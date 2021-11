Guide cadeau . : Beats Studio Buds contre Beats Fit Pro contre Powerbeats Pro

Alors que la saison des achats des Fêtes bat déjà son plein, l’un des cadeaux les plus populaires cette année sera sans aucun doute les écouteurs sans fil Beats, tels que Beats Studio Buds, Beats Fit Pro et Powerbeats Pro.

Avec trois variantes différentes au choix, la décision d’achat peut être délicate. Continuez à lire pendant que nous comparons les Beats Studio Buds, Beats Fit Pro et Powerbeats Pro pour compléter vos cadeaux cette année.

Beats Studio Buds

Les Beats Studio Buds ont été dévoilés en juin. Ce sont les premiers écouteurs sans fil de Beats of the year et ils sont parfaits pour les utilisateurs iOS et Android. Les Beats Studio Buds présentent un design léger et compact avec un look similaire à l’étui de chargement AirPods Pro

Ils sont disponibles en noir, blanc et rouge mais ne comportent pas de tige comme les AirPods et les AirPods Pro. Avec une forme en forme de cadran et une crête à l’extérieur portant le logo Beats, ils comportent trois embouts en silicone remplaçables différents.

Les Beats Studio Buds sont les premiers écouteurs sans fil Beats à disposer de la suppression active du bruit ainsi que du mode Transparence. Avec six microphones, ces écouteurs sont capables d’isoler le son extérieur ou de donner l’impression que vous ne portez pas du tout d’écouteurs.

Différent du Powerbeats Pro ou d’autres écouteurs Beats, le Beats Fit Pro ne dispose pas de la puce H1 ou W1 d’Apple. Cela signifie que bien que vous puissiez facilement coupler ces écouteurs avec votre iPhone et votre iPad, vous devez les coupler avec chaque appareil à la fois car il n’y a pas de prise en charge de la synchronisation iCloud. Il leur manque également des fonctionnalités telles que la détection intra-auriculaire

Même s’ils sont parfaits pour les utilisateurs d’Android, car ils offrent un couplage rapide, les Beats Studio Buds sont également intégrés à l’application Find My d’Apple, ce qui signifie que lorsqu’ils sont couplés via Bluetooth, ils vous permettent de localiser vos Beats Studio Buds perdus. en utilisant leur dernier emplacement connu ou en jouant un son.

Ils coûtent plus de 149,95 $, mais vous pouvez trouver de meilleures offres ici dans la boutique officielle Amazon d’Apple.

Beats Fit Pro

Récemment annoncés par Beats, les Beats Fit Pro sont essentiellement des AirPods Pro, mais pour ceux qui ne peuvent pas porter d’AirPods Pro.

Tout comme les Beats Studio Buds, ces écouteurs sans fil sont dotés de la suppression active du bruit, du mode transparence, ainsi que de la puce H1 d’Apple pour un couplage rapide avec les appareils Apple et l’utilisation de la fonction Hey Siri.

Ces écouteurs peuvent atteindre 6 heures d’autonomie avec le mode ANC ou Transparence activé, ou 7 heures avec Adaptive EQ. Combinés à l’étui de charge, les nouveaux écouteurs Beats offrent une autonomie de 27 à 30 heures.

Même si Beats Fit Pro convient mieux aux utilisateurs d’Apple, les utilisateurs d’Android peuvent également bénéficier d’un couplage rapide, du niveau de la batterie et de commandes personnalisées via l’application Beats. Ces écouteurs sont disponibles en noir, gris, violet, blanc et ont des embouts remplaçables. Ils coûtent généralement 199 $, mais vous pouvez trouver de meilleures offres ici dans la boutique officielle Amazon d’Apple.

Powerbeats Pro

Les premiers écouteurs vraiment sans fil de Beats ont été annoncés en 2019. Bien que cela fasse quelques années qu’ils ont été dévoilés, les Powerbeats Pro sont toujours un excellent choix pour ces vacances. Avec jusqu’à 9 heures d’écoute par écouteur, ce sont des écouteurs parfaits pour ceux qui aiment faire de l’exercice.

Les Powerbeats Pro utilisent des crochets d’oreille réglables. Ils s’enroulent autour de l’oreille externe pour fixer les écouteurs et peuvent être ajustés pour s’enrouler plus étroitement autour de votre oreille. Contrairement aux bouts d’aile, les crochets d’oreille reposent complètement sur l’extérieur de l’oreille au lieu d’appliquer une pression sur la partie externe de l’oreille interne.

Ces écouteurs sans fil sont dotés de la puce H1 d’Apple, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent facilement coupler rapidement Powerbeats Pro avec n’importe quel appareil Apple et utiliser la fonction Hey Siri. Malheureusement, les écouteurs sans fil n’ont pas de mode ANC ou Transparence. Un autre inconvénient est leur boîtier de charge, qui est un peu encombrant. Néanmoins, les Powerbeats Pro sont disponibles en plusieurs couleurs et ont fait l’objet de remises importantes depuis leur lancement pour 249 $, et vous pouvez trouver de meilleures offres ici dans la boutique officielle Amazon d’Apple.

Conclure

Si vous choisissez entre ces trois écouteurs sans fil Beats, vous devez réfléchir à vos besoins. Par exemple, les Beats Studio Buds sont parfaits pour les utilisateurs d’Android ou ceux qui veulent de petits écouteurs sans fil avec ANC et mode Transparence.

D’un autre côté, le Beats Fit Pro est incroyablement bon pour ceux qui aimeraient avoir un AirPods Pro mais savent que les écouteurs d’Apple sont inconfortables dans leurs oreilles.

Enfin, Powerbeats Pro est le choix parfait pour les coureurs ou les personnes qui aiment vraiment faire de l’exercice et s’assurer que les écouteurs ne tomberont jamais. Même sans mode ANC ou Transparence, ils offrent une excellente qualité sonore et une autonomie énorme.

Bien sûr, vous obtiendrez également le son signature de Beats avec tous ces écouteurs sans fil, ce qui signifie qu’ils bénéficieront tous de basses plus lourdes.

