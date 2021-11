Guide cadeau . : accessoires Apple indispensables pour vos appareils

Alors que la saison des achats des Fêtes bat déjà son plein, il peut être difficile de faire des emplettes pour quelqu’un qui possède déjà tous les derniers gadgets Apple. Heureusement, c’est là qu’interviennent les accessoires. Des produits très bon marché aux plus chers, vous pouvez trouver quelque chose pour un utilisateur d’iPhone, d’iPad ou même de Mac sans problème. Et, croyez-moi, ils adoreraient se procurer l’un de ces accessoires.

Brique d’alimentation 20W pour iPhone ou iPad

Depuis qu’Apple a décidé de retirer l’accessoire bloc d’alimentation de la boîte de l’iPhone, il s’agit d’un produit que de nombreux utilisateurs sont toujours prêts à acheter. Avec la possibilité de charger rapidement une batterie d’iPhone à 50 % en 30 minutes, il est également parfait pour tout autre produit utilisant un port USB-C, comme le HomePod mini ou l’iPad.

Apple dit :

L’adaptateur secteur USB‑C 20 W d’Apple offre une charge rapide et efficace à la maison, au bureau ou en déplacement. Bien que l’adaptateur secteur soit compatible avec tout appareil compatible USB‑C, Apple recommande de le coupler avec l’iPad Pro et l’iPad Air pour des performances de charge optimales. Vous pouvez également le coupler avec l’iPhone 8 ou une version ultérieure pour profiter de la fonction de charge rapide.

Adaptateur Lightning vers prise casque 3,5 mm

En parlant de cadeaux dont les gens ont toujours besoin et qu’ils perdent tout le temps, l’adaptateur Lightning vers prise casque 3,5 mm est un excellent exemple d’accessoire bon marché mais souvent demandé par les utilisateurs.

Cet adaptateur vous permet de connecter des appareils utilisant une prise audio 3,5 mm à vos produits Lightning, tels que l’iPhone. Avec lui, n’importe quel casque 3,5 mm que vous possédez peut à nouveau être utilisé avec votre iPhone.

Câbles USB-C vers USB-C et USB-C vers Lightning de 2 m

Câbles, câbles, câbles. Si vous pouvez traverser cette période des fêtes sans nouveau câble USB-C, tant mieux pour vous. Mais si vous en avez besoin ou si vous connaissez quelqu’un qui en a également besoin, assurez-vous d’acheter un câble de 2 m.

Bien sûr, vous pouvez trouver des options tierces plus longues, mais Apple vous propose une grande taille de câble sans le surévaluer. Vous pouvez utiliser ces câbles pour vous connecter à votre Mac, iPhone ou iPad avec différentes briques d’alimentation.

Et si vous aimez envoyer des SMS au lit avec votre téléphone en charge, un câble USB-C vers Lightning de 2 m est le produit de prédilection.

Batterie MagSafe

Un autre produit qui peut être incroyable pour votre ami qui aime voyager est la batterie MagSafe. À partir de maintenant, c’est l’un des meilleurs accessoires pour donner ce jus supplémentaire à votre iPhone 12 et iPhone 13.

Et même si la gamme iPhone 13 a une meilleure autonomie globale par rapport au modèle précédent, croyez-moi quand je dis que les gens aimeraient se sentir suffisamment à l’aise pour filmer de nombreuses vidéos en mode cinéma ou prendre des centaines de photos sans avoir besoin de vérifier le pourcentage de batterie .

Chargeur MagSafe Duo

En parlant d’amis qui aiment voyager, avoir un MagSafe Duo en déplacement est incroyable. Avec lui, vous pouvez charger votre iPhone et votre Apple Watch, ou vos AirPod et Apple Watch, sans avoir besoin d’un accessoire de charge volumineux.

Personnellement, j’adore utiliser l’une des stations de charge de Nomad qui peuvent alimenter mon iPhone, mon Apple Watch et mes AirPod, mais quand j’ai vu Filipe Espósito de . avec son chargeur MagSafe Duo, j’ai su que je devais en acheter un pour moi-même cette saison des vacances.

Chance Miller de . a également partagé ses réflexions sur cet accessoire :

La conception pliante astucieuse s’étend également à la rondelle Apple Watch, qui peut être tournée pour se tenir debout pour la compatibilité avec le mode Table de nuit ainsi qu’à certains bracelets Apple Watch tels que la boucle Solo. La conception polyvalente est facilement le meilleur argument de vente du MagSafe Duo et lui donne une longueur d’avance sur certains des concurrents les plus volumineux du marché.

Apple Pencil 2e génération

Il y a plus d’iPad que jamais prenant en charge l’Apple Pencil de 2e génération, et cette saison des fêtes est parfaite pour ceux qui recherchent une bonne affaire. Outre de nombreux modèles d’iPad Pro, les nouveaux iPad Air et iPad mini prennent également en charge cet accessoire.

L’Apple Pencil est idéal pour les utilisateurs passionnés par le dessin, l’écriture ou la prise de notes. Il se fixe également très bien sur le côté de l’iPad – plus de choix de conception bizarre avec l’accessoire se connectant au connecteur Lightning.

Conclure

Que vous n’utilisiez que des câbles ou un chargeur MagSafe Duo plus sophistiqué, assurez-vous de vous procurer de superbes accessoires pour vos appareils préférés ou ceux de vos proches. Joyeuses fêtes!

