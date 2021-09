Guguy, le paradis que Gran Canaria veut transformer en parc national

in

Guguy (également connu sous le nom de Güi güi) est plus qu’une simple étendue de littoral préservé. C’est un échantillon unique des falaises volcaniques accidentées de Gran Canaria, surmontées au fond d’une longue plage de sable fin, en fait divisée en deux parties à marée haute : Guguy grande et Guguy chico. Les endémismes végétaux, une géologie particulièrement ancienne et des espèces d’oiseaux très valorisées faire de cet endroit un trésor écologique, qui a longtemps lutté pour devenir un parc national.

Le Cabildo de Gran Canaria et le ministère de la transition écologique du gouvernement des îles Canaries Ils ont présenté vendredi dernier une proposition au ministère de la Transition écologique (Miteco) pour la déclaration de Guguy (Gran Canaria) comme Parc National.

Ce serait la cinquième aire protégée par ce chiffre dans l’archipel et ce serait l’aboutissement d’un long processus dans lequel les institutions insulaires ont été impliquées dans la préservation de Guguy, acquérant de grandes quantités de terres.

La réunion a eu lieu au siège de l’Organisation autonome des parcs nationaux et en elle Antonio Morales, président du Cabildo de Gran Canaria, et José Antonio Valbuena, conseiller pour la transition écologique du gouvernement des îles Canaries ont présenté la proposition à María Jesús Rodríguez, directeur des Parcs Nationaux.

Valbuena a montré optimiste quant à « l’harmonie absolue entre les administrations & rdquor;, même s’il a rappelé que l’obtention du communiqué « n’est pas facile & rdquor; et, en fait, Rodríguez elle-même leur a expliqué comment le dernier parc national «a pris dix ans & rdquor; être reconnue comme telle dès le début de son traitement pour elle.

Morales, qui a qualifié la rencontre de « très positive & rdquor ;, espère encore réduire les délais et a donné comme exemple la réalisation il y a deux ans de la reconnaissance comme Patrimoine mondial de l’Unesco de Risco Caído et des montagnes sacrées de Gran Canaria, un autre processus qui prend en moyenne quatre ans, mais qui au final pourrait être considérablement réduit.

Pour accélérer la procédure, il a annoncé que dans les semaines à venir des représentants des administrations « effectueront une visite conjointe & rdquor; à la zone proposée.

L’île de Gran Canaria ne possède actuellement aucun parc national, “bien qu’il ait été tenté à plusieurs reprises & rdquor;, principalement en raison de” désaccords avec les citoyens et les institutions impliquées & rdquor;, a déclaré Morales, qui a ajouté que “dans ce cas, non va être comme ça & rdquor ;.

Le Guguy serait le cinquième parc national à être situé aux îles Canaries, qui en compte actuellement quatre : Timanfaya (Lanzarote), El Teide (Tenerife), Garajonay (La Gomera) et La Caldera de Taburiente (La Palma).

Plus de 70 % de la superficie est déjà propriété de l’État

Juin dernier, le Cabildo de Gran Canaria acquis aux enchères de l’Agence nationale d’administration fiscale (AEAT), un total de 2 852 630 mètres carrés de deux parcelles au centre des ravins de Güigüí Grande et Chico pour 2 876 000 euros.

Ces terrains s’ajoutent à la surface de 225 340 achetées par le même procédé en janvier dernier, pour ajouter un total 3 071 000 mètres carrés qui deviennent propriété insulaire.

De cette façon, entre le terrain insulaire et municipal, la majorité de l’extension praticable de la Réserve Naturelle Spéciale de Güi-Güí est devenue propriété publique, qui constituerait le «noyau & rdquor; du parc national proposé.

En réalité, plus de 70 % de la superficie qu’il est proposé de protéger est déjà propriété publique, grâce à ce processus d’achat de terrains.

Les valeurs naturelles du territoire

La zone à protéger est située dans la municipalité de La Aldea de San Nicolás, à l’ouest de l’île. Parmi ses principales valeurs végétales figure l’une des communautés cardonales-tabaibales les plus importantes au monde. C’est un groupe de plantes très représentatives des îles Canaries, telles que les cardones, les dragonniers et les verodes, qui ont un habitat parfait ici.

Certains poussent aussi ici endémismes locaux comme la grosse tête de Guguy (Cheirolopus falcisectus) et le tajinaste noir de Guguy (Echium onosmifolium ssp. Spectabile).

Parmi les oiseaux se détachent le majestueux Balbuzard pêcheur, pétrel de Bulwer et corbeau des Canaries, ainsi que des oiseaux marins de nombreuses espèces.

Sur le plan géologique, nous sommes confrontés le plus ancien massif volcanique de l’île (14,5 millions d’années) structurée en plusieurs parties : à partir d’une crête centrale (Montaña de Hogarzales et Montaña del Cedro), à partir de laquelle un ensemble de ravins profonds, très encaissés, avec des dénivelés à partir de 1 000 m. au niveau de la mer, en seulement cinq km.

Actuellement, la zone est déclarée Zone Spéciale de Conservation (ZEC) et Réserve Naturelle Spéciale.

