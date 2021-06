Actualités Bitcoin

Guggenheim dépose un dossier pour un nouveau fonds à capital fixe cherchant à investir dans le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies

Avant le dépôt auprès de la SEC, le sous-conseiller du Guggenheim Active Allocation Fund, Scott Minerd, a mis en garde les investisseurs en cryptographie contre un week-end volatil. Il a pris une décision similaire en janvier avant que la société ne devienne effective pour acheter des actions GBTC.

Guggenheim Partners a déposé un nouveau fonds appelé Guggenheim Active Allocation Fund qui vise à investir dans les crypto-monnaies, y compris Bitcoin.

Le fonds à capital fixe est un véhicule diversifié nouvellement organisé dont l’objectif est de maximiser le rendement total grâce à une combinaison de revenu courant et d’appréciation du capital. Ses actions ordinaires devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole « GUG ».

Le sous-conseiller du Fonds cherche à combiner un portefeuille de titres à revenu fixe à gestion de crédit avec un pool diversifié d’investissements alternatifs et de stratégies d’actions.

Outre d’autres expositions d’investissement, le Fonds peut également investir dans la crypto-monnaie, notamment Bitcoin, lit le document.

Cet investissement dans la cryptographie sera effectué via des instruments dérivés réglés en espèces ou via des véhicules d’investissement offrant une exposition au Bitcoin ou à d’autres crypto-monnaies via des investissements directs ou une exposition indirecte.

Outre les risques habituels, le Fonds mentionne également l’ESG comme un risque potentiel ; cependant, la présence d’un risque ESG n’est pas nécessairement une raison pour exclure une position spécifique de l’univers d’investissement mais est plutôt traitée comme les autres risques.

Fait intéressant, le nouveau fonds a la société CIO Scott Minerd inscrite comme l’un des sous-conseillers. Avant de déposer le dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 1er juin, lundi, au cours du week-end, Minerd a averti la communauté crypto de se préparer à un week-end de vacances volatile.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Minerd prend une telle décision. Plus tôt en janvier, avant que le dépôt de la société auprès de la SEC pour l’achat d’actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ne devienne actif, le président a demandé aux crypto personnes de retirer des bénéfices de la table.

Le prix du BTC, cependant, n’a connu sa baisse de 50 % qu’en mai après avoir atteint un nouvel ATH à près de 65 000 $ en avril.

Bitcoin/USD BTCUSD

37 910,1385 $ 1 747,664,61%

Volume 33,31 b Variation 1 747,66 $ Ouvert 37 910,1385 $ Circulation 18,72 m Capitalisation boursière 709,86 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.