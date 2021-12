Guide cadeau . : 10 idées de bas de Noël de dernière minute

En partant du haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : chiffons en microfibre Elite Tech Gear ; Chargeur mural Anker 340 ; Nettoyant clavier multi-brosse HAGiBiS 4-en-1 ; Balles anti-stress Impresa.

Parfois, il s’agit de petites choses. Qu’il s’agisse d’un échange Secret Santa sur le lieu de travail avec un plafond strict sur combien vous dépensez, quelques choses à jeter dans le bas de quelqu’un, ou juste une course de dernière minute pour quelqu’un que vous n’aviez pas réalisé que vous deviez acheter, il est toujours utile de avoir quelques options supplémentaires.

Alors que Noël 2021 se rapproche comme un train de pain d’épice parfumé au pin, voici quelques options peu coûteuses, rapides mais toujours utiles pour les gadgets de dernière minute. Aucun de ceux-ci ne va repousser les cheveux de qui que ce soit, mais ils devraient, espérons-le, rendre la vie de votre cadeau un peu plus douce en 2022.

Chargeur mural Anker 340

(Photo d’Anker)

De nombreux nouveaux téléphones, tablettes, écouteurs et autres gadgets ne sont plus livrés avec une prise, en raison du désir déclaré de plusieurs entreprises de réduire les déchets électroniques et les emballages inutiles. Cela vaut la peine d’avoir un chargeur mural multi-ports à portée de main, afin que vous puissiez brancher tous vos périphériques USB en même temps. Le modèle 340 à 4 emplacements d’Anker est un bon compromis entre prix et utilité, avec la technologie PowerIQ pour une charge rapide. Prix ​​: 31,99 $.

Chiffons en microfibre Elite Tech Gear

(Photo d’équipement technique d’élite)

Un bon chiffon en microfibre est indispensable pour nettoyer la saleté, le sable et les traces de doigts sur les téléphones, les tablettes, le matériel vintage et même les lunettes. Le pack de 4 surdimensionnés d’Elite Tech Gear permet à votre nerd local de garder quelques chiffons en circulation pour faire face à chaque gâchis au fur et à mesure qu’il se produit. Prix ​​: 10,97 $.

Outil porte-clés Gerber Shard

(Éclat de Gerber)

J’en ai eu un au hasard dans une caisse et cela a un peu changé ma vie. Bien qu’il ressemble à une sculpture art-déco, le Gerber Shard est un multi-outil de poche sans charnière qui offre un levier, une pince à dénuder, un décapsuleur et quatre types de tournevis différents. Il n’y a pas de couteau sur cette chose, donc vous n’aurez pas de problèmes avec la sécurité de l’aéroport si vous oubliez que vous l’avez avec vous, et c’est juste amusant de dire que vous avez un pied de biche dans votre poche. Prix ​​: 7,00 $.

Stylo Espace Fisher, Modèle en laiton brut

(Photo de pêcheur)

Cela fait partie de mon transport quotidien. Le Space Pen de Fisher écrira à n’importe quel angle, n’importe quelle température, sous l’eau et, si votre journée va vraiment dans une direction inattendue, en apesanteur. Plus important encore, son design se replie jusqu’à 3,7 pouces lorsqu’il est coiffé, il est donc facile à ranger dans votre poche. Le modèle Raw Brass est naturellement auto-assainissant, car les bactéries ne peuvent pas vivre à la surface des alliages de cuivre, et son look a convaincu plus d’une personne que je suis plus classe que moi. Si vous commandez un Space Pen sur le site Web de Fisher, vous pouvez récupérer quelques extras, ainsi qu’une ligne gratuite de gravure personnalisée. Prix ​​: 30,00 $.

Coque de contrôleur antimicrobienne Easy Grip Otterbox

(Photo Otterbox)

Comme nous l’avons noté précédemment, le contrôleur d’origine Xbox Series X|S est devenu un incontournable pour de nombreuses utilisations non Xbox, telles que les jeux mobiles. En conséquence, des entreprises axées sur les mobiles telles qu’Otterbox se sont lancées dans la fabrication d’accessoires pour ce contrôleur. La coque antimicrobienne Easy Grip offre une surface non glissante avec un extérieur facile à encliqueter et prolonge la durée de vie effective de votre manette de jeu en la protégeant essentiellement de vos mains sales. Prix ​​: 29,96 $.

Nettoyant clavier multi-brosse HAGiBiS 4-en-1

(Photo HAGiBiS)

Cette importation chinoise est une brosse à poils doux avec un extracteur de touches et deux types d’embouts de nettoyage différents, pour aider les nerds sérieux à éliminer toutes ces couches de poussière fossilisées de leurs claviers. Si vous avez déjà essayé d’improviser un ensemble d’outils de nettoyage de clavier à partir de cotons-tiges, d’air comprimé et de grossièretés évocatrices, un outil spécialisé comme celui-ci vous fait gagner du temps. Prix ​​: 19,99 $.

Carnet Northbooks Dots 5×8

(Photo des Northbooks)

J’ai des opinions bien arrêtées sur les journaux de poche. Cela vaut toujours la peine d’en avoir un sur vous, mais beaucoup de marques incontournables dans l’espace sont surestimées (Moleskine), trop chères (Moleskine encore) ou fabriquées de manière non durable (hé, Moleskine a réussi le tour du chapeau ; qui savait). Northbooks propose un bloc-notes solide, durable et fabriqué aux États-Unis avec du papier d’origine nationale, une couverture en fibres recyclées et un prix abordable. Prenez-en un pour votre bullet journal 2022 ou votre prise de notes quotidienne. Prix ​​: 7,99 $.

Support pour casque Turtle Beach Ear Force HS2

(Photo de la plage des tortues)

Si vous travaillez à domicile, votre espace de bureau est précieux. Cela vaut la peine d’avoir un endroit pour mettre vos écouteurs. Pour moi, il s’agit de l’Ear Force HS2 de Turtle Beach, une plaque de métal sans assemblage qui vous permet de suspendre votre casque au lieu de l’ajouter à l’encombrement du bureau. L’Ear ​​Force est cher pour ce que c’est, et je n’aime pas le gros logo odieux sur le devant, mais il fait le travail. Prix ​​: 29,95 $.

Enceintes multimédia stéréo Logitech Z200

(Photo Logitech)

D’un autre côté, il y a quelque chose à dire pour ne pas avoir besoin d’écouteurs. Les haut-parleurs de bureau Logitech Z200 offrent un rapport qualité-prix insensé, avec des niveaux de basses réglables, des commandes simples, un son correct et une prise jack 3,5 mm qui n’occupera pas l’un de vos précieux et précieux ports USB. Les haut-parleurs réels sont suffisamment discrets pour s’adapter à n’importe quelle configuration de bureau. Prix ​​: 29,99 $.

Lot de 3 balles anti-stress Impresa

(Impression photo)

Cela a été une de ces années. Étant donné que votre balle anti-stress existante a probablement l’air d’avoir été passée dans une moissonneuse-batteuse, passez au modèle en caoutchouc thermoplastique d’Impresa. Ils sont durables, ne contiennent aucun additif nocif et peuvent résister à n’importe quelle quantité d’étirement, de compression, d’écrasement, de projection ou d’exposition à de jeunes enfants. Prix ​​: 19,99 $.