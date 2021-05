Guide Apex Legends Valkyrie, capacités, astuces et plus

Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin pour devenir un maître Valkyrie.

Dernier ajout à la liste d’Apex Legends, Valkyrie prend son envol dans la mise à jour de la saison 9 Legacy. Dotée de certaines des capacités les plus puissantes que nous ayons vues à ce jour, elle sera certainement une légende populaire dans la communauté.

Ci-dessous, nous aborderons chacune de ses capacités en détail et comment les utiliser au mieux pour dominer le champ de bataille. Nous donnerons également un aperçu de la trame de fond de Valkyrie et de quelques nouveaux ajouts à venir dans la saison 9.

Apex Legends Valkyrie Capacités

VTOL Jetpack (passif) – Appuyez sur l’espace en l’air pour engager le jetpack. Vous pouvez basculer entre le mode attente et le mode bascule dans le menu des options. Lors du parachutisme, les ennemis proches sont mis en évidence pour Valkyrie et son équipe pendant quelques secondes.

Essaim de missiles (tactique) – Tirez un essaim de mini-roquettes qui endommagent et désorientent l’ennemi.

Skyward Dive (ultime) – Appuyez une fois pour préparer le lancement. Les coéquipiers peuvent interagir avec Valkyrie pour rejoindre le lancement. Appuyez à nouveau pour vous lancer dans les airs et sauter en parachute.

Recon Legend – Capable de scanner les balises de sondage pour voir la prochaine sonnerie.

Trucs et astuces sur les capacités de Valkyrie

VTOL Jetpack – À première vue, le passif de Valkyrie semble fort. Lui permettant de voler haut vers les bâtiments et d’observer le champ de bataille d’en haut. Bien qu’elle puisse gagner beaucoup de temps, elle est très lente à le faire. Non seulement cela fera d’elle une cible de choix pour les tireurs d’élite, mais les jets sont également très bruyants, ce qui permet aux autres parties de la région de connaître la position de votre équipe.

Pour le VTOL, la meilleure utilisation du jetpack est en tant qu’outil de reconnaissance. Une note importante ici est que Valkyrie n’est pas en mesure d’utiliser ses armes en vol, vous ne serez donc pas infecté par des lunettes de visée. Cela vous empêchera également d’utiliser votre arme pendant une courte période lors de l’atterrissage, alors essayez de ne pas abuser du passif dans les combats.

Le jet prend du temps à se recharger et ne commencera pas à se recharger pendant cinq secondes après l’atterrissage. Alors évitez d’en abuser.

Essaim de missiles – Missile Swarn est une superbe capacité qui ne parvient pas à fournir le punch que les visuels donnent l’impression qu’elle aura. Idéalement, vous voulez utiliser Missile Swarm pour achever les ennemis blessés que vous ne pouvez pas abattre avec votre arme. Une autre bonne utilisation est en combinaison avec votre VTOL Jetpack. Contrairement à vos armes, vous pouvez utiliser Missile Swarm en vol. Utilisez-le pour gagner de la hauteur sur votre ennemi ou volez sur le toit d’un bâtiment et pleuviez sur une équipe ennemie.

Skyward Dive – Terminer les capacités de Valkyrie est son ultime hautement recon-centrique. Skyward Dive vous permet de déployer votre équipe vers un nouvel emplacement sans utiliser de ballon ou de geyser. En fait, cela vous donne la possibilité de vous redéployer comme au début du match, faisant de Valkyrie le jumpmaster de son équipe.

La capacité a tellement d’utilisations, il sera intéressant de voir comment elle est utilisée dans la méta. Avec autant de possibilités, de pourchasser des équipes ennemies, de quitter un cercle clos ou de trouver le terrain surélevé dans l’anneau final. Skyward Dive est probablement la partie la plus puissante du kit de Valkyrie… c’est donc un bon travail, c’est son ultime.

Quand Valkyrie sortira-t-il?

Valkyrie sortira avec la saison 9, Legacy le 4 mai. La mise à jour sera gratuite comme toujours, avec un abonnement de saison offert à ceux qui veulent des récompenses supplémentaires.

Qu’arrive-t-il d’autre à Apex Legends Saison 9?

Arc de Bocek

Le nouveau Bocek Bow est le début de la nouvelle classe d’armes Marksman et est également le premier arc ajouté au jeu. Le est livré avec deux add-ons, qui ne sont pas uniques à l’arc mais qui sont nouveaux avec sa sortie.

Deadeye’s Tempo: tirer au moment parfait augmente sa cadence de tir (également disponible pour la Sentinel). Shatter Caps: vos flèches se divisent en un motif d’explosion lors du tir (également disponible pour le répéteur 30-30).

Une autre arme de style sniper ne plaira pas à tout le monde, en particulier à ceux qui recherchent la Valkyrie principale. Cependant, cet arc a ses limites et il sera intéressant de voir comment il est perçu dans la méta de la saison 9.

Nouveau mode Arena

Le mode débutera par une phase d’achat, ce à quoi nous sommes habitués dans des jeux comme ceux mentionnés ci-dessus. Les joueurs auront une série d’armes, des améliorations de ces armes et de l’équipement à acheter avant le début de chaque nouveau tour. Vous utiliserez des crédits que vous gagnerez à chaque tour pour acheter ces améliorations. Les coéquipiers peuvent être réanimés, bien que personne ne puisse être réapparu pendant une manche. La carte sera également jonchée de fournitures et de munitions, ainsi qu’une goutte de grande valeur. Chaque série est la meilleure des cinq, la mort subite étant utilisée en cas de match nul 4-4.

Le mode de jeu comprendra des cartes personnalisées utilisant les versions actuelles et anciennes des cartes Apex Legends BR. L’arène sera lancée avec un certain nombre de cartes, avec plus de chances d’être ajoutées sur la ligne. Apex Legends Legacy sera lancé le 4 mai, aux côtés de la nouvelle légende et des nouveaux modes de jeu. Revenez ici plus près du lancement pour plus de guides et de nouvelles sur la saison à venir.

Modifications apportées à Olympus

La nouvelle saison: Legacy verra également des changements sur Olympus. «Une infestation s’est répandue, étranglant la ville de racines et de pousses naturelles.» La carte verra une plante parasite pousser sur la carte après avoir été amenée dans la région par un vaisseau spatial appelé Icarus. Le nouveau navire est situé entre Orbital Cannon, Solar Array et Bonsai Plaza, remplaçant Crossroads. La zone est vaste, avec quatre pièces et jonchée de cadavres de scientifiques décédés. Une fois par match, l’un des corps aura une carte-clé attachée, permettant à cette escouade d’accéder au pont du navire pour gagner de précieuses récompenses.

La carte a également vu le nombre de ballons supprimés, ce qui, espère Respawn, réduira la troisième fête. Les ballons retirés sont à Golden Gardens et Orbital Cannon. Celles-ci disparaîtront lors du lancement de la nouvelle saison le 4 mai.

