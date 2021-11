Guide cadeau . : Les meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 13

Avec l’introduction de l’iPhone 12 l’année dernière, Apple a également introduit pour la première fois un nouvel écosystème d’accessoires MagSafe. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons certains des meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 13 cette saison des vacances…

Les accessoires MagSafe sont compatibles avec l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Cela signifie que si vous offrez à quelqu’un un iPhone 12 ou un iPhone 13 en cette période des fêtes, ils peuvent constituer un excellent cadeau de Noël. D’un autre côté, si vous magasinez pour quelqu’un que vous connaissez a déjà un iPhone 12 ou un iPhone 13, les accessoires MagSafe sont une excellente option.

Belkin MagSafe 2-en-1

L’un de mes accessoires MagSafe préférés est le chargeur sans fil MagSafe 2-en-1 de Belkin. À moins de 100 $, c’est une excellente option pour les acheteurs d’iPhone 12 et d’iPhone 13 qui ont également des AirPods ou d’autres accessoires compatibles Qi.

Le Belkin 2-en-1 dispose d’un support de rondelle de charge MagSafe dédié à côté d’un coussin de charge Qi dédié dans la station d’accueil.

Charge rapide sans fil jusqu’à 15 watts pour les séries iPhone 12 et 13. Uniquement compatible avec les boîtiers compatibles MagSafe pour que la fixation MagSafe se charge sans fil. Conçu pour MagSafe, ce chargeur sans fil fournit jusqu’à 15 W pour les appareils des séries iPhone 12 et 13, adaptateur secteur inclus Chargez dans n’importe quelle orientation afin que vous puissiez FaceTime en mode portrait ou passer facilement en paysage pour regarder des vidéos La conception d’inspiration architecturale complète votre appareil iPhone 12 ou 13 et a fière allure dans n’importe quel environnement Les seuls chargeurs sans fil conçus avec la technologie officielle MagSafe

Vous pouvez vous procurer le chargeur sans fil Belkin 2-en-1 MagSafe sur Amazon pour moins de 100 $ en noir ou blanc. La société vend également un modèle 3-en-1 avec prise en charge d’Apple Watch, bien qu’il soit actuellement en rupture de stock.

MagSafe dans la voiture

Si vous magasinez pour un accessoire de voiture compatible MagSafe, l’une de nos options préférées est le chargeur PowerWave Anker Car Mount. Comme nous l’avons détaillé dans notre examen complet, c’est un excellent moyen d’apporter la compatibilité MagSafe à votre voiture avec un support de charge.

Forte prise magnétique : même le bourdonnement de votre téléphone ne desserrera pas la prise solide du support. Placez votre iPhone sur le support de charge magnétique pour voiture et laissez les aimants sécurisés faire le reste. Large compatibilité : fonctionne parfaitement avec la majorité des évents de voiture pour maintenir votre téléphone en place. (Utilisez le coussin de tableau de bord 3M inclus si les clips ne sont pas compatibles avec les bouches d’aération) Changez-le : faites pivoter votre iPhone 12 horizontalement ou verticalement pour un angle de vue optimal lorsque vous utilisez votre application de navigation préférée ou prenez des appels mains libres.

Le chargeur de voiture Anker est disponible sur Amazon pour moins de 40 $. Une autre option populaire est l’ESR HaloLock, qui dispose également de la compatibilité MagSafe.

MagSafe Duo

Comme je l’ai écrit plus tôt cette année, le MagSafe Duo est devenu l’un de mes accessoires préférés de tous les temps. C’est un compagnon idéal pour les propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch, en particulier ceux qui prévoient de voyager en 2022. Comme je l’ai écrit en août, c’est la conception pliante astucieuse qui fait vraiment briller le MagSafe Duo :

Le design du MagSafe Duo est facile à se moquer, mais dans la pratique, je l’ai trouvé intelligent et polyvalent. La conception pliable permet de le jeter facilement dans un sac avant de voyager, vous offrant une solution à un seul câble pour charger votre iPhone et votre Apple Watch dans un hôtel ou Airbnb. La conception pliante astucieuse s’étend également à la rondelle Apple Watch, qui peut être tournée pour se tenir debout pour la compatibilité avec le mode Table de nuit ainsi qu’à certains bracelets Apple Watch tels que la boucle Solo. La conception polyvalente est facilement le meilleur argument de vente du MagSafe Duo et lui donne une longueur d’avance sur certains des concurrents les plus volumineux du marché.

L’inconvénient du MagSafe Duo est qu’il coûte 129 $. Il existe des options plus abordables sur le marché, mais pour les fans d’Apple fidèles à la marque, le MagSafe Duo est un excellent choix.

Portefeuille MagSafe

Lorsqu’il s’agit de trouver un portefeuille compatible MagSafe, vous avez plusieurs options. Apple vend son propre portefeuille MagSafe dans une multitude de couleurs, qui inclut également la prise en charge de l’intégration Find My. Cependant, le portefeuille MagSafe d’Apple coûte 59 $ et ne peut stocker que 3 cartes.

À mon avis, l’ajout du support Find My et le design en cuir font que le portefeuille Apple MagSafe en vaut la peine. D’autres options, cependant, sont disponibles.

Satechi

Satechi fabrique certains de nos accessoires Apple préférés ici chez ., et sa gamme de gadgets MagSafe ne déçoit pas. L’une des meilleures options est le support de charge compatible Satechi Aluminium 2-en-1 MagSafe, qui est une alternative plus abordable au support Belkin susmentionné.

Satechi fabrique également une station de charge lestée à coupler avec un chargeur MagSafe, ainsi qu’un support de ventilation pour votre voiture.

Batteries

Le système de charge MagSafe de l’iPhone 12 et de l’iPhone 13 peut également être utilisé pour une alimentation en déplacement. Apple vend son propre pack de batterie MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 13, mais c’est une solution chère et loin d’être idéale à 100 $.

La fixation de la batterie MagSafe est un jeu d’enfant. Son design compact et intuitif facilite la recharge en déplacement. Les aimants parfaitement alignés le maintiennent attaché à votre iPhone 12 et iPhone 12 Pro ou iPhone 13 et iPhone 13 Pro, offrant une charge sans fil sûre et fiable. Et il se charge automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de l’allumer ou de l’éteindre. Il n’y a pas non plus d’interférence avec vos cartes de crédit ou vos porte-clés. À votre bureau et besoin d’une charge? Branchez simplement un câble Lightning dans la batterie MagSafe pour une charge sans fil allant jusqu’à 15 W. Manque de temps ? Avec un adaptateur secteur supérieur à 20 W, vous pouvez charger à la fois la batterie MagSafe et votre iPhone encore plus rapidement. Et vous pouvez suivre l’état de votre charge sur l’écran de verrouillage.

Une autre option que nous aimons plus est le chargeur portable MagSafe d’Anker. Cette option comprend également une béquille intelligente et se recharge via USB-C par opposition à Lightning.

Autres options

Ce ne sont que quelques-uns de nos accessoires MagSafe préférés. De nombreuses autres options sont également disponibles. Découvrez-les ci-dessous.

Quels sont vos accessoires MagSafe préférés pour iPhone 12 et iPhone 13 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

