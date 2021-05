Guidance L&T FY22 sur les entrées de commandes agressives: analystes

Motilal Oswal a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les entrées de commandes peuvent être volumineuses et qu’il pourrait y avoir un report des commandes au cours de l’exercice 22.

Les prévisions de Larsen et Toubro (L&T) sur les entrées de commandes pour l’exercice 2021-2022 semblent agressives pour les analystes qui suivent la société, tandis que celles sur les revenus et les marges semblent réalisables. La société a annoncé vendredi qu’elle prévoyait de sortir de FY22 avec un taux de croissance qui pourrait aller de bas à mi-adolescents en termes d’entrées de commandes et de revenus. Il a estimé que ses marges resteraient stables et en ligne avec FY21.

«Les prévisions concernant les entrées de commandes chez les adolescents et les adolescents semblent ambitieuses, car FY21 a enregistré des gains de commandes irréguliers – des contrats ferroviaires à grande vitesse», ont observé les analystes de Nomura. Le courtage étranger a estimé la croissance à 9% à Rs 1,9 crore lakh en FY22 pour les entrées de commandes, en ligne avec une croissance d’environ 9% du pipeline de prospects à `9,6 lakh crore pour l’exercice en cours.

«Les prévisions de croissance des commandes et des revenus chez les adolescents peuvent sembler agressives, d’autant plus que nous entrons dans un trimestre avec une faiblesse significative en raison des défis d’exécution autour de Covid», ont écrit les analystes de Bernstein. Motilal Oswal a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les entrées de commandes peuvent être volumineuses et qu’il pourrait y avoir un report des commandes au cours de l’exercice 22.

Vendredi, l’ingénierie lourde des infrastructures a battu les estimations des analystes pour faire état d’une augmentation annuelle de 3% du bénéfice net à 3 293 crores au cours du trimestre janvier-mars, alors même que les nouvelles commandes restaient sous pression. Les estimations de consensus de Bloomberg étaient à près de Rs 3 043 crore.

Le chiffre d’affaires consolidé de la société au cours de la période a augmenté de 9% en glissement annuel à Rs 48 088 crore, ce qui était conforme aux estimations, tandis que l’ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a bondi d’un bon 25% en glissement annuel à Rs 6 390 crore, bien en avance sur les attentes des analystes de Rs 5,516 crore. Par conséquent, les marges d’exploitation ont augmenté de 170 points de base en glissement annuel à 13,3% au quatrième trimestre.

L&T a enregistré de fortes marges au cours du trimestre malgré une forte hausse des prix des matières premières. La direction a déclaré que l’inflation des prix des matières premières devra être surveillée au cours de l’exercice en cours. Cependant, les analystes ont déclaré que L&T disposait de leviers suffisants pour gérer les marges et que le risque était faible à cet égard.

Selon Nomura, sur la base d’une forte hausse des prix des barres d’armature au premier trimestre de 2021-2022 et d’une consommation d’acier L&T de 3,2 millions de tonnes au cours de l’exercice 20, il estime un impact d’environ 210 points de base sur les marges ebitda de base. «Ceci est compensé à hauteur de 120 points de base par des niveaux d’exécution plus élevés conduisant à une sous-récupération moindre des frais généraux et à l’achèvement des anciens projets d’infra de transport», ont déclaré les analystes.

«L&T a à juste titre priorisé la solidité de son bilan par rapport à la croissance lors de la deuxième vague COVID. Alors que COVID 2.0 a posé des défis similaires à ceux de l’année dernière, l’activité de construction s’est poursuivie contrairement à l’année dernière et, par conséquent, l’impact devrait être plus faible que la dernière fois », ont observé les analystes de Motilal Oswal.

La maison de courtage nationale a maintenu son estimation des bénéfices consolidés de la société en 2021-2022. «Nos estimations tiennent largement compte du risque d’inflation des prix des matières premières. Notre chiffre d’affaires consolidé / EBITDA / estimation ajustée du PAT CAGR s’établit à 14% / 17% / 28% sur les exercices 21-23E, aidés par la baisse des pertes dans le métro d’Hyderabad », ont déclaré les analystes.

