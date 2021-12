Guide cadeau . : Portefeuilles intelligents pour iPhone (ou votre poche)

Cette saison des fêtes marque la deuxième année d’Apple dans la vente d’un portefeuille (maintenant avec l’assistance Find My) et il existe de nombreux autres excellents étuis portefeuille pour iPhone avec des avantages divers. Nous examinerons également certains portefeuilles autonomes avec intégration intelligente pour iPhone pour ceux qui ne préfèrent pas utiliser un étui portefeuille.

J’utilise un certain type d’étui portefeuille depuis l’iPhone 3G, j’ai donc essayé à peu près tout ce qui existe.

Bien que le portefeuille en cuir MagSafe de deuxième génération d’Apple soit un très bon choix pour les iPhone 12 et 13, il ne convient pas à tout le monde.

Ci-dessous, j’ai inclus une variété de portefeuilles et d’étuis portefeuille pour iPhone de haute qualité (dont j’ai utilisé la plupart) qui offrent tout, de la possibilité de transporter 6 cartes + espèces, à l’expérience la plus mince possible, ainsi que quelques idées alternatives.

Portefeuilles et étuis pour iPhone

Portefeuille en cuir MagSafe d’Apple

Le portefeuille en cuir MagSafe pour iPhone 12 et 13 est un très bon choix pour un portefeuille intégré pour iPhone.

Si le stockage de 3 (peut-être 4) cartes maximum et que vous devez les retirer de l’iPhone pour accéder aux cartes ne sont pas un problème, le portefeuille en cuir MagSafe présente d’excellentes fonctionnalités :

Qualité de construction premium Find My Support (peut afficher l’emplacement, activer le mode perdu ou être averti si votre portefeuille se détache de l’iPhone) Flexibilité d’utilisation avec et sans votre iPhone Fonctionne avec et sans étui Plusieurs couleurs facilitent la création d’un unique/personnalisé combinaison

Le portefeuille en cuir MagSafe pour iPhone 12 et 13 coûte 60 $ directement auprès d’Apple, d’Amazon et de Best Buy.

Si 60 $ sont plus que ce que vous voulez dépenser, il existe des sosies tiers sur Amazon entre 10 $ et 30 $.

Mujjo – minime

Mujjo est l’un de mes étuis portefeuille préférés pour iPhone, et il en va de même pour beaucoup de mes coéquipiers ici chez ..

Vous obtenez un portefeuille en cuir de qualité supérieure à peine plus épais qu’un étui sans portefeuille. Si vous recherchez un excellent étui portefeuille minimal pour iPhone, c’est celui à considérer.

Design soigné avec cuir de qualité supérieure Accès facile à la carte Bonne protection Super mince

Vous pouvez vous procurer des étuis portefeuille Mujjo pour à peu près n’importe quel iPhone directement auprès de Mujjo ou sur Amazon pour environ 50 $.

JimmyCase – flexibilité

J’ai examiné et utilisé jimmyCase pendant plusieurs années, et je pense que c’est l’un des meilleurs étuis polyvalents, sans parler des étuis portefeuille pour iPhone.

Vous bénéficiez d’une excellente protection contre les chutes, de nombreuses options magnifiques avec le dos en bois véritable et le porte-cartes / porte-monnaie élastique est vraiment polyvalent sans être encombrant.

Peut contenir en toute sécurité jusqu’à 6 cartes + espèces 36 options avec différents motifs/couleurs de bandes élastiques en bois Idéal pour ceux qui changent régulièrement le nombre de cartes qu’ils transportent et ceux qui utilisent de l’argent liquide Peut toujours être un étui mince en fonction de ce que vous transportez Fait à la main en Californie

jimmyCase avec deux cartes à gauche, avec 6 cartes et espèces à droite

jimmyCase propose des modèles pour à peu près n’importe quel iPhone, et ils coûtent entre 50 et 70 $. Malheureusement, en raison de la demande que l’entreprise voit, les étuis commandés depuis le 12/2 n’arriveront pas à temps pour les vacances, mais ils ont une carte-cadeau imprimable comme alternative intéressante.

Twelve South SurfacePad – folio minimal

Si vous recherchez un étui portefeuille pour iPhone de style folio sans encombrement, le SurfacePad est un choix formidable.

Se fixe directement à l’arrière de l’iPhone via un adhésif puissant (ne laisse pas de traces ou de résidus si/quand vous l’enlevez) La conception mince peut contenir 2 cartes Se double d’un support pour votre iPhone

Twelve South propose SurfacePad pour tous les modèles d’iPhone 12 et 13 pour 50 $.

Portefeuilles intelligents et autres alternatives

Si vous recherchez un portefeuille autonome, voici quelques recommandations.

Ekster – Support Siri & beaucoup de stockage

J’ai essayé Ekster pour la première fois il y a deux ans et j’ai été vraiment impressionné depuis lors. La société utilise du cuir de qualité supérieure et propose des conceptions innovantes et super fonctionnelles qui utilisent un mécanisme (avec de nombreux modèles) pour déployer toutes vos cartes.

Construction Premium Peut rendre n’importe quel portefeuille Ekster intelligent avec une carte de suivi à énergie solaire compatible Siri Fonctionnalité super pratique Variété d’options en fonction du nombre de cartes/d’argent que vous transportez

Consultez notre revue complète des portefeuilles d’Ekster.

Ekster organise une vente de vacances cette année avec jusqu’à 35% de réduction. Les prix commencent à 29 $ et grimpent jusqu’à 100 $ pour les portefeuilles haut de gamme.

Moment – transporter plus

Si vous recherchez quelque chose d’un peu différent d’un portefeuille traditionnel, Moment propose un portefeuille à bandoulière soigné. Ils sont parfaits pour transporter plus que de simples cartes / espèces sans transporter un sac ou un sac à main plus grand.

Disponible en cuir, toile et ripstop Bandoulière réglable et est également livré avec une corde de poignet Poches en microfibre anti-rayures Fonctionne avec les iPhones Pro Max/Plus

Vous pouvez choisir le portefeuille à bandoulière Moment directement auprès de l’entreprise, à partir de 50 $ normalement, mais à partir de 30 $ pour les vacances.

Bellroy – portefeuilles traditionnels/modernes

Bellroy s’est bâti la réputation de fabriquer certains des meilleurs portefeuilles du marché. La société propose une grande variété de modèles et de styles avec une grande fonctionnalité.

Beaucoup de choix Cuir de qualité supérieure et protection RFID sur de nombreux modèles Options traditionnelles et modernes Peut ajouter une carte de suivi comme celle d’Ekster pour rendre l’un d’eux intelligent avec Siri ou ajouter un AirTag

Découvrez tout, des plis traditionnels aux portefeuilles zippés et aux porte-cartes. Les prix varient de 55 $ à 100 $ et plus.

