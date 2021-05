Guide d’achat de l’oxymètre de pouls, concentrateur d’oxygène: comment ils fonctionnent et comment choisir le meilleur pour vous

Un oxymètre de pouls est un appareil à distance qui surveille sans douleur le niveau de saturation en oxygène dans le corps d’une personne en quelques secondes. (Images: Amazon)

Oxymètres de pouls: Alors que la deuxième vague de la pandémie de coronavirus fait rage en Inde, il est nécessaire que les gens surveillent en permanence leurs niveaux d’oxygène pour s’assurer que, si nécessaire, ils peuvent obtenir une aide médicale de toute urgence. Cependant, lors de la première vague que le pays a connue en 2020, il y a eu un afflux de divers oxymètres de pouls, et le manque de connaissances complètes et la variété des choix ont maintenant laissé les gens confus quant aux oxymètres à acheter. Il en va de même pour les concentrateurs d’oxygène, avec beaucoup de gens qui cherchent à les acheter, afin de pouvoir assurer suffisamment d’oxygène à la maison.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les oxymètres de pouls et les concentrateurs d’oxygène: comment ils fonctionnent, les différences et comment choisir le meilleur pour vous.

Oxymètre de pouls expliqué

Un oxymètre de pouls est un appareil à distance qui surveille sans douleur le niveau de saturation en oxygène dans le corps d’une personne en quelques secondes. Selon les avis, une saturation en oxygène supérieure à 95% est considérée comme saine et suffisante par les experts médicaux. L’importance de cet appareil a augmenté après le déclenchement de la pandémie COVID-19, car il s’agit d’une maladie respiratoire et affecte le niveau d’oxygène chez une personne infectée. De plus, comme l’isolement d’une personne infectée à la maison est nécessaire dans cette condition, le besoin de dispositifs permettant de tester les niveaux d’oxygène facilement et à domicile s’est accru, et ce vide a été comblé par des oxymètres de pouls.

Types d’oxymètres de pouls et prix

Il existe trois types différents d’oxymètres de pouls, y compris les oxymètres de pouls au doigt, les oxymètres portables et les oxymètres de pouls fœtaux. Il est important de décider du type d’oxymètre de pouls souhaité avant de décider lequel acheter. Habituellement, les gens préfèrent utiliser les oxymètres de pouls au doigt à la maison, car ils sont plus faciles à utiliser et comparativement moins chers, tandis que les deux autres types sont utilisés plus souvent dans les hôpitaux et les cliniques (dans des circonstances différentes).

L’oxymètre de pouls au doigt est généralement un dispositif à distance en forme de clip, actionné par une batterie, et il est destiné à être clipsé sur le doigt. L’appareil donne ensuite la lecture de la saturation en oxygène ou des niveaux de SPO2, ainsi que de la fréquence du pouls.

Un oxymètre de pouls au doigt se situe généralement entre une fourchette de prix de 1000 Rs à 5000 Rs.

Choses à rechercher dans un oxymètre de pouls

Lors de la recherche d’un oxymètre de pouls, une personne peut rechercher quelques fonctionnalités, notamment un écran clair et lumineux, un matériau durable et une lecture précise. Pour vérifier si un oxymètre de pouls a une lecture précise, la meilleure méthode consiste à vérifier quelques oxymètres et à comparer leurs lectures. De plus, un moyen infaillible de savoir si un oxymètre de pouls est défectueux est si sa lecture SPO2 dépasse 100, ce qui est un défaut signalé dans certains oxymètres. Étant donné que la lecture SPO2 est en pourcentage, elle n’est pas censée franchir 100.

En dehors de cela, si vous cherchez à acheter des oxymètres de pouls en ligne, la lecture des avis des clients peut également vous aider à mieux comprendre le produit. Alternativement, si une personne choisit d’acheter un oxymètre de pouls dans une pharmacie locale, elle peut également demander au pharmacien des critiques.

Il existe également certains certificats que tous les produits obtiennent avant leur mise sur le marché en tant que gage de qualité. Les utilisateurs peuvent vérifier les certifications FDA, RoHS ou CE.

Quelques marques d’oxymètres de pouls à rechercher

Dr Trust propose en Inde de bons oxymètres de pouls digitaux approuvés par la FDA aux États-Unis, offrant une précision allant jusqu’à 3%. Pendant ce temps, ChoiceMMed a également des oxymètres de pouls au doigt en Inde, et ceux-ci ont les certifications américaines FDA et CE. En dehors de cela, l’oxymètre de pouls digital Noymi Yobekan approuvé par la FDA américaine est également disponible en Inde et il est connu pour offrir des lectures SPO2 principalement précises. En dehors de cela, Vandelay, BPL, Dr Morepen, Microtek, Elko et Meditive proposent également des oxymètres de pouls de bonne qualité dans le pays.

Concentrateurs d’oxygène

Récemment, il y a eu également une augmentation du nombre de personnes à la recherche de concentrateurs d’oxygène, en particulier pour les patients COVID-19 qui nécessitent une oxygénothérapie mais ne peuvent pas se rendre à l’hôpital. Mais que sont les concentrateurs d’oxygène? Ces appareils filtrent l’air d’une pièce, ne filtrant que l’oxygène à travers l’air, tout en laissant l’azote sortir. Cela fournit aux patients un air contenant 90% à 95% d’oxygène, par rapport à l’air ambiant réel qui ne contient qu’environ 21% d’oxygène, tandis que 78% d’air est composé d’azote et le 1% restant est constitué d’autres gaz.

L’achat ou la location de concentrateurs d’oxygène dépend des conseils du médecin, car ils indiquent aux patients la quantité d’oxygène requise par minute et, par conséquent, le modèle est sélectionné. Les concentrateurs d’oxygène ont la capacité de fournir 0,1 litre d’oxygène par minute à même 10 LPM d’oxygène.

Cependant, il est important de comprendre que les concentrateurs d’oxygène ne sont pas les mêmes que les bouteilles d’oxygène et que les premiers nécessitent une alimentation électrique continue, comprise entre 100W et 600W selon le modèle.

Les concentrateurs d’oxygène sont disponibles en unités de 3 LPM, 5 LPM, 8 LPM et 10 LPM, et un concentrateur de 10 LPM peut être utilisé pour prendre en charge deux patients ayant un faible taux d’oxygène. Alors qu’une unité de 5 LPM coûte entre Rs 40 000 et Rs 60 000, une unité de 10 LPM coûte environ Rs 1,6 lakh.

Achat de concentrateurs d’oxygène

Les utilisateurs peuvent acheter des concentrateurs d’oxygène en ligne, y compris auprès des géants du commerce électronique Flipkart et Amazon. Cependant, la disponibilité des concentrateurs d’oxygène n’importe où – en ligne ou hors ligne – pourrait être un problème en raison de l’augmentation soudaine de la demande. Pourtant, il existe quelques sites Web comme 1mg, Nightingales India, Healthklin et Healthgenie, qui vendent des concentrateurs d’oxygène. Mais les acheteurs doivent être prudents, car certains autres sites Web vendent également des équipements tels que des nébuliseurs et des humidificateurs au lieu de concentrateurs et escroquent les gens.

Il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant d’acheter le produit. De plus, les utilisateurs peuvent également s’assurer qu’ils achètent des produits de marques dignes de confiance, telles que Equinox, Oxlife, Inogen, Aspen, OCM et Yuwell.

