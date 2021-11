Guide Arlo – Meilleurs compteurs

Gligar de l’ombre

Ce scorpion volant est l’adversaire le plus facile de l’équipe d’Arlo. Par conséquent, les joueurs devraient saisir l’occasion d’épuiser ses boucliers avec des attaques à charge rapide. Gligar est particulièrement vulnérable aux mouvements de glace.

Compteurs recommandés :

Mamoswine (Poudre de neige, Avalanche) Galarian Darmanitan (Croc de glace, Avalanche) Glaceon (Frost Breath, Avalanche)

Ombre Mawile

La combinaison difficile des types Fée et Acier est mieux résolue avec des attaques des catégories Sol, Feu ou Eau.

Compteurs recommandés :

Rhyperior (Mud Slap, Rock Wrecker, Surf) Ho-Oh (Incinérer, Tremblement de terre) Kyogre (Cascade, Surf)

Lapras de l’ombre

L’adversaire cauchemardesque de nombreux entraîneurs dans Pokémon GO est revenu dans l’équipe d’un patron de Rocket – il était une fois, Shadow Lapras était aligné par Sierra. Les attaques de type Électrique, Combat, Herbe et Roche sont particulièrement efficaces, mais Lapras lui-même peut facilement contrer trois de ces catégories de monstres. Ce dinosaure aquatique est délicat !

Compteurs recommandés :

Sirfetch’d (Contre, Combat rapproché) Zekrom (Faisceau de charge, Charge sauvage) Lucario (Contre, Aurasphère)

Ombre Cradily

Ce Pokémon Fossile est livré avec une combinaison inhabituelle de types de Roche et d’Herbe, ainsi qu’une large sélection d’attaques rapides. Cela rend le choix du bon compteur difficile, même s’il présente des faiblesses évidentes contre les mouvements Bug, Fighting, Ice et Steel.

Compteurs recommandés :

Dragonite (Dragon Tail, Dragon Claw) Ho-Oh (Incinérer, Brave Bird, Tremblement de terre) Melmetal (Thunder Shock, Superpower, Rock Slide)

Ronflex de l’ombre

L’ours en peluche décontracté a un vilain tour dans son sac : en tant que type Normal, il est facilement vaincu par des mouvements de type Combat, mais il peut commander l’attaque Zen Headbutt, qui est dévastatrice contre cette catégorie. Dans ce cas, les types sombres avec des attaques de combat doivent être utilisés.

Compteurs recommandés :

Machamp (Counter, Cross Chop) Darkrai (Snarl, Dark Pulse et Focus Blast) Obstagoon (Counter, Cross Chop et Night Slash)

Ciseau de l’ombre

Scizor est le Pokémon préféré d’Arlo et une constante dans ses équipes de combat. Son placement dans les types Insecte et Acier rend le compteur assez simple : Feu.

Compteurs recommandés :

Reshiram (Fire Fang, Surchauffe) Darmanitan (Fire Fang, Surchauffe) Moltres (Fire Spin, Surchauffe, Fire Blast)

Gardevoir de l’ombre

Semblable à Cradily, Gardevoir confronte les joueurs à un très large éventail d’attaques qui ont un grand impact sur ce qu’est réellement le meilleur compteur. Celui-ci doit être fort contre les types Fée et Psy et être capable de résister aux différents mouvements possibles de l’adversaire, ce qui limite énormément la liste.

Compteurs recommandés :

Heatran (Fire Spin, Lance-flammes, Iron Head) Nidoqueen (Poison Jab, Poison Fang, Earth Power) Melmetal (Thunder Shock, Superpower, Rock Slide)

À ce stade, il convient de noter que les joueurs peuvent immédiatement répéter une bataille perdue contre Arlo. Ce faisant, on sait alors quels Pokémon et quels mouvements le boss utilisera afin que des contre-mesures plus précises puissent être prises. Après avoir vaincu Arlo, le joueur fait un pas de plus vers le combat contre Giovanni, et il a une chance d’attraper Shadow Gligar.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

