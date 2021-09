Le système est piloté par le ministère de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur et Invest India.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a lancé mercredi un système national de guichet unique, qui vise à devenir un “guichet unique” permettant aux investisseurs de demander diverses approbations et de leur faciliter la création d’unités.

Grâce au système, le gouvernement promet une interface en ligne unique pour identifier, rechercher et suivre les diverses autorisations des ministères clés. L’idée est d’épargner aux investisseurs la peine de courir d’un département à l’autre ou d’avoir à soumettre les mêmes ensembles d’informations sur plusieurs plateformes, pour obtenir différents permis. De plus, ils sauront quelles sont toutes les approbations requises pour la mise en place d’une installation.

Les retards dans diverses autorisations et la lourdeur du processus de demande ont longtemps découragé les grandes sociétés multinationales d’investir en Inde ou d’intensifier leurs opérations dans le pays, ce que le gouvernement cherche à changer.

Pour commencer, le portail héberge des exigences d’approbation dans 18 départements du gouvernement central et neuf États, tandis que 14 autres départements centraux et cinq États y seront ajoutés d’ici le 21 décembre.

En lançant le nouveau système, Goyal a déclaré qu’il « inaugurerait Azadi (l’indépendance) de l’héritage de la course aux bureaux du gouvernement pour les approbations et les enregistrements », a déclaré Goyal. Cela apportera transparence, responsabilité et réactivité dans l’écosystème et toutes les informations seront disponibles sur un seul tableau de bord, a-t-il ajouté.

Les départements qui ont déjà adhéré comprennent les affaires générales, l’environnement, le travail, les chemins de fer, le commerce et l’industrie, les revenus, l’électricité, l’alimentation et la consommation et les textiles. Les États qui sont déjà à bord sont le Gujarat, l’Uttar Pradesh, l’Andhra Pradesh, le Karnataka, l’Odisha, le Pendjab, l’Uttarakhand, l’Himachal Pradesh et Goa.

Le portail intégrera progressivement un plus grand nombre d’approbations et de licences, en fonction des commentaires des utilisateurs.

L’année dernière, un contrôle de statut ordonné par un comité de secrétaires (CoS) a révélé que les 35 ministères/départements centraux parmi eux présidaient un régime de pas moins de 767 licences de pré-établissement/pré-opération !

Les investissements restent essentiels à l’histoire de la résurgence du pays, car la consommation privée a été gravement meurtrie par les pertes de revenus au lendemain de la pandémie. Les dépenses de consommation finale privée ont diminué de 11,9% en termes réels et de 2,7% en termes nominaux au cours du trimestre de juin par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Le système de guichet unique comporte certains modules clés, notamment le service Know Your Approval (KYA). Il s’agit d’un assistant d’information intelligent qui génère une liste des approbations requises par toute entreprise pour commencer ses opérations. Ce service a été lancé en juillet, avec plus de 500 approbations dans 32 départements du gouvernement central et plus de 2 000 approbations dans 14 États.

Il prescrit également un formulaire d’enregistrement commun pour garantir un point unique de soumission des informations et des documents entre les ministères et les États.

Il existe un formulaire d’enregistrement d’État, qui permet aux investisseurs d’avoir un accès transparent en un seul clic au système de guichet unique de l’État respectif.

Il existe un référentiel de documents, qui est un service de stockage centralisé en ligne permettant aux investisseurs de permettre une soumission de document unique et de l’utiliser pour plusieurs approbations. Cela élimine le besoin de soumettre des documents sur plusieurs portails.