Guide d’achat de la mini tablette

Lors du choix de la tablette, le le prix C’est d’une grande importance, mais aussi la taille de l’écran (le plus grand sera le mieux si nous allons le passer à regarder des films ou du multimédia), la capacité interne (nous aurons besoin de plus si nous stockons des fichiers et des vidéos volumineux), et aussi si nous veulent gérer les tâches avec une plus grande fidélité et une plus grande vitesse de RAM sera adéquate. Les modèles de 10 pouces, décrits ici, offrent une excellente visualisation et des prix abordables, et conviennent à ceux qui se connectent fréquemment à Internet. Si vous recherchez une taille et un processeur plus grands, vous pouvez consulter notre article sur les meilleurs ordinateurs portables tactiles.

Êtes-vous intéressé à savoir ce que Haut comprimés à partir de 2021? Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous donnons tous les conseils dont vous avez besoin pour bien faire votre achat.

Des recommandations efficaces pour choisir le meilleur modèle pour vous

Au moment de la acheter comprimés il est essentiel que vous vous posiez quelques questions. Selon la réponse, ce devrait être le modèle que vous choisissez.

Dans quel but allez-vous l’utiliser? Si vous allez faire du télétravail, regarder des séries ou jouer à des jeux, il est préférable de choisir un modèle avec un écran de 10 ou 12 pouces. Regardez bien la résolution pour gagner en netteté. Concernant le type d’écran, une LED vous offre des performances parfaites et une grande durabilité.Quel système d’exploitation vous intéresse le plus? Votre tablette peut être une extension de votre téléphone mobile. Ce serait intéressant si c’était la même chose pour augmenter la compatibilité, ou celle que vous connaissez bien. Android ou iOS sont les plus recommandés.Avez-vous besoin de beaucoup de capacité? Le minimum est de 32 Go pour qu’il s’adapte à tous types d’utilisations. Tout dépendra si votre tablette est indispensable à votre travail ou si elle n’est qu’un simple complément à d’autres appareils.Où allez-vous l’utiliser? Il passe en revue l’adaptabilité de sa connectivité au réseau 5G, la vitesse de sa connexion Wi-Fi et les ports qu’il inclut pour pouvoir le connecter à un écran de plus grande capacité.

Maintenant que vous savez quoi rechercher, il vous suffit de trouver un modèle qui comprend tout ce qui précède. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous trois alternatives qui répondront sûrement et dépasseront toutes vos attentes. Nous vous expliquons toutes les caractéristiques de trois des Haut comprimés d’Amazonie. Cela dépend de vous que vous choisissez bien et que vous recherchez l’option qui représente le meilleur équilibre entre prix et qualité.

Des comprimés parfaits pour vous

Apprenez à acheter le mieux tablette sur amazon.

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite

Il a un Écran de 10,4 pouces et il a une résolution Full HD. Avec 4 Go de RAM et 64 de stockage (que vous pouvez étendre avec micro SD jusqu’à 512), c’est plus que suffisant pour tout type d’utilisation. La caméra arrière est de 8 MP; l’avant, de 5. Sa qualité sonore est Dolby Atmos. Son épaisseur de 9 mm et ses bords arrondis vous permettent de l’utiliser où bon vous semble. Utilisez votre S-Pen pour tirer le meilleur parti de votre écran. N’inclut pas la carte SIM. C’est une tablette parfaite pour le télétravail et profiter de votre temps libre.

Nouvel iPad d’Apple

Apple a décidé de créer un modèle avec tout le meilleur de ses classiques iPad. Un superbe écran Retina de 10,2 pouces, un Puce A12 Bionic Avec Neural Engine, la compatibilité maximale avec l’Apple Pencil et sa connexion avec le clavier intelligent sont des facteurs qui rendent le modèle presque imbattable. En effet, une caméra arrière de 8 Mpx et une caméra frontale de 1,2 HD garantissent la meilleure qualité d’image. Prend en charge le wifi 802.11ac et la 4G LTE. Son excellente batterie dure jusqu’à 10 heures. Pouvez-vous résister à ses charmes? Sûrement pas, osez l’essayer le plus tôt possible.

Lenovo Yoga

C’est l’un des Haut comprimés à partir de 2021. Son écran de 10,1 pouces a une résolution Full HD. Son processeur Qualcomm Snapdragon 439 est l’un des plus puissants du marché. Sa carte graphique, le GPU Qualcomm Adreno 505, garantit une fiabilité et une rapidité d’utilisation maximales. Une RAM de 4 Go et une mémoire interne de 64 eMMC suffisent pour tout type d’utilisation. Grâce au système d’exploitation Android 9, vous pouvez en tirer le meilleur parti avec une grande facilité. De plus, sa conception garantit une adaptabilité totale à tous vos besoins. Oserez-vous en faire votre prochaine tablette?

Huawei Media Pad T5

Tablette avec un écran tactile IPS de 10,1 “avec une résolution HD 1080P de 1 920 x 1 200 pixels. Rapport hauteur / largeur de 16:10. Elle dispose d’une mémoire RAM de 3 Go et d’une capacité interne de 32 Go (des versions avec différentes capacités sont disponibles). Système d’exploitation Android Finition métallique pesant 460 grammes Batterie longue durée avec processeur Octa-Core 5100 mAh et deux haut-parleurs stéréo N’inclut pas la fente pour carte SIM, car elle ne fonctionne qu’avec le Wi-Fi.

Samsung Galaxy Tab A

Tablette de 10,5 po avec résolution FullHD qui intègre un puissant processeur à huit cœurs qui fonctionne avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne. Le système d’exploitation est Android. Mettez également en surbrillance son écran immersif avec la fonction Daily Board pour afficher les photos pendant le chargement. comme le mode multi-utilisateur et la fonction Samsung Kids. Jusqu’à 8 comptes utilisateurs avec contrôle du temps et accès au contenu. Batterie 7300mAh avec charge rapide, qui offre une autonomie allant jusqu’à 15 heures de lecture vidéo. Technologie de son surround 3D. Jusqu’à 400 Go de stockage supplémentaire via MicroSD.

LNMBBS

Tablette avec un écran haute définition de 10,1 pouces avec une résolution HD IPS qui fonctionne sur le système d’exploitation Android. Il fonctionne avec 4 Go de RAM et a une capacité de 32 Go. Son processeur est quad-core. Mettez en évidence la section audio, avec des haut-parleurs à double boîtier, qui créent un son stéréo corsé, naturel et réaliste. Il intègre des plateaux pour différentes cartes: il prend en charge 2 mini cartes SIM en ligne en même temps, ou une carte SIM et une carte SD. Batterie de 5700 mAh qui permet une utilisation continue pendant plus de 10 heures.

Lenovo M10 FHD Plus

Tablette de 10,3 “IPS / FullHD de 1920 x 1200 pixels qui intègre un puissant processeur MediaTek Helio P22T, qui fonctionne avec une RAM de 4 Go, et possède une mémoire interne de 64 Go. Avec le système d’exploitation Android.

CHUWI Hi10 X

Tablette écran FHD 10.1 & rdquor; avec effet stéréoscopique sur lequel le système Windows 10 est préinstallé. Il fonctionne avec un processeur quadricœur à une vitesse allant jusqu’à 2,4 GHz. Il offre une capacité remarquable: 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Soulignez qu’il utilise la technologie de plastification complète OGS, pour une image plus vive. L’angle de vision de 178 ° offre une expérience optimale pour regarder des vidéos et naviguer ou jouer à des jeux. Il arrive avec un corps en métal et un poids de 562g.

Yotopt

Tablette avec écran haute résolution de 10,1 pouces (800 × 1280 pixels) et système d’exploitation Android. Il dispose d’un processeur quad-core avec 2 Go de RAM et une capacité interne de 16 Go. Integra double SIM. Le modèle se distingue également par son efficacité énergétique et par sa capacité de mémoire extensible via une carte micro SD. Il dispose d’un appareil photo principal de 5,0 MP et d’un appareil photo frontal de 2,0 mégapixels.

