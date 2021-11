Guide cadeau : les meilleurs accessoires dont vous avez besoin pour votre Mac

Alors que l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch font certainement partie des appareils les plus recherchés pour la saison des vacances, cela peut aussi être le moment idéal pour acheter un nouveau Mac. Que vous soyez sur le point d’acquérir votre premier Mac ou même si vous en avez déjà un, consultez notre liste des meilleurs accessoires qui amélioreront votre expérience Mac.

Pavé tactile magique

Les trackpads intégrés aux MacBooks sont certainement l’une des meilleures qualités des ordinateurs portables d’Apple, mais si vous avez un iMac ou même un Mac mini, vous pouvez toujours avoir la même expérience avec Magic Trackpad.

Avec ce trackpad sans fil géant, les utilisateurs peuvent facilement reproduire des gestes multi-touch tels que le pincement précis pour zoomer et le défilement fluide, sans parler des capteurs de force de pression qui permettent encore plus de fonctionnalités dans macOS. Le trackpad est doté d’une batterie rechargeable et d’un câble Lightning vers USB-C. Bien que l’accessoire soit cher, il peut être très utile pour certaines tâches comme l’édition de photos et de vidéos.

Des capteurs situés sous la surface du trackpad détectent des différences subtiles dans la quantité de pression que vous appliquez, apportant plus de fonctionnalités à vos doigts et permettant une connexion plus profonde à votre contenu. Il présente une grande surface vitrée bord à bord, ce qui rend le défilement et le balayage de votre contenu préféré plus productifs et confortables que jamais.

Le prix régulier du Magic Trackpad est de 129 $, mais vous pouvez le trouver à un prix inférieur sur Amazon.

Clavier magique avec Touch ID

Malgré tous les problèmes rencontrés par Apple avec les claviers MacBook dans le passé, le Magic Keyboard de la société offre un excellent équilibre entre un design compact et une excellente expérience de frappe.

Cette année, le Magic Keyboard a été repensé pour la première fois avec Touch ID intégré, ce qui signifie que vous pouvez authentifier votre Mac en toute sécurité sans fil via le clavier (nécessite un Mac avec puce M1 ou version ultérieure). Tout comme le Magic Trackpad, le Magic Keyboard possède également une batterie rechargeable et est livré avec un câble Lightning vers USB-C.

Magic Keyboard avec Touch ID offre une expérience de frappe remarquablement confortable et précise. Il est également sans fil et rechargeable, avec une batterie interne incroyablement longue durée qui alimentera votre clavier pendant environ un mois ou plus entre les charges.¹ Il se couple automatiquement avec votre Mac, pour que vous puissiez travailler immédiatement. Et il comprend un câble tissé USB-C vers Lightning qui vous permet de coupler et de charger en vous connectant à un port USB-C sur votre Mac.

Vous pouvez trouver Magic Keyboard avec Touch ID pour 149 $. Cependant, si vous n’avez pas de Mac avec puce M1, Apple vend également une version moins chère du Magic Keyboard sans Touch ID pour seulement 99 $.

Disque SSD portable Samsung T7

Parfois, vous achetez un Mac avec moins de stockage que vous n’en avez vraiment besoin, et malheureusement, il n’y a aucun moyen de mettre à niveau le matériel dans ces situations. Heureusement, si vous avez besoin de stockage supplémentaire, le SSD portable Samsung T7 est l’une des meilleures options disponibles.

Disponible en trois couleurs et avec jusqu’à 2 To de stockage, ce SSD externe vous permet de stocker à peu près tout ce que vous voulez – ou vous pouvez l’utiliser comme sauvegarde Time Machine. Avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 1050 Mo/s et un câble USB-C, le SSD portable Samsung T7 fait partie de ces accessoires indispensables pour les utilisateurs de Mac.

Le SSD portable T7 léger et de poche offre des vitesses rapides avec un stockage de données simple et fiable pour le transfert de fichiers volumineux. Que vous stockiez des documents commerciaux critiques, des jeux ou des films, le SSD portable T7 vous offre vitesse et durabilité dans un boîtier de la taille d’une paume. Voici la nouvelle norme en matière de stockage externe, disponible en trois capacités pour répondre à vos besoins : 500 Go, 1 To ou 2 To.

Il coûte de 79,99 $ à 279,99 $, mais vous pouvez trouver la version 1 To pour seulement 109,99 $ sur Amazon pour une durée limitée.

L’une des choses les plus importantes à avoir à la maison (surtout si vous y travaillez) est une connexion Internet fiable, mais la vitesse d’Internet n’est pas tout – vous devez également avoir une bonne couverture.

L’équipement sans fil peut être assez coûteux. Mais si vous souhaitez améliorer votre connexion Wi-Fi sans dépenser beaucoup, le Linksys WHW0303 est l’une des meilleures options disponibles. Linksys WHW0303 est un système Wi-Fi Mesh qui crée un seul réseau sans fil puissant basé sur plusieurs routeurs connectés simultanément.

Cette version prend en charge le Wi-Fi AC et fonctionne même avec Apple HomeKit, qui permet aux utilisateurs de gérer le routeur via l’application Home.

Facile à installer et conçu pour s’adapter n’importe où, Velop apporte un WiFi maillé ultra-rapide et à pleine puissance à votre maison en quelques minutes. Doté de la technologie Intelligent Mesh et d’une conception élégante et modulaire, le système Wi-Fi maillé Velop diffuse un Wi-Fi puissant dans tout type de maison.

Vous pouvez acheter un kit avec trois routeurs Linksys WHW0303 pour seulement 286,99 $.

Housse Mujjo pour MacBook

Mujjo crée certains des meilleurs accessoires en cuir pour iPhone, iPad et même Mac. Et si vous avez un MacBook, vous voudrez le protéger correctement pour éviter les rayures ou même les accidents.

Avec la housse en cuir de Mujjo, vous pouvez emporter votre MacBook n’importe où sans vous soucier des dommages. Outre son cuir de haute qualité, le Mujjo Sleeve est également très élégant et dispose de compartiments de rangement pour les documents ou même les cartes. Plus important encore, il convient à la fois aux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces et 14 pouces, ainsi qu’aux modèles MacBook Pro 15 pouces et 16 pouces.

Fabriquée à partir d’une combinaison unique de feutre et de cuir au tannage végétal, cette housse a été conçue pour transporter en toute sécurité le tout nouveau MacBook Pro 14″, MacBook Pro 13″, MacBook Air 13″, iPad Pro 12.9. Loué par les principaux blogs de style, notamment Highsnobiety, Hypebeast et Design Milk

Vous pouvez trouver le Mujjo Sleeve pour MacBook à partir de 69,95 $ sur Amazon.

Concentrateur USB-C Anker

Alors que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces disposent de plusieurs ports, dont un lecteur de carte HDMI et SD, d’autres MacBook (tels que le MacBook Air ou les modèles MacBook Pro précédents) ne disposent que de quelques connexions USB-C.

Pour ceux qui ont besoin de plus que des ports USB-C, le hub USB-C Anker apporte tout ce dont vous avez besoin dans un seul adaptateur. Vous obtiendrez une entrée USB-C, deux USB 3.0, un lecteur de carte SD, Gigabit Ethernet et deux ports HDMI avec prise en charge 4K 60 Hz. Et bien sûr, il se connecte à votre Mac via un seul câble USB-C haute vitesse.

Équipé d’un port USB-C, de 2 ports de données USB-A, de 2 ports HDMI, d’un port Ethernet et d’un lecteur de carte microSD/SD, vous offrant une gamme incroyable de fonctions, le tout à partir d’un seul port USB-C. Mesurant seulement 4,65 × 2,17 pouces et pesant moins de 4 oz, PowerExpand se glisse facilement dans votre sac ou votre poche pour une portabilité sans effort. Pochette de voyage incluse.

Le prix normal du hub Anker USB-C est de 80 $, mais vous pouvez le trouver sur Amazon pour 67,99 $.

Y a-t-il d’autres accessoires Mac que vous jugez indispensables ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :