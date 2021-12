Guide cadeau . : Les meilleurs accessoires de voyage pour iPhone, iPad et plus

Si vous êtes à la recherche de petites idées de cadeaux réfléchies et utiles pour les fans d’Apple dans votre vie, les accessoires de voyage sont une excellente solution. Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures options pour rendre l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch plus performants tout en les gardant chargés et organisés.

Que vous recherchiez quelqu’un qui effectue de nombreux voyages prolongés, de courts trajets ou qui emporte simplement son équipement Apple avec lui dans un sac pour aller et revenir du travail tous les jours, ces accessoires seront des ajouts précieux.

Meilleurs accessoires de voyage pour iPhone, iPad, Mac, etc.

Organisateur de rangement Native Union

J’ai cet organisateur technique depuis deux ans et il tient super bien. En plus des matériaux de premier ordre et de la qualité de fabrication, l’organisateur Stow de Native Union comprend un mélange de poches, de sangles élastiques, d’une fermeture à glissière étanche et plus encore.

Les détails raffinés incluent un porte-crayon Apple, une poche intérieure zippée mince pour les petits objets et une poche extérieure ouverte facile d’accès.

En plus de tout ce que j’emporte régulièrement (illustré ci-dessus), je peux également installer une batterie portable de 27 000 mAh dans cet organisateur en cas de besoin.

Vous pouvez généralement vous procurer le Native Union Stow Organizer pour environ 50 $.

Support Mophie Snap+ Powerstation

Il s’agit d’un accessoire intelligent pour iPhone de Mophie. Avec une batterie de 10 000 mAh et la compatibilité MagSafe pour iPhone 12 et 13 (ou tout smartphone avec l’adaptateur Snap Ring inclus), le support Snap+ Powerstation dispose d’une béquille intégrée.

Mais Mophie a inclus une autre fonctionnalité pratique, une prise de trépied standard 1/4-20 intégrée pour utiliser facilement votre iPhone et le recharger dans une variété de scénarios.

Vous pouvez trouver le support Snap+ Powerstation directement chez Mophie pour 69,95 $.

Banque d’alimentation sans fil Satechi Quatro

Il peut être difficile de trouver une banque d’alimentation multi-appareils comprenant un chargeur Apple Watch intégré d’une marque de confiance.

À 99 $, le Satechi Quatro est un cheval de bataille polyvalent de 10 000 mAh qui peut charger simultanément un iPhone, des AirPod, une Apple Watch et plus encore.

En plus de la tablette sans fil Qi et du chargeur Apple Watch intégré, vous disposez d’une sortie allant jusqu’à 18 W avec le port USB-C et 12 W avec le port USB-A.

Présentant un design élégant avec une structure en métal, le Satechi Quatro est un accessoire fantastique à offrir qui sera très utile.

Chargeur Satechi 66W GaN 3 ports USB-C

Satechi a lancé cette année une nouvelle gamme de chargeurs GaN USB-C et mon préféré est le modèle super-compact de 66 W à 3 ports.

Il est parfait pour alimenter un MacBook, un iPad et un iPhone en même temps ou tout autre mélange d’appareils. Et il est livré dans un emballage pas beaucoup plus gros qu’un étui AirPods Pro.

Le chargeur GaN USB-C à 3 ports de 66 W coûte seulement 55 $, tandis que son grand frère à 3 ports avec une sortie totale de 108 W est disponible pour 75 $.

Clé USB SanDisk USB-C et Lightning Luxe

Même si le stockage en nuage est devenu la norme, il est toujours utile d’avoir un lecteur flash physique.

Allant au-delà des lecteurs flash normaux, le SanDisk Luxe comprend à la fois USB-C et Lightning dans un seul appareil, il est donc facile à utiliser entre iPhone, iPad, Mac et même PC.

Vous pouvez acheter le SanDisk Luxe de 64 Go pour environ 45 $ avec des options de stockage allant jusqu’à 256 Go.

