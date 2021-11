Guide cadeau . : AirPods, AirPods Pro et les meilleurs accessoires

Alors que la saison des achats des Fêtes bat déjà son plein, l’un des cadeaux les plus populaires cette année sera sans aucun doute les AirPods et les AirPods Pro. Avec quatre variantes différentes au choix, la décision d’achat peut être délicate. Continuez à lire pendant que nous comparons les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max, ainsi que des conseils sur les meilleurs accessoires pour compléter vos cadeaux cette année.

AirPod 2

Les AirPods 2 sont le moyen le plus abordable d’entrer dans l’écosystème AirPods. Ces AirPod offrent ce qu’Apple décrit comme un « ajustement universel » dans lequel chaque AirPod repose à l’intérieur de votre oreille (mais pas à l’intérieur du conduit auditif). En raison de cette conception, vous n’obtenez aucune sorte de technologie de suppression du bruit.

De plus, le design n’est pas du tout personnalisable. Quand Apple dit que les AirPod ont un design «universel», cela signifie vraiment qu’ils sont «taille unique». Si les AirPod ne tiennent pas confortablement dans les oreilles d’une personne, ils n’ont pas de chance, à l’exception de certains accessoires de crochet d’oreille de rechange.

Les AirPods 2 sont alimentés par la puce H1 d’Apple, qui vous donne accès à la prise en charge permanente de Hey Siri, ainsi qu’à la prise en charge du changement automatique d’appareil avec iOS 14 et macOS 11 Big Sur. Les autres fonctionnalités de la puce H1 incluent le partage audio et les messages d’annonce :

Siri à commande vocale utilise la puce H1 pour permettre à « Hey Siri » mains libres de jouer une chanson, d’augmenter le volume, de passer un appel ou d’obtenir un itinéraire. Le partage audio permet d’écouter facilement la même chanson ou de regarder le même film avec un ami en rapprochant simplement une deuxième paire d’AirPod de l’iPhone ou de l’iPad. Annoncer les messages annonce automatiquement et facilement les messages entrants dès qu’ils arrivent, et lors d’un appel téléphonique ou de partage de contenu multimédia via le partage audio, Siri sait ne pas interrompre. Le changement automatique d’appareil permet à vos AirPod de basculer entre votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple Watch couplés au même compte iCloud.



Les AirPod offrent jusqu’à 4,5 heures d’autonomie, tandis que l’étui de charge qui l’accompagne porte le total à plus de 24 heures d’autonomie. L’étui de charge ne peut être rechargé que via la connectivité Lightning. Pour contrôler la lecture à l’aide d’AirPods, vous pouvez appuyer sur les côtés des écouteurs ou utiliser Siri.

Les AirPod prennent en charge Apple Music Spatial Audio, mais pas le suivi dynamique de la tête ou Spatial Audio pour le contenu vidéo.

Les AirPod standard sont vendus au prix de 129 $, mais vous pouvez souvent les trouver en vente à des prix bien inférieurs auprès de divers détaillants. Assurez-vous de garder un œil sur 9to5Toys pour plus de détails sur les meilleures ventes d’AirPods pendant la période des fêtes.

AirPod 3

Viennent ensuite les AirPods 3, les derniers membres de la famille AirPods. Annoncés le mois dernier, les AirPods 3 présentent un design «universel» sans embouts personnalisables, mais le facteur de forme global est similaire à celui des AirPods Pro. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’écouteurs « intra-auriculaires », mais qu’ils reposent plutôt sur les bords extérieurs de vos oreilles.

Apple dit que les AirPods 3 incluent un nouveau capteur de « détection de la peau » pour aider vos appareils connectés à savoir quand les AirPods sont dans vos oreilles. Ils sont également résistants à la sueur et à l’eau jusqu’à l’indice IPX4. Les AirPods 3 disposent d’un « Capteur de force » qui vous permet d’effectuer des tâches courantes en appuyant sur le côté des écouteurs :

Appuyez une fois pour lire, mettre en pause ou répondre à un appel téléphonique Appuyez deux fois pour avancer Appuyez trois fois pour revenir en arrière

Les AirPods 3 sont également alimentés par la puce H1, vous donnant accès à des fonctionnalités telles que le partage audio, Hey Siri, le changement automatique d’appareil, le couplage rapide, etc. Notamment, les AirPods 3 incluent également la prise en charge de l’audio spatial et du suivi dynamique de la tête, contrairement aux AirPods 2.

En termes d’autonomie et de charge, les AirPods 3 offrent jusqu’à six heures d’écoute par charge. Ils comprennent également un boîtier de charge MagSafe, qui offre jusqu’à 30 heures de temps d’écoute total

AirPods Pro

Enfin, nous avons AirPods Pro dans le haut de gamme de la gamme d’écouteurs AirPods. Le plus grand différenciateur ici est le design, avec les AirPods Pro dotés d’un design intra-auriculaire « personnalisable ». Apple inclut trois tailles d’embouts auriculaires distinctes dans la boîte avec AirPods Pro, donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils s’adaptent à leurs oreilles.

Apple affirme également que les AirPods Pro sont certifiés pour la résistance à l’eau et à la transpiration IPX4, tout comme les AirPods 3 et contrairement aux AirPods 2.

En plus de la conception, les AirPods Pro prennent également en charge la suppression active du bruit. Apple dit que les AirPods Pro utilisent une combinaison de logiciels et de deux microphones pour bloquer le bruit extérieur pour les utilisateurs, ce qui n’est pas disponible sur les AirPod standard.

Les AirPods Pro prennent également en charge le mode Transparence, qui permet aux utilisateurs d’écouter simultanément de la musique tout en écoutant l’environnement qui les entoure. Les AirPods Pro utilisent des microphones orientés vers l’extérieur et vers l’intérieur « pour annuler l’effet d’isolation phonique des embouts en silicone afin que les choses sonnent et paraissent naturelles ».

Les AirPods Pro sont alimentés par la même puce H1 que les AirPods standard, vous offrant des fonctionnalités telles que la prise en charge Hey Siri, le partage automatique d’appareils, le partage audio et l’annonce de messages avec Siri. Les AirPods Pro prennent également en charge l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête, tout comme les AirPods 3.

Semblable aux AirPods 3, les AirPods Pro disposent d’un « Capteur de force » qui vous permet d’effectuer des tâches courantes en appuyant sur le côté des écouteurs.

Les AirPods Pro offrent jusqu’à cinq heures d’autonomie, avec le boîtier de charge qui l’accompagne ajoutant plus de 24 heures d’autonomie supplémentaire. Le boîtier de la batterie peut être rechargé via la connectivité Lightning ou via le chargement sans fil Qi, y compris le chargeur MagSafe d’Apple et le prochain chargeur MagSafe Duo.

Enfin, en termes de qualité sonore, la conception intra-auriculaire des AirPods Pro leur donne intrinsèquement une longueur d’avance sur les AirPod standard. Pour beaucoup de gens, cependant, la qualité sonore est objective, et même les AirPods Pro ne se compareront pas aux écouteurs supra-auriculaires plus chers pour la plupart des gens.

Cependant, toutes ces fonctionnalités supplémentaires ont un coût. Les AirPods Pro sont vendus au prix de 249 $, bien que les offres soient courantes à cette période de l’année. Si vous pouvez marquer les AirPods Pro à leur prix de vente commun de 199 $, ils deviennent beaucoup plus faciles à justifier par rapport aux AirPod standard.

AirPods Max

Et enfin, pour quelqu’un qui vous tient vraiment à cœur en cette période des fêtes, nous avons AirPods Max. Ce ne sont pas vraiment des écouteurs sans fil, mais plutôt des écouteurs supra-auriculaires pleine grandeur au prix de 549 $. Apple affirme que les AirPods Max combinent « l’équilibre parfait entre un son haute fidélité exaltant et la magie sans effort des AirPods ».

Les AirPods Max comprennent un beau design industriel avec des accents en acier inoxydable et un bandeau en maille. La conception supra-auriculaire se prête bien à la prise en charge de fonctionnalités telles que la suppression active du bruit et le mode Transparence.

Sur le côté des AirPods Max se trouvent deux boutons, un pour basculer entre les modes d’écoute et une couronne numérique similaire à ce que vous trouverez sur l’Apple Watch pour régler le volume et d’autres commandes de lecture.

Et si vous recherchez des AirPods disponibles dans n’importe quelle couleur sauf le blanc, les AirPods Max sont là pour vous. Les AirPods Max sont disponibles en blanc, gris sidéral, bleu, rose et vert.

Meilleurs accessoires AirPods

Si vous cherchez à compléter vos AirPods avec un accessoire, ou si vous faites du shopping, il existe plusieurs catégories notables d’accessoires AirPods. Voici quelques-unes de nos recommandations.

Chargeurs Qi

Un excellent complément aux AirPods avec étui de chargement sans fil ou aux AirPods Pro est un chargeur sans fil Qi. Non pas que les AirPods 3 et AirPods Pro incluent des aimants MagSafe à l’intérieur du boîtier de chargement, bien que tous les AirPods avec chargement sans fil puissent techniquement se charger via une rondelle MagSafe.

L’une de mes recommandations personnelles préférées ici est chère mais une excellente option. La station de base Nomad Pro dispose d’une surface de charge sans fil 3-en-1 qui utilise la technologie FreePower pour alimenter les appareils, peu importe où ils sont placés.

Le Nomad Base Station Pro coûte 199,95 $, bien qu’il soit actuellement en vente pour 159,95 $. Une option plus abordable est la station de base Nomad standard, qui coûte 99,95 $ et peut charger deux appareils à la fois avec deux bobines.

Lisez notre revue complète de la station de base Nomad Pro ici.

Étuis AirPods

Un moyen populaire de personnaliser vos AirPod consiste à utiliser un étui pour l’étui de chargement. Voici quelques options pour les AirPods 2, AirPods 3 et AirPods 3, qui peuvent faire d’excellents bas de Noël.

Étuis AirPods 2

Étuis AirPods

Étuis AirPods Pro

Conclusion : AirPods vs. AirPods Pro guide des cadeaux de vacances

Si vous voulez aller au-delà des AirPod d’entrée de gamme, les AirPods Pro offrent un ensemble complet de fonctionnalités avec suppression du bruit, une conception plus personnalisable et un son spatial pour la vidéo et le suivi de la tête. C’est surtout une bonne valeur lorsque vous pouvez les obtenir en vente pour moins de 200 $.

Que pensez-vous de la décision AirPods vs AirPods Pro ? Envisagez-vous d’acheter des AirPods pour n’importe qui cette saison des vacances ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

