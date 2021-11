Guide d’achat du Jeep Wrangler | CDN

Image : NeONBRAND sur unsplash

Jeep a récemment célébré huit décennies de SUV 4×4, dont le Wrangler est sans doute son offre la plus connue. Le Wrangler a amassé des tonnes de récompenses pour ses capacités hors route, son coût d’achat et sa valeur de revente au fil des ans – et l’année modèle 2021 et au-delà a élargi ce qui est disponible à partir de ce SUV.

Le choix ne manque certainement pas lorsqu’il s’agit de choisir un Wrangler. En fait, il est plus courant de se sentir dépassé par le nombre de possibilités disponibles. Ne vous inquiétez pas, cependant. Il suffit de faire quelques choix clés, comme la configuration, le moteur et le niveau de finition.

Voici un guide pour aider les acheteurs de Jeep Wrangler à choisir la bonne version pour leur vie.

Jeep Wrangler : choix de groupes motopropulseurs

En parlant de choix, les conducteurs peuvent opter pour un certain nombre de moteurs ainsi que la transmission manuelle à six vitesses de série ou la boîte automatique à huit vitesses livrable.

Voici un aperçu des moteurs disponibles dans les versions 2021 du Jeep Wrangler :

V6 de 3,6 L : Ce moteur standard développe 285 chevaux et 260 lb-pi. de couple, gagnant des cotes d’économie de carburant de 17 mpg en ville/23 mpg sur route/19 mpg combinés. Quatre cylindres turbo de 2,0 L : Ce moteur produit 270 chevaux et 296 lb-pi. de couple. Associé à une transmission automatique, la consommation de carburant est de 21 mpg en ville/24 mpg sur route/22 mpg combinés. V6 turbodiesel de 3,0 L : Ce moteur génère 260 chevaux et 422 lb-pi. de couple pour une ville de 22 mpg et une autoroute de 29 mpg avec la transmission automatique sur la plupart des versions. 6.4 V8 : Ce moteur, que l’on retrouve dans le Rubicon 392, développe 470 chevaux et 470 lb-pi. de couple. En termes de consommation d’essence, il récupère 13 mpg ville/17 mpg autoroute/14 mpg combinés. Hybride rechargeable 4xe 2,0 L : Ce moteur développe 375 chevaux et 470 lb-pi. de couple. L’économie de carburant ici est estimée à 49 mpg-e.

Jeep Wrangler : options extérieures

Ainsi que sous le capot, les Jeep Wranglers offrent une variété de choix extérieurs qui affectent à la fois l’apparence et la fonctionnalité.

Exemple concret : certains niveaux de finition offrent un choix entre deux et quatre portes, comme le Sport, le Willys et le Rubicon. D’autres viennent exclusivement avec quatre portes – comme le Sahara et High Altitude. À première vue, ce choix peut ressembler à une question de commodité quant au nombre de passagers que vous pouvez emmener (quatre personnes dans une deux portes ; cinq personnes dans une quatre portes) ainsi qu’à quel point il sera pratique pour eux de monter dans et hors du SUV. Cependant, le nombre de portes affecte également l’espace de chargement disponible ainsi que le prix.

Une autre caractéristique est le toit. Selon le climat où vous vivez et l’expérience de conduite que vous souhaitez, choisir un toit rigide ou un toit souple peut être plus avantageux.

Jeep Wrangler : niveaux de finition

Enfin, il est extrêmement important d’explorer les niveaux de finition du Jeep Wrangler lors de la signature d’un bail Jeep Wrangler ou de l’achat d’un Wrangler.

Le plus célèbre est peut-être le Rubicon en raison de sa réputation de SUV pour le tout-terrain. Pour aider les conducteurs à affronter les terrains difficiles, il est doté de différentiels à verrouillage électronique, de rails de protection et d’autres fonctionnalités spécifiques au tout-terrain.

Cependant, il existe également trois autres niveaux de finition principaux à considérer : Sport, Sport S et Sahara. Le Sport est le niveau de finition le plus basique, avec un écran tactile d’infodivertissement de cinq pouces, un système audio avec huit haut-parleurs, des roues de 17 pouces et des portes/fenêtres manuelles. Le Sport S ajoute des verrous électriques et des commandes de fenêtre et fait passer l’écran d’infodivertissement jusqu’à 7 pouces. Le Sahara présente un style extérieur spécial, des roues de 18 pouces et une climatisation à deux zones.

Ce guide de l’acheteur du Jeep Wrangler commence seulement à décrire les tenants et aboutissants de ce que ce modèle a à offrir, y compris ses nombreuses offres de groupe motopropulseur, d’extérieur et de niveau de finition.

