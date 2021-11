Guide cadeau . : 10 gadgets et outils que vous pouvez réellement obtenir en cette période des fêtes

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 40 ; Machine à expresso portable Nanopresso ; Chargeur sans fil Samsung Qi et désinfectant UV ; et les écouteurs sans fil Go Air Pop.

La saison des fêtes inhabituelle de cette année consiste à gérer les attentes. La plupart des appareils électroniques flambant neufs sont en quantité limitée en raison de la pénurie internationale actuelle de puces. Tout ce qui peut être vaguement collectionné est susceptible d’être saisi par les acheteurs automatisés de « grinchbot » 30 secondes après le lancement de la vente.

C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer le tout premier guide cadeau . pour mettre en lumière des technologies amusantes et utiles que vous pourrez peut-être obtenir à temps pour les vacances.

Notre premier guide est lancé aujourd’hui et se concentre sur les gadgets. Lisez la suite pour obtenir des descriptions de chaque produit et restez à l’écoute pour en savoir plus, car nous déploierons des guides supplémentaires au cours du mois prochain.

Chargeur sans fil Samsung Qi et désinfectant UV

(Photo Samsung)

La pandémie a conduit à un marché petit mais croissant des désinfectants de la taille d’un téléphone, qui utilisent la lumière ultraviolette pour écraser les germes sans risquer de court-circuiter l’électronique. Le modèle de Samsung combine la lumière UV avec le chargement sans fil Qi. Laissez tomber votre téléphone dans le désinfectant avant de vous coucher et le matin, et il sera propre, frais et à 100 % de batterie, comme si vous aviez envoyé votre téléphone un jour au spa. Cette image mentale à elle seule suffit pour obtenir une recommandation. Prix ​​: 29,95 $.

Appareil photo instantané Fujifilm Instax Mini 40

(Image Fujifilm)

Les appareils photo numériques modernes ne peuvent égaler la satisfaction tactile particulière d’avoir une vraie photo physique dans votre main en quelques secondes. Quelques sociétés d’appareils photo sont toujours dans le secteur des appareils photo instantanés en 2021, y compris Polaroid, mais l’Instax Mini 40 de Fujifilm obtient le feu vert ici. Il abandonne les choix de conception étranges de certains des modèles Mini précédents au profit d’un look classique avec une texture de similicuir, un temps de développement de 90 secondes et des fonctionnalités faciles à utiliser. Plus important encore, il est nettement moins cher à 100 $ même que le 2021 Now+ de Polaroid, avec des packs de films légèrement moins chers, ce qui le place plus fermement sur le territoire des «jouets amusants». Prix ​​: 89,95 $.

Tablette manuscrite reMarkable 2

(Image remarquable)

Le reMarkable 2 est un petit carnet numérique soigné et à peu près rien d’autre. C’est cher pour ce que c’est (399 $) et il faut payer un supplément pour le stylo. Même ainsi, c’est génial si vous aimez les outils technologiques délibérément non intelligents qui sont censés vous permettre de travailler sans distraction ; un iPad offre un utilitaire similaire, mais dispose également d’une centaine d’autres applications pour vous aider à vous concentrer sur vous. Le reMarkable 2 est uniquement destiné à l’écriture manuscrite et à la prise de notes. Pour le bon type de personne, ce sera un compagnon constant. Prix ​​: 299 $.

Bose Sleepbuds II

(Image Bose)

Les Sleepbuds II de Bose sont conçus pour couvrir les bruits supplémentaires dans votre environnement avec une liste de lecture de sons apaisants, joués directement à partir d’une application mobile associée, pour vous permettre de vous endormir plus rapidement et plus facilement. Ils sont également équipés d’une alarme pour que vous puissiez vous réveiller quand vous le souhaitez. Les Sleepbuds sont un peu chers et ils ne sont utiles que pour leur objectif déclaré. Hors de la boîte, ils sont délibérément limités à jouer des sons à partir de l’application compagnon ; ils ne diffusent pas réellement de contenu audio, mais lisent un assortiment de contenu préenregistré sur les écouteurs eux-mêmes. Même ainsi, ils pourraient être parfaits pour tous ceux qui cherchent à mieux dormir. Prix ​​: 199 $.

Machine à expresso portable Nanopresso

(Image Wacaco)

La Nanopresso, de Wacaco, est le modèle de machine à expresso portable de l’année dernière et fournit aux passionnés de café inconditionnels l’équipement nécessaire pour préparer une tasse d’espresso où qu’ils se trouvent. Remplissez-le, pompez-le avec votre main et décantez l’infusion obtenue dans un verre. Il a à peu près la taille d’une canette de soda, il se glisse donc parfaitement dans un sac ou un sac à main, même si vous aurez également besoin d’avoir des haricots prémoulus et de l’eau chaude à portée de main. Avec une préparation appropriée, cependant, le Nanopresso vous permet de sortir un expresso de votre poche à la demande comme un Batman hyper-caféiné. Prix ​​: 69,90 $.

Support réglable pour ordinateur portable Nulaxy C1

(Image de Nulaxie)

Les vacances signifient voyager, et voyager signifie utiliser votre ordinateur portable, généralement dans des circonstances moins qu’idéales. Le Nulaxy C1 vous permet de déplacer votre ordinateur portable à la hauteur et à la distance appropriées, même si vous êtes obligé de travailler au bureau de votre enfance. En prime, vous pouvez incliner l’ordinateur portable vers l’avant à l’aide des coussinets en caoutchouc attachés afin de fournir une plus grande circulation d’air au bas du système. Si vous utilisez un ordinateur portable de jeu surpuissant comme je le fais, c’est une raison suffisante pour obtenir un Nulaxy C1 seul. Prix ​​: 36,99 $.

Montre intelligente à faire soi-même

(Image SQFMI)

La Watchy de SQFMI est une « montre électronique » à construire soi-même avec une résolution de 200 × 200, une consommation d’énergie extrêmement faible et une communauté saine de bricoleurs qui s’est constituée autour d’elle. Le matériel et les logiciels de Watchy sont tous deux open source, ce qui offre une grande variété de fonctions et d’apparence de la montre. Il existe toute une galerie de versions client sur le site officiel de Watchy, dont certaines sont indéniablement cool. J’aime particulièrement la version Game Boy Tetris de Watchy. Prix ​​: 59 $.

Écouteurs sans fil Go Air Pop

(Image Jlab)

Les écouteurs Go Air Pop vous offrent un ensemble d’écouteurs au son décent, résistant à l’eau et étonnamment durable qui fonctionne solidement à la maison ou au gymnase. Ils n’ont pas les cloches et les sifflets de leurs concurrents plus chers, tels que les applications compagnons, et ils ne sont pas parfaits comme casque sans fil pour les appels téléphoniques, mais ils coûtent 20 $. C’est peut-être l’offre la mieux cachée de l’audio moderne, surtout si vous avez besoin d’une paire d’écouteurs qui ne vous briseront pas le cœur s’ils disparaissent. Prix ​​: 20 $.

Sac messager Timbuk2 Especial Stash

(Image de Timbuk2)

Maintenant que nous sortons à nouveau de la maison, vous ne pouvez pas faire mieux que Especial Stash de Timbuk2 pour un sac de transport de tous les jours. Il est assez grand pour contenir tous les ordinateurs portables sauf les plus monstrueux, imperméable, doté d’extracteurs réfléchissants pour une visibilité en ces jours où la nuit tombe à 16h30, et possède une tonne de poches supplémentaires coincées à l’intérieur. Si vous n’avez pas besoin de transporter un ordinateur portable de grande taille, le petit sac de messager Classic est une alternative peu coûteuse avec toute la durabilité de l’Especial Stash. Prix ​​: 199 $.

Porte-clés Multi-outil 7-en-1

(Photo Outils Suisse)

C’est l’un de mes bas de Noël pour les bricoleurs, les bricoleurs, les mécaniciens et les bricoleurs de ma liste. Le porte-clés multi-outil vous fournit deux tournevis différents, une lampe de poche à LED, un décapsuleur, un petit couteau et un poinçon, ainsi qu’un endroit pour ranger toutes vos clés. Croyez-moi, vous ne savez pas à quel point une lampe de poche de poche est utile tant que vous n’en avez pas une sur votre porte-clés. Prix ​​: 9,95 $.