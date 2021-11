Guibert continue d’être une figure sur le sol aztèque

Écrit par Alexander García

Tout était incertain il y a un an avec Yoelkis Guibert après son arrivée en Arco League, le plus haut tournoi du baseball mexicain ; pour beaucoup le tournoi d’hiver de plus haut niveau dans la région des Caraïbes.

Nous avons parlé d’incertitude avec le joueur cubain car personne ne pouvait déduire avec certitude si le natif de Santiago de Cuba pourrait s’adapter à ce niveau de jeu.

La surprise a rempli tout le monde car même si Gibert a joué moins de 30 matchs et consommé moins de 100 frappeurs avec les Tomateros de Culiacán, il a quand même fait les ajustements nécessaires pour acclimater son swing et produire plus de 300 en moyenne.

Déjà en séries éliminatoires, le voltigeur créole a continué de briller et a été un élément clé pour les Tomateros dans l’obtention du 13e titre.

À ce stade, l’option de revenir cette saison était presque un fait et en tant que telle, elle est devenue une réalité; Gibert est revenu avec l’équipe.

Après un début chancelant, l’Antillais a une nouvelle fois montré son talent et avec une moyenne au bâton de près de 340, il se classe parmi les cinq premiers de la ligue au moment de la rédaction de ce texte.

C’est un joueur jeune mais aguerri, un professionnel dans tous les sens du terme qui se concentre à ce titre sur son travail.

Ainsi de façon tranquille, sans trop de bruit, Yoelkis Gibert sculpte son nom parmi les plus grands.