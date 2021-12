Guide complet des compteurs de raid et procédure pas à pas

Pokémon GO est toujours l’un des plus grands jeux mobiles au monde, sinon l’une des plus grandes périodes de jeux. Beaucoup sont tombés après le lancement initial, mais aventurez-vous dans votre parc local lors d’une journée communautaire et vous trouverez de nombreux joueurs toujours actifs, luttant contre d’autres monstres dans les gymnases et les raids.

Les raids sont la façon dont vous pouvez obtenir les créatures les plus rares et les plus puissantes de Pokémon GO – le seul problème est que les batailles de raid sont notoirement difficiles et vous obligeront à faire équipe avec d’autres joueurs pour faire le travail, en plus d’avoir un formidable équipe Pokémon avec laquelle combattre.

Dans ce guide, nous répertorierons tous les guides de compteur Pokémon GO Raid disponibles sur FTW. Dans chacun d’entre eux, vous trouverez le CP des monstres Raid, en plus du meilleur Pokémon possible que vous pouvez utiliser pour les combattre. Avec ces informations dans votre arsenal, vous serez en mesure d’abattre même les créatures les plus redoutables des Raids, à condition d’avoir un groupe d’amis avec qui faire équipe.

Conseils généraux sur Pokémon GO



Vous trouverez ici quelques conseils généraux pour vous aider à jouer à Pokémon GO. Continuez à vérifier à l’avenir car nous mettrons à jour ce guide avec toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de chaque jour dans Pokémon GO.

Conseils importants

Répartition de la stratégie de Stardust Farming

Conseils de combat

Guides de compteur Pokémon GO Raid



Vous trouverez ci-dessous tous nos guides de compteur Pokémon GO Raid, chacun décrivant les forces et les faiblesses des Pokémon Raid, tout en vous informant sur la meilleure façon de composer vos équipes. Il est tentant d’opter pour votre Pokémon avec le CP le plus élevé, mais ce n’est certainement pas ainsi que les batailles de raid sont gagnées.

Guides de compteur de raid

Guides de compteur Mega Raid

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.