Guide complet des câbles de charge et des types de prises pour voitures électriques | Moteur

Vous souhaitez acheter une voiture électrique ? Dans ce cas, vous souhaitez connaître les différents types de câbles de charge que vous pouvez trouver. Nous expliquons ce qu’ils sont.

La mobilité électrique gagne des adeptes avec la vitesse et de plus en plus de personnes décident de acheter un véhicule électrique. Si vous envisagez d’acquérir l’un de ces véhicules, vous devez prendre en compte différents facteurs, à commencer par l’un d’entre eux dont nous allons parler dans ce rapport : les types de câbles de recharge pour voitures électriques qui sont actuellement utilisés.

Comme c’est souvent le cas pour toute nouvelle technologie, les fabricants ne se sont pas mis d’accord lors de la conception de leurs câbles de charge, et c’est pourquoi tant de types de connecteurs différents sont nés en quelques années seulement. C’est possible que à l’avenir cela se passera comme les connecteurs de téléphonie mobile et l’un est standardisé pour la majorité, mais pour l’instant il faut comprendre les différents modèles qui existent.

Aujourd’hui, l’un des principaux obstacles rencontrés par les Espagnols lorsqu’il s’agit de acheter une voiture électrique -au-delà de l’aide, des questions juridiques ou de l’autonomie- se trouve l’infrastructure de recharge réduite. Il est clair que l’universalisation des connecteurs de charge est l’une des priorités ce que les entreprises doivent garder à l’esprit pour continuer à aller de l’avant.

Tout d’abord, il faut être clair que tous les véhicules électriques n’ont pas le même type de connecteur de charge:

– Les motos et quadricycles électriques utilisent généralement le connecteur Schuko.

– Les voitures, camionnettes et hybrides rechargeables utilisent souvent le connecteur Yazaki (Type 1) ou alors Mennekes (type 2).

Comme pour le moment il n’y a pas de standardisation selon les fabricants ou les pays, nous allons vous montrer ci-dessous en un coup d’œil les différents types de chargeurs pour voitures électriques.

1. Recharge pour voitures électriques SAE J1722 (Type 1)

Le connecteur SAE J1722 est un chargeur standard au Japon pour la recharge en courant alternatif et permet à la fois une charge rapide et une charge d’entretien. Bien que ce ne soit pas l’un des systèmes les plus populaires parmi les constructeurs qui distribuent leurs voitures électriques en Europe, on peut le trouver dans certains modèles d’entreprises telles que Citroën, Mitsubishi ou alors Nissan.

Il a été adopté par les Américains et accepté dans l’Union européenne. Il comporte cinq bornes : deux pour le courant, deux complémentaires et une pour la terre.

2. Recharge des voitures électriques Mennekes (Type 2)

Le connecteur Mennekes (Type 2) c’est un connecteur pour recharger les voitures électriques qui a été développé en Allemagne en 2013 et est la norme selon l’Union européenne. Pour cette raison, c’est l’un des connecteurs les plus populaires parmi les voitures électriques fabriquées ou vendues sur notre continent, y compris des marques telles que Volkswagen, BMW ou alors Audi, parmi beaucoup d’autres.

En monophasé, ils génèrent jusqu’à 16 ampères et en triphasé jusqu’à 63 ampères pour une recharge rapide.

C’est un connecteur très polyvalent, puisqu’il permet des charges lentes à 230v de 6 à 32 ampères ou des charges rapides à courant alternatif et triphasé jusqu’à 43 kW et 63 ampères. Il comporte sept bornes : quatre pour le courant triphasé, deux pour les communications et une pour la terre.

3. Recharge des voitures électriques CHAdeMO

CHAdeMO est l’acronyme de “CHArge de MOve”, qui pourrait être compris comme “load to move”, et est le connecteur de charge pour voitures électriques le plus utilisé par les fabricants au Japon. Il a été développé par Nissan, Toyota, TEPCO, Subaru et Mitshubishi. Tesla, quant à lui, vend depuis quelques années un adaptateur pour recharger les voitures dans les stations CHAdeMO.

Il en diffère car c’est celui qui a le plus grand diamètre de tous les connecteurs et est conçu pour une recharge rapide en courant continu et fournit donc jusqu’à 62,5 kW.

Il y a plus de 10 000 chargeurs installés et dans ce cas, nous parlons d’un connecteur à dix bornes (ce sont les contacts utilisés pour connecter et transmettre l’alimentation).

4. Système de charge combiné (CCS)

Le connecteur pour recharger les voitures électriques Combined Charging System (CCS) a été créé en 2011 pour répondre à la nécessité de mettre une nouvelle norme sur le marché, et est également connu sous le nom de type 2.

Ce type de chargeur a été créé par des Allemands et des Américains essayant de créer une norme industrielle. Il s’agit d’un connecteur combiné Il offre 50kw en courant continu (limité pour le moment) et 43kW en courant alternatif. Il dispose de cinq bornes et prend en charge les deux technologies de charge : rapide et lente.

5. Recharge pour voitures électriques Schuko

Ce type de chargeur est la prise d’une vie que nous avons même dans nos maisons. Il est compatible avec les prises européennes et n’est adaptable qu’avec des recharges lentes.

Ce chargeur portable Type 2 a un connecteur IEC 62196 de V2C; c’est-à-dire qu’il vous permet de sélectionner manuellement l’intensité de la charge (de 6A à 16A). Il est particulièrement confortable et compatible avec la plupart des adaptateurs.

6. Recharge pour voitures électriques Arnaque

Il a normalement été utilisé par les constructeurs français pour les voitures hybrides rechargeables. Il y a cinq et sept bornes selon que le courant est monophasé ou triphasé. Ils sont couramment utilisés pour les charges semi-rapides et sont compatibles avec Tesla, Renault Zoé, Nissan Leaf, etc.

Il a Protection IP54 qui lui permet d’être installé à l’extérieur couvert. Un modèle standard permet une puissance de 7,4 kW à un courant de 32 A

7. Recharge pour voitures électriques Tesla Wall Connector

Le connecteur pour recharger les véhicules électriques Tesla World Connector Il est compatible avec les Model S, Model X et Model 3. Il a été lancé au cours des premiers mois de cette année et dispose du WiFi, de la surveillance à distance et de divers avantages qui en font une bonne solution à installer dans les maisons.

Offre jusqu’à 11,5 kW maximum, bien qu’ils puissent être configurés dans différentes puissances. Et il arrive avec 6 mètres de câble.