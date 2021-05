Guide complet de Dropbox en 2021: stockage, gestionnaire de mots de passe gratuit et plus | La technologie

Dans un monde où l’on n’arrête pas de générer du contenu, le stockage cloud est devenu incontournable pour les utilisateurs. Les services qui nous offrent un espace virtuel pour stocker nos fichiers présentent de nombreux avantages, et aujourd’hui beaucoup de gens ne sauraient pas quoi faire sans eux.

Ces plates-formes sont parfaites pour stocker une copie de sauvegarde de nos photos, vidéos, documents et autres fichiers. Nous pouvons accéder à partir de n’importe quel appareil, afin que le contenu soit en sécurité dans le cas où l’équipement dans lequel nous stockons le fichier d’origine est perdu ou endommagé. En outre, une bonne partie de ces services nous offre un espace de stockage en ligne gratuit.

Dropbox est l’un des services de stockage cloud les plus anciens et les plus populaires. À ce jour, il détient une part de marché de 20,8%, selon les données de Datanyze, seulement dépassée par Google Drive avec 34,93% et devant Microsoft OneDrive, qui reste en troisième position avec une part de 12,89%.

La plate-forme a grandi et évolué au fil des ans et offre aujourd’hui bien plus que du stockage en ligne. Ici vous trouverez un guide complet de Dropbox en 2021 dans lequel nous passons en revue les principales fonctionnalités du service de stockage, le gestionnaire de mots de passe et bien plus encore.

Guide complet de Dropbox

Dropbox, stockage cloud pour votre ordinateur

Le service de stockage cloud que Dropbox vous propose est multiplateforme, vous pouvez donc l’utiliser à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles. Possède un compte gratuit, appelé Dropbox Basic, qui vous offre jusqu’à 2 Go d’espace, et si vous avez besoin de plus de stockage ou d’un accès multi-utilisateurs, vous avez la possibilité de souscrire un abonnement payant de 2 To à partir de 9,99 euros par mois.

En outre, vous pouvez également obtenir plus d’espace gratuit pour votre compte Dropbox effectuer certaines tâches. Si vous remplissez la liste de contrôle dans le guide de démarrage de Dropbox, vous obtiendrez 250 Mo supplémentaires, vous recevrez 500 Mo gratuits pour chaque ami qui crée un compte via votre recommandation (jusqu’à un maximum de 16 Go), et si vous contribuez à le forum de la communauté, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 Go supplémentaire.

Créer un compte Dropbox gratuit ne pourrait pas être plus simple et vous pouvez avoir le vôtre en quelques clics. Il vous suffit de saisir vos nom et prénom et le mot de passe que vous souhaitez utiliser, ou si vous préférez, vous pouvez vous inscrire avec votre compte Google.

Une fois votre compte actif, vous pouvez accéder à Dropbox via la version du navigateur, ou si vous préférez, vous avez la possibilité de télécharger le programme pour votre équipe à partir de ce lien. L’avantage d’utiliser l’application Windows ou Mac est qu’elle offre la possibilité de synchroniser les dossiers et de faire des copies de sauvegarde automatiques des dossiers clés sur votre ordinateur.

Le téléchargement de fichiers et de dossiers est une tâche très simple, à la fois dans la version du navigateur et dans l’application, et vous avez la possibilité d’organiser votre espace à l’aide de répertoires. De plus, vous disposez d’une section En vedette dans laquelle vous pouvez ajouter les fichiers et répertoires dont vous avez besoin pour y accéder en quelques clics.

Dropbox est synchronisé avec des applications tierces, ce qui vous offre de nombreux avantages. Par exemple, grâce à la version Web, vous avez la possibilité de créer des documents Word et Google ou des présentations PowerPoint directement à partir du bouton Créer dans votre espace personnel. Vous pouvez également prévisualiser d’innombrables fichiers sans avoir à installer de programme sur votre ordinateur.

Le service de stockage en nuage de Dropbox est également idéal pour le travail d’équipe et le partage de fichiers avec d’autres. Il vous offre la possibilité de créer des dossiers et des documents partagés avec toutes les garanties de sécurité, avec un historique des versions afin que vous puissiez contrôler les modifications apportées par chaque personne et récupérer une version précédente si nécessaire.

Pour rationaliser le travail d’équipe, en plus de pouvoir partager vos dossiers et fichiers, Dropbox vous permet également demander des fichiers à d’autres personnes de manière rapide, confortable et simple. De cette façon, vous pouvez demander aux membres de votre équipe les fichiers dont vous avez besoin directement sur la plate-forme, et une fois qu’ils sont téléchargés, vous pouvez accéder au dossier créé pour cela.

Tout ce que vous supprimez de votre espace sera stocké dans la section Fichiers supprimés, afin que vous puissiez récupérer des fichiers et des dossiers au cas où vous les supprimeriez par accident. Vous disposez d’un maximum de 30 jours pour restaurer le contenu avant qu’il ne soit définitivement supprimé.

Dropbox, stockage en ligne pour votre mobile

Nous avons dédié une section distincte à l’application mobile Dropbox car, bien qu’elle partage de nombreuses fonctions avec la version du navigateur et de l’application de bureau, elle présente également des caractéristiques particulières dont nous voulons vous parler.

Dropbox est disponible pour iOS et Android, et si vous en avez besoin dans ce lien, vous pouvez trouver les liens pour télécharger les deux applications ou entrer votre numéro de téléphone pour les recevoir sur votre mobile.

Après avoir installé l’application et vous être connecté avec vos mots de passe, l’une des actions rapides proposées par Dropbox pour votre mobile est créez une sauvegarde de vos photos. Vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement si vous activez la fonction Uploads from camera dans la section Photos.

Vous pouvez trouver tous vos fichiers et dossiers dans les onglets Accueil et Fichiers. L’application vous permet d’accéder aux liens et prévisualisez plus de 150 types de fichiers, quelque chose de particulièrement utile pour éviter les problèmes de compatibilité du mobile.

L’objectif principal de l’application Dropbox pour téléphone est d’accélérer au maximum toutes les tâches. Pour cette raison, Dans l’onglet Créer, vous trouverez l’option Enregistrer l’audio, qui vous permet de créer un mémo vocal qui sera stocké dans votre espace virtuel. Cela a aussi une fonction pour numériser des documents, ce qui est très utile pour numériser des documents avec l’appareil photo de votre appareil.

Une autre caractéristique intéressante est celle du transfert de fichiers. Cette fonctionnalité est similaire à WeTransfer et vous permet d’envoyer facilement des fichiers volumineux à d’autres personnes, avec la possibilité de définir une expiration personnalisée. Le compte gratuit est limité à 100 Mo par fichier, et si vous devez envoyer des fichiers plus volumineux ou si vous souhaitez protéger les fichiers par mot de passe, vous devrez souscrire un abonnement payant.

Dropbox Passwords, votre gestionnaire de mots de passe

L’année dernière, le service de stockage cloud par excellence a annoncé Dropbox Passwords, un gestionnaire de mots de passe synchronisé avec tous vos appareils pour mémoriser en toute sécurité les noms d’utilisateur et les mots de passe que vous utilisez dans les différents services.

Pour l’utiliser, il vous suffit d’avoir un compte Dropbox et d’installer une application ou une extension pour le navigateur sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger l’application Android depuis Google Play et l’application iOS depuis l’App Store. Dans ce lien, vous trouverez un lien pour installer l’extension dans le navigateur de votre ordinateur.

Dropbox Passwords vous permet d’importer facilement vos mots de passe depuis votre navigateur ou depuis un autre gestionnaire de mots de passe, et il dispose d’une fonction de saisie semi-automatique que vous pouvez activer à la fois sur votre PC et sur votre mobile pour accélérer vos connexions.

Pour protéger vos informations, vous pouvez créer un code PIN et activer le verrouillage automatique, ce qui est particulièrement utile sans partager votre équipement.

Les mots de passe Dropbox peuvent être utilisés gratuitement avec le compte Dropbox de base, mais vous devez garder à l’esprit que si vous n’avez pas d’abonnement payant, il existe certaines limitations. Vous ne pourrez pas enregistrer plus de 50 mots de passe et vous ne pourrez pas les utiliser sur plus de 3 appareils.

Dropbox Scan, numérisez des documents avec votre mobile

Après avoir examiné ce que vous propose l’application mobile Dropbox, nous avons déjà parlé de la fonction de numérisation de documents. Cependant, la plateforme dispose d’une application indépendante pour effectuer cette tâche que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre iPhone. Il n’est pas disponible pour Android, donc si vous n’avez pas d’iPhone, vous pouvez numériser vos documents avec l’application Dropbox.

L’outil en question s’appelle Dropbox Scan et son fonctionnement est très simple. Une fois que vous l’avez installé, connectez-vous avec vos identifiants Dropbox pour lier votre compte, ce qui permettra d’enregistrer automatiquement tout ce que vous numérisez dans votre espace de stockage cloud.

Avant de commencer à numériser des documents, cliquez sur votre photo dans le coin supérieur droit et personnalisez les paramètres dans la section Paramètres de numérisation. Ici, vous pouvez choisir le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les documents (PDF ou PNG), la qualité et le processus par défaut.

Après avoir effectué ces ajustements, vous êtes prêt à commencer la numérisation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton avec l’icône de la caméra dans le coin inférieur droit de l’écran. Active la fonction de détection automatique afin que le système identifie le document, ce qui simplifie sa numérisation correcte.

Dans la fenêtre, vous verrez un aperçu de la capture, avec la possibilité d’ajuster manuellement la zone du document, le filtre et l’orientation. Ajoutez toutes les pages qui font partie du document et cliquez sur Terminé lorsque vous avez terminé.

Paper by Dropbox, créez et partagez des idées

Dans le but de promouvoir le travail d’équipe collaboratif, Dropbox a créé Paper, un service d’édition de documents collaboratif. À l’aide d’un document Paper, vous avez la possibilité d’écrire, de modifier, de réfléchir, de gérer des tâches, d’organiser des réunions ou de réviser des conceptions, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez accéder à Paper en vous connectant avec vos clés Dropbox à ce lien, ou si vous préférez, vous pouvez également utiliser le service sur votre mobile en téléchargeant l’application pour iOS ou Android. Une fois que vous avez créé votre document, vous pouvez ajouter du texte, du contenu multimédia, des tableaux, des listes de tâches, des chronologies et bien d’autres éléments.

Vous pouvez inviter qui vous souhaitez collaborer, et comme le document a un historique des versions, les versions précédentes peuvent être récupérées au cas où quelque chose d’important serait accidentellement supprimé. Le document peut être enregistré comme modèle et présenté sous forme de diaporama.

Dropbox Transfer, transférez des fichiers volumineux à d’autres personnes

Lorsque nous avons parlé des fonctions supplémentaires qu’offre l’application mobile Dropbox, nous vous avons déjà dit qu’elle vous permet de transférer des fichiers. Depuis votre ordinateur, vous avez également la possibilité de profiter de l’alternative Dropbox à WeTransfer: le service s’appelle Dropbox Transfer et la plateforme l’a lancé en 2019.

Pour utiliser ce service, il vous suffit d’avoir un compte Dropbox et de saisir ce lien. Une fois sur cette page, cliquez sur le bouton Démarrer un transfert, sélectionnez ou faites glisser les fichiers que vous souhaitez envoyer, indiquez la période d’expiration, puis saisissez l’adresse e-mail du destinataire.

Avec le compte Dropbox Basic gratuit, vous pouvez envoyer des fichiers jusqu’à 100 Mo. Si vous souhaitez envoyer des fichiers plus lourds (jusqu’à 100 Go), protéger vos envois avec un mot de passe ou prolonger la date d’expiration jusqu’à 3 mois, vous devez souscrire un abonnement payant.