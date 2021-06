Guide à l’intention des parents pour assurer la sécurité de leurs enfants pendant la pandémie de Covid-19

Si votre enfant fait face à des symptômes précoces de rhume/grippe, ne l’auto-soignez pas.

Par le Dr Usha Chennuru

Les parents ont un instinct inhérent pour protéger leurs jeunes. Ils sont prêts à parcourir des kilomètres pour assurer la sécurité de leurs enfants. L’épidémie de virus a insufflé la peur à tout le monde et a fait de la vie saine un mantra pour beaucoup. Par conséquent, la nécessité de passer à un mode de vie plus sain est devenue primordiale. En suivant des étapes simples et en étant conscients de toutes les précautions médicales conseillées par les pédiatres, les parents peuvent garder leurs enfants en forme pendant cette période sans précédent.

Voici quelques choses que vous pouvez faire pour assurer le rose de la santé de votre tout-petit –

Focus sur l’hygiène des mains

Par rapport aux aînés, les enfants abordent la vie avec une attitude très insouciante. Ils courent après des choses qui les attirent et sont curieux de toucher presque n’importe quoi avec leurs mains. Par conséquent, les parents doivent enseigner à leurs enfants l’intérêt de se laver les mains à intervalles réguliers et surtout avant de manger. Plusieurs rapports suggèrent que l’on devrait se laver les mains pendant au moins 20 secondes avec de l’eau et du savon. Si vous voyagez avec votre enfant, encouragez la désinfection des mains sous votre surveillance. Des désinfectants contenant au moins 60 % d’alcool doivent être utilisés.

Regardez le masque

Le port d’un masque chaque fois que nous sortons ou que nous sommes autour des autres est devenu une partie inévitable de nos vies pendant la pandémie. Les parents doivent expliquer l’importance de porter un masque à leurs enfants ; enseignez-leur également comment le porter et pourquoi ils doivent éviter de toucher fréquemment leur masque. Vous pouvez même vous entraîner à en porter un avec eux pour qu’ils apprennent à le porter correctement. Parmi les options disponibles, les parents doivent s’assurer d’acheter la bonne taille de masque qui couvre correctement le nez et la bouche de leur enfant.

Prendre l’avis d’un expert

Si votre enfant fait face à des symptômes précoces de rhume/grippe, ne l’auto-traitez pas. Les parents doivent immédiatement contacter leur médecin de famille ou un professionnel de la santé agréé pour obtenir leur avis. Bien que les enfants aient un système immunitaire fort, le manque d’attention en temps opportun peut avoir des conséquences néfastes.

SRO – Solution efficace

Il est assez fréquent que les enfants soient la proie de diarrhées, qui entraînent souvent une déshydratation. Il provoque une réduction aiguë des niveaux d’eau et d’électrolytes dans le corps. Pour prévenir la déshydratation, donnez à votre enfant une solution de réhydratation orale approuvée par l’OMS qui peut être administrée rapidement et efficacement à la maison. Les posologies habituelles pour les enfants de moins de 2 ans, de 2 à 10 ans et de plus de 10 ans sont respectivement de 500 ml/jour, 1000 ml/jour et 2000 ml/jour. Lors de l’administration de la solution, assurez-vous que le paquet entier est mélangé en même temps.

Assurer des repas sains

Une alimentation équilibrée est essentielle pour la croissance globale et le développement du corps d’un enfant. La bonne combinaison de protéines, minéraux, vitamines et fibres, aide à renforcer l’immunité de votre enfant. Et construire un système immunitaire robuste est définitivement le besoin du moment. Les parents devraient également décourager leurs enfants de consommer des aliments riches en matières grasses, sucrés et transformés. La consommation de fruits et légumes frais contribuera énormément à garder votre enfant en bonne santé et actif.

Gardez-les engagés

Avec l’arrêt de toutes les activités de plein air, les enfants ont été confinés aux confins de quatre murs. Bien qu’inévitables, ces temps nécessitent une attention accrue au bien-être mental d’un enfant. Les parents doivent garder leur jeune engagé en l’encourageant continuellement à participer à des activités en ligne, à développer un passe-temps, à suivre sa passion et à acquérir de nouvelles compétences. Motivez-les à participer à des cours de danse, de zumba ou de yoga en ligne. À l’heure actuelle, les familles ont besoin de s’asseoir ensemble et de parler. En vous livrant au « temps de famille » quotidien, vous pouvez créer un lien plus fort avec votre enfant.

Dans cette bataille contre le virus, ces étapes aideront à réduire les niveaux de stress. Bien que difficiles, ces heures vont passer !

(L'auteur est directeur des services médicaux de Cipla Health Ltd. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer une thérapie ou un médicament.

