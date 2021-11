Guide cadeau audio : les meilleurs choix pour les mélomanes de votre vie

Il est temps une fois de plus pour mon guide audio-cadeau, et j’essaie à nouveau d’offrir des options à une gamme de prix – tout en m’en tenant principalement à des produits haut de gamme.

Pour moi, un produit audio haut de gamme est l’un des meilleurs cadeaux possibles pour les mélomanes, pour deux raisons. Premièrement, la plupart des gens écoutent de la musique tous les jours, c’est donc un cadeau qu’ils apprécieront plus souvent que presque tout ce que vous pourriez leur acheter. Deuxièmement, donner à quelqu’un accès à une meilleure qualité audio peut augmenter considérablement le plaisir qu’il tire d’écouter de la musique…

Je fais des recommandations dans cinq catégories :

Casques intra-auriculaires Casques supra-auriculaires Casques Enceintes portables Enceintes domestiques

Dans la plupart des cas, je vous donne ma meilleure recommandation ; une bonne alternative à moindre coût ; et un modèle populaire qui n’est peut-être pas mon choix personnel, mais qui, par définition, plaît à beaucoup.

Bien sûr, les AirPod sont mentionnés, mais nous avons un guide audio dédié pour ceux-ci, ainsi que des accessoires pour eux.

Écouteurs intra-auriculaires

Mon choix : Master & Dynamic MW08 (299 $)

Master & Dynamic ont été ma marque de choix pour les vrais écouteurs intra-auriculaires sans fil, et chaque année, j’essaie des modèles concurrents pour voir si quelqu’un leur a arraché la couronne. J’ai même essayé une paire récemment avec des pilotes planaires, mais le dernier MW08 pour moi offre toujours la meilleure combinaison de la meilleure qualité audio dans la catégorie intra-auriculaire, avec un boîtier de charge tout simplement magnifique qui offre vraiment un aspect et une sensation haut de gamme. Découvrez ma critique complète ici.

Coût inférieur : Master & Dynamic MW07 Plus (à partir de 191 $)

L’ancien modèle MW07 offre une qualité audio presque identique avec des boîtiers tout aussi élégants, juste dans une forme légèrement plus grande. Certaines couleurs sont disponibles aux alentours de 200 $, tandis que d’autres sont proposées à 249 $. En ce qui concerne ces derniers, je suggère de payer les 50 $ supplémentaires pour le dernier modèle.

Populaire : AirPods (150 $) / Avec étui de chargement sans fil (200 $) / Pro (249 $)

Si vous achetez pour un adolescent, il y a de fortes chances que ce soit la seule marque qui les intéresse. Mais les AirPod sont également populaires auprès de tous ceux qui sont d’accord avec la qualité sonore et apprécient le couplage simple et/ou la fonction Spatial Audio.

Écouteurs supra-auriculaires

Mon choix : Bowers & Wilkins PX7 (399 $)

Comme pour la catégorie intra-auriculaire, je n’ai toujours rien trouvé à battre le Bowers & Wilkins PX7 pour la qualité audio couplée à une suppression de bruit très efficace (beaucoup trop efficace, selon ma copine…). Ils sont également confortables à porter et leur capacité de double appariement est quelque chose dont, une fois expérimenté, vous ne voudrez plus vous en passer. Vous pouvez être connecté simultanément pour dire un iPhone et un Mac, et dès que vous jouez l’audio de l’un ou de l’autre, le casque Just Work. Avec une autonomie de 30 heures et une charge rapide de 15 minutes pour cinq heures supplémentaires, ils sont également très pratiques.

Coût inférieur : Bose QQ35 Series II (environ 200 $)

C’était autrefois le roi des écouteurs antibruit, et ils sont toujours un choix excellent et populaire aujourd’hui – à environ la moitié du prix du PX7. À mon avis, vous sacrifiez une certaine qualité audio, ainsi que le double appariement, mais ils sont tout aussi confortables et restent un produit audio haut de gamme.

Populaire: Apple AirPods Max (549 $)

À bien plus de 500 $, ce serait un cadeau généreux, mais je ne peux pas vraiment ne pas les inclure. La qualité audio est vraiment à la hauteur des marques haut de gamme établies, en plus vous obtenez Spatial Audio et l’expérience d’appairage unique d’Apple.

Casques

La pandémie a fait que beaucoup plus de personnes passent la moitié de leur journée sur des appels Zoom, où parler est aussi important qu’écouter. Ensuite, il y a les monstres du jeu, qui doivent pouvoir parler pendant qu’ils jouent. Bien sûr, tous les écouteurs répertoriés sont dotés de microphones, mais vous obtiendrez toujours une meilleure qualité audio sortante à partir de quelque chose conçu pour la tâche, alias les casques.

Idéal pour les appels : AfterShokz Aeropex (160 $)

Ce sont des écouteurs à conduction osseuse, qui seront toujours plus confortables que les écouteurs intra-auriculaires, et plus frais que les supra-auriculaires. Ainsi, pour tous ceux qui passent toute la journée au téléphone ou en vidéoconférence, les AfterShokz Aeropex sont un excellent choix. Je les trouve si confortables que j’oublie honnêtement que je les porte, et les microphones garantissent que vous êtes entendu aussi clairement que vous pouvez entendre les autres. Je les utilise aussi pour faire du vélo, car ils me permettent d’écouter des podcasts sans bloquer les sons environnants.

Idéal pour les jeux : Master & Dynamic MG20 (449 $)

Ceux-ci ne seront pas disponibles avant demain (22 novembre), mais j’ai eu la chance de les essayer avant le lancement, et ils semblent être à la hauteur de l’objectif de l’entreprise de créer le casque de jeu ultime. Ils offrent des pilotes en béryllium de 50 mm et une prise en charge du son surround 7.1 pour un son fantastique dans le jeu, ainsi que des commandes de volume indépendantes pour les sons du jeu et le chat. Le magnésium léger, le cuir d’agneau et la construction en Alcantara les rendent confortables pour un port prolongé, tandis que la tige de microphone amovible assure une grande qualité pour votre propre voix. Livré avec un adaptateur sans fil à faible latence pour les jeux d’action rapide. Ils ont fière allure aussi.

Coût inférieur : Sony SRS-NB10 (environ 100 $)

Si vous achetez pour quelqu’un qui travaille seul à domicile, le système de tour de cou SRS-NB10 est une autre option très confortable. Léger, 20 heures d’autonomie et d’excellents microphones. Cependant, il utilise des haut-parleurs orientés vers le haut plutôt que des écouteurs, de sorte que tout le monde autour de vous entendra tout.

Hauts-parleurs portatifs

Mon choix : Sonos Move (399 $)

Cela peut être plus transportable que portable, mais si vous recherchez un excellent son en extérieur, un volume suffisant pour une fête et une autonomie de batterie suffisante pour durer une soirée (jusqu’à 11 heures), le Sonos Move est difficile à battre. Il propose deux amplis de classe D entraînant un mid-woofer et un tweeter, et vous bénéficiez à la fois de la connectivité AirPlay 2 et Bluetooth. Soyez averti, cependant, qu’il est difficile à trouver en ce moment, et il y a des scalpers qui demandent bien au-dessus du prix de détail de 399 $.

Coût inférieur : JBL Charge 5 (180 $)

Il s’agit d’un haut-parleur Bluetooth de milieu de gamme avec une qualité sonore vraiment incroyable pour la taille et le prix. Il est étanche, est disponible dans un large choix de couleurs, offre jusqu’à 20 heures d’autonomie et vous pouvez en coupler deux pour une sortie stéréo.

Populaire : Ultimate Ears Wonderboom 2 (à partir de 73 $)

Si vous voulez obtenir moins de 100 $, l’option la plus populaire est également celle que je recommanderais. La qualité sonore est correcte pour la taille et offre les mêmes avantages que le JBL en termes de choix de couleurs, d’étanchéité et de couplage stéréo. Autonomie de la batterie jusqu’à 13 heures.

Haut-parleurs domestiques

Pour moi, le plus gros développement de l’audio domestique ces dernières années a été de véritables systèmes hi-fi monobloc qui méritent ce nom – ou dignes du Naim, car ma recommandation principale n’a pas changé.

Mon choix : Naim mu-so (environ 850$)

Ce serait un cadeau incroyablement généreux, mais aussi un cadeau susceptible d’être apprécié pendant très longtemps. J’ai examiné le Naim mu-so en 2016 et j’ai été incroyablement impressionné. Une société audio britannique connue pour son amplificateur de 150 000 $ avait produit un système hi-fi tout-en-un absolument incroyable à moins de 2 000 $. Le Naim mu-so 2 ajoute de la stéréo, une plus grande intelligence – adaptant la sortie de chaque pilote à la pièce – et un peu plus de puissance, mais c’est 1 700 $. Vous pouvez acheter l’original pour environ 850 $, ce qui, à mon avis, offre une valeur nettement meilleure compte tenu des performances très proches en utilisation réelle.

Coût inférieur : HomePod d’origine (à partir de 250 $)

J’ai dit à l’époque que j’étais vraiment attristé quand Apple a abandonné le HomePod d’origine, que j’ai décrit comme le produit le plus mal compris d’Apple. Oubliez l’intelligence de Siri, discutablement limitée, le HomePod était un haut-parleur extrêmement performant et très avancé qui offrait une superbe qualité sonore pour l’argent. J’ai le Naim mu-so dans mon salon et des HomePod partout ailleurs. Vous devrez rechercher des exemples maintenant, surtout si vous les voulez dans une boîte et inutilisés comme vous le feriez probablement pour un cadeau, mais cela en vaut vraiment la peine pour la bonne personne.

Populaire: Homepod mini (99 $)

Il n’y avait jamais aucun doute sur ce qui devait occuper cette fente ! Bien sûr, la qualité sonore n’est pas comparable à celle de son prédécesseur plus gros et plus cher, mais cela donne à beaucoup de gens ce qu’ils veulent : un son assez bon et un contrôle intelligent de la maison à un prix qui offre une musique multi-pièces abordable. Vous pouvez même acheter des unités neuves et en boîte pour moins que la vente au détail.

Photo en vedette du guide-cadeau audio : Brett Jordan/Unsplash

