Ainsi, Benitez et Everton pourraient tenter de tenter le PSG pour qu’il discute d’un transfert en janvier.

Photo de Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC via .

Stones – Le rocher du backline d’Everton encore une fois ?

Comme pour l’attaque et le milieu de terrain d’Everton, des blessures ont frappé Benitez en défense cette saison. Il a passé des périodes sans Yerry Mina et a également dû utiliser des demi-centres à l’arrière.

Ainsi, l’Espagnol pourrait se tourner vers Manchester City et le statut de John Stones en marge de Pep Guardiola pour un renfort hivernal. L’ancien défenseur des Blues, qui a quitté Goodison en 2016 pour 47,5 millions de livres sterling, n’a commencé que quatre de ses six matches de Premier League jusqu’à présent ce trimestre.

Guardiola a également aligné le joueur de 27 ans à l’arrière droit pour son rôle de titulaire dans leur déroute 7-0 de Leeds. Au lieu de cela, Aymeric Laporte a dépassé Stones en tant que partenaire de premier choix de Ruben Dias.

Stones avait formé un partenariat formidable avec Dias la saison dernière en route vers le titre. Sa forme a même assuré à la star anglaise de 55 sélections une prolongation de contrat de 250 000 £ par semaine en août.

Mais Chronicle Live rapporte que City s’attend à ce que Jones cherche bientôt à nouveau des minutes régulières en équipe première. Il pourrait même quitter l’Etihad Stadium en prêt lors du mercato de janvier, compte tenu de son manque d’occasions régulières. Ainsi, Jones peut être une option idéale pour Everton à court d’argent.

Photo par Ettore Griffoni/LiveMedia/NurPhoto via .

Deulofeu – Koeman a-t-il largué le prochain ailier avec qui Benitez aimerait travailler ?

Les difficultés d’Everton avec les exigences du fair-play financier ont fait que Benitez n’a dépensé que 1,5 million de livres sterling cet été. Tous ces frais ont également servi à signer Demarai Gray de Bayer Leverkusen.

Le joueur de 25 ans est arrivé à Goodison en fanfare, mais s’est avéré être l’un des joueurs les plus importants des Blues. Tout comme la signature libre Andros Townsend, la paire représentant huit des 21 buts d’Everton en Premier League et quatre passes décisives jusqu’à présent cette saison.

Mais Benitez reste désireux de renforcer davantage les ailes d’Everton dans la fenêtre de transfert de janvier, selon le Liverpool Echo. Il devrait donc chercher à ramener Gerard Deulofeu à Goodison et donner à l’Espagnol une chance de prouver que l’ancien patron des Blues Ronald Koeman a tort.

Deulofeu a passé quatre ans à Everton après avoir rejoint Barcelone en 2013 et être retourné au Camp Nou en 2017. Il a également passé la seconde moitié de la saison 2016/17 à l’AC Milan en prêt après s’être brouillé avec Koeman pendant le mandat du Néerlandais. dans le Merseyside.

« Je peux vous parler de Koeman à partir de mon expérience personnelle, et j’ai très peu de choses à vous dire sur Koeman », a déclaré Deulofeu l’année dernière, via des citations de Marca. « Il ne m’a absolument rien apporté. Je n’étais pas content, j’ai demandé à partir et je suis allé à Milan.

Deulofeu joue actuellement pour l’Udinese après avoir rejoint l’équipe de Serie A pour 17 millions d’euros (14,5 millions de livres sterling) en janvier. Il est en pleine forme cette saison et offre une option à l’attaquant ainsi qu’à l’aile. Ainsi, il peut être une ancienne star d’Everton attrayante à cibler par Benitez en janvier.