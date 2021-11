Guide d’achat d’or de Dhanteras 2021 : l’or numérique est-il aussi bon que l’or réel/physique ?

Image représentative

Achat d’or à Dhanteras 2021: L’or continue d’être l’une des options d’investissement préférées de beaucoup, en particulier lors de festivals comme Diwali et Dhanteras. Il existe de nombreuses façons d’investir dans l’or. Bien que l’achat d’or physique sous forme de pièces de monnaie, de lingots ou de bijoux soit sans doute le moyen le plus populaire d’acheter de l’or en Inde. D’autres options incluent l’or numérique ou l’investissement dans le métal jaune via des obligations souveraines en or (SGB) ou des ETF en or.

Grâce à l’or numérique ou physique, les acheteurs peuvent choisir de conserver le métal jaune sous leur propre garde. Dans le cas des SGB et des ETF, aucun or réel n’est fourni à l’acheteur/investisseur.

Comme la plupart des Indiens aspirent à avoir de l’or véritable en main lorsqu’ils achètent pendant les Dhanteras, nous examinons si l’or numérique est aussi bon que l’or réel (physique) et quelle pourrait être la meilleure façon d’investir dans l’or pendant les Dhanteras.

Selon un rapport du World Gold Council (WGC), la pandémie de Covid-19 a perturbé le modèle commercial de brique et de mortier des détaillants d’or indiens. La pandémie est devenue un catalyseur pour les canaux en ligne afin de stimuler les ventes. Cependant, le marché de l’or en ligne en Inde en est encore à ses balbutiements, ne représentant qu’environ 1 à 2% des ventes globales d’or en valeur.

«L’adoption de la vente au détail en ligne a augmenté pendant Covid-19 dans toutes les catégories. Bien que relativement naissant à environ 1 à 2 %, le marché de l’or en ligne en Inde connaît une poussée significative à la fois des acteurs numériques qui y voient une opportunité et des grands bijoutiers qui y voient un ajout essentiel à leur stratégie de brique et de mortier », Somasundaram PR , a déclaré à FE Online le PDG régional de l’Inde chez WGC.

Or numérique contre or réel

Anika Agarwal, présidente, Consumer Business, MMTC-PAMP, a déclaré que, contrairement à l’or physique, on peut commencer à investir dans l’or numérique avec aussi peu que 1 INR et aller jusqu’à Rs 200 000/jour. L’or physique exige que l’acheteur achète un montant minimum d’environ 1 g d’or pour acquérir le produit. Cependant, les deux modes d’achat sont taxés sur la même dalle à 3%.

«Au cours des derniers siècles, l’or a été une source de richesse et un choix d’investissement populaire pour beaucoup. Même pendant la pandémie, des institutions comme les banques centrales du monde entier ont massivement investi dans l’or. Ces derniers temps, nous avons également constaté une tendance croissante à l’adoption de l’or numérique en tant que classe d’actifs, en particulier parmi les jeunes millénaires et les investisseurs GenZ. Digital Gold est devenu le moyen préféré d’investir dans l’or pour les investisseurs axés sur le numérique, compte tenu de sa nature très liquide et flexible », a déclaré Agarwal à FE Online.

Elle a ajouté que les avoirs en or numérique peuvent être échangés contre des unités d’or physiques certifiées les plus pures sous forme de lingots, de pièces et de lingots. On peut également vendre directement de l’or numérique et recevoir de l’argent par virement bancaire instantané.

Cependant, l’or numérique comporte également certains risques. Par exemple, la plupart des gains de l’or numérique pourraient être épuisés par les frais de stockage et la TPS.

Ajinkya Kulkarni, cofondatrice de Wint Wealth, a déclaré que si l’investissement dans l’or numérique peut sembler attrayant avec des avantages tels qu’une plage minimale à partir de Rs. 100, transparence et pas de soucis de pureté, ses frais de stockage de 3% sur la plateforme et ses 3% de TPS peuvent épuiser tout ou la plupart de vos retours.

La forme physique traditionnellement préférée de l’investissement dans l’or a également une TPS de 3% sur l’achat et d’autres facteurs tels que la disponibilité du stockage des casiers plus le coût et les frais de fabrication des bijoux, a-t-il ajouté.

Ce qui est mieux?

À une époque où les formes alternatives d’investissement gagnent en popularité, l’or reste l’un des actifs les plus sûrs dans lesquels investir.

Kulkarni a déclaré que le métal jaune est toujours bon pour diversifier votre portefeuille, mais assurez-vous d’investir dans l’or uniquement avec une petite allocation (moins de 10% du portefeuille total).

« Si vous cherchez à stocker de l’or sous forme physique à la maison pour éviter les frais de stockage, le risque de vol est à prendre en compte. Aussi, généralement, ce serait de l’or sous forme d’ornements qui ont des frais de fabrication exorbitants. En dehors de cela, la limite fixée par le gouvernement est un autre aspect essentiel à prendre en compte », a déclaré Kulkarni à FE Online.

Agarwal a déclaré qu’à maintes reprises, l’or s’est avéré être une couverture contre l’inflation et l’incertitude du marché. « De plus, c’est l’actif le plus liquide et c’est quelque chose qui peut être transmis de génération en génération. Investir dans l’or est sans tracas et implique un risque minime ou nul par rapport à d’autres options comme la dette, les capitaux propres, etc.

Cependant, Kulkarni a suggéré qu’au lieu de l’or numérique ou physique, on devrait opter pour les SGB et les ETF sur l’or comme options d’investissement pour de meilleurs rendements.

«Je suggérerais plutôt d’opter pour les ETF sur l’or pour un investissement à court terme et si vous êtes sûr d’investir dans l’or à long terme, optez pour les obligations souveraines en or (SGB). Ce sera une approche plus sûre pour obtenir des rendements maximaux dans un environnement à faible risque », a déclaré Kulkarni.

