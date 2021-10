Guide d’achat d’un accumulateur de chaleur pour chauffer sa maison sans se ruiner | La technologie

Comme on vous le dit, ces accumulateurs ont des résistances électriques qui accumulent de la chaleur pour la restituer progressivement par la suite.

Le problème avec ces systèmes est que, s’ils ne sont pas régulés correctement et que les accumulateurs que nous avons consomment beaucoup, à la fin du mois la facture d’électricité peut être surprenante et d’autant plus aujourd’hui que l’électricité n’est pas exactement bon marché.

Tout d’abord, nous allons savoir quels sont ces appareils, puis voir ce que nous pouvons faire pour ne pas payer beaucoup d’argent pour les utiliser.

Quels sont-ils et comment fonctionnent-ils ?

Lorsque nous parlons d’accumulateur de chaleur, nous voulons nommer un appareil capable de transformer l’énergie électrique en énergie thermique à la recherche d’un petit prix.

Ils sont conçus pour être raccordés au réseau électrique lorsque le le taux est inférieur, soit par le système normal, soit par sélectivité horaire.

Pendant que vous utilisez le réseau électrique, vous transformez toute l’énergie en chaleur qui emmagasine à l’intérieur de l’appareil.

Quand on voudra, ça commencera expulser la chaleur qui s’est progressivement accumulée pour chauffer la pièce où nous sommes.

La chose normale est de libérer la chaleur pendant la journée pour que lorsque la nuit arrive et que les tarifs d’électricité soient moins chers, allez recharger

Si quelque chose est clair, c’est que dans les moments où les accumulateurs se rechargent, ils doivent être ceux où la lumière est moins chère, par conséquent, ils doivent être programmés pour que cela se produise, en pouvant utiliser le programmateur du panneau de la maison ou en certains cas, même les accumulateurs eux-mêmes.

Types d’accumulateurs

Il est temps de savoir quels types d’accumulateurs existent aujourd’hui, puisque nous pouvons les commander en deux types, bien qu’il y en ait plus, puisque ce sont ceux qui sont utilisés dans le pays.

Nous allons parler principalement des accumulateurs de chaleur dynamiques et statiques.

Type statique

C’est le système le plus traditionnel et donc le moins sophistiqué.

La vérité est qu’ils ont une façon de travailler avec un isolation thermique très simple, ce qui signifie qu’ils expulsent la chaleur par rayonnement et convection. Cela n’empêche pas un pourcentage assez élevé de la chaleur d’être perdu et d’utiliser une partie relativement faible de l’accumulation pour chauffer la pièce.

Nous parlons du fait qu’ils ne conservent qu’autour de la 30-35% de chaleur. Tous ces accumulateurs ont des systèmes pour que la chaleur extérieure ne pénètre pas à l’intérieur, les empêchant de refroidir ce qu’ils ont accumulé.

Ils sont efficace pour une pièce pas trop grande, même si nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que la chaleur soit très intense. Ils ne sont pas très rapides à chauffer et si nous sommes plus de 24 heures sans les faire fonctionner cela leur coûtera cher de chauffer la pièce où ils se trouvent.

Type dynamique

Ils sont plus modernes et, par conséquent, plus efficaces et capables que les précédents.

Dans ce cas, vous obtenez profiter d’environ 90 % de la chaleur accumulée, c’est-à-dire un montant infiniment supérieur aux statiques.

La grande différence est que l’isolation thermique dont il dispose fait être beaucoup plus efficace. Dans ce cas, la dynamique maximise l’accumulation de chaleur grâce à une turbine intégrée au système.

En plus de tout cela, de nombreux modèles avec ce système ils portent un thermostat Cela aide beaucoup à contrôler la température idéale que l’on veut avoir, qu’elle soit plus ou moins progressive.

Avec panneaux solaires

Bien que les principaux soient les deux précédents que nous avons vus, nous avons aussi ceux qui captent la chaleur à travers panneaux solaires, qui sont généralement utilisés pour chauffer l’eau et l’accumuler pour ne l’utiliser que lorsque cela est nécessaire.

Ce type est beaucoup moins utilisé et pas trop facile à voir, mais il est vrai qu’il a une partie écologique intéressante.

Ils ne sont pas excessivement conseillés dans les zones où il y a beaucoup de gelées ou où l’eau est excessivement dure.

Conseils pour économiser

Maintenant que nous savons comment ils fonctionnent, nous devons être conscients de certaines choses que nous pouvons faire pour économiser de l’argent afin que la facture d’électricité ne monte pas en flèche.

Avec ces conseils que nous allons vous donner, nous pouvons avoir de la chaleur dans notre maison, en payant le moins possible, car si vous ne courez pas le risque d’être une arme à double tranchant. C’est-à-dire de la chaleur à la maison au prix de l’or.

Meilleure dynamique et avec thermostat

Evidemment des deux options il est préférable d’opter pour des accumulateurs dynamiques, non seulement parce qu’ils conservent beaucoup mieux la chaleur, mais parce qu’au fil du temps le des économies dans tous les sens sera plus grand.

Comment pouvez-vous les mettre thermostatIl est également intéressant d’acheter ceux qui le portent, notamment pour ne pas gaspiller de chaleur. C’est-à-dire que lorsque la pièce est à une certaine température, ils s’arrêtent et cette chaleur est libérée lorsque la température baisse.

Tarif le moins cher

Il est important d’avoir un taux où le la lumière est moins chère, Idéalement la nuit, puisque c’est ainsi que nous les rechargeons pendant que nous dormons, pour que le reste de la journée ils ne dégagent que de la chaleur.

Si la lumière la moins chère est à heures alternées, nous devons programmer l’horloge de la maison ou les accumulateurs eux-mêmes chaque fois qu’ils vous quittent.

Cela signifie qu’avant d’acheter n’importe quel type d’accumulateur, la chose normale est que vous avez déjà tout contracté avec votre compagnie d’électricité.

Mettez une bonne température

Si nous voulons économiser, la meilleure chose est que la température que nous fixons soit normale, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas prétendre que la pièce est à 26 degrés et ne pas dépenser beaucoup d’argent.

Ongle température de 20 ou 21 degrés c’est plus que suffisant pour être à l’aise dans un séjour.

Évidemment, c’est quelque chose à contrôler, car des températures excessivement élevées feront s’écouler toute la chaleur plus rapidement.

Porte de décharge

Une autre chose que nous pouvons faire pour dépenser moins est fermer la porte de décharge.

Il ne se fermera jamais complètement, mais si on peut contrôler que la chaleur ne sort pas complètement, il faut l’ouvrir quand on est à la maison. De cette façon, nous pouvons accumuler plus de chaleur, qui peut même nous servir pour le lendemain.

Cela signifie que le le processus de charge sera plus léger n’ayant pas besoin d’autant d’accumulation.

Milieu chargé et déchargé

Le mieux serait d’avoir le chargement en position moyenne et déchargement au minimum.

C’est-à-dire que si nous pouvons le dire ainsi, nous veillons à ce que la décharge ne se fasse pas rapidement, ce qui nous permet d’accumuler plus de chaleur et de dépenser moins lorsqu’il faut recharger.

Le secret de ce système est que le le niveau de décharge est suffisant pour chauffer la pièceSinon, nous devons l’augmenter jusqu’à ce que nous trouvions le bon point entre une chaleur suffisante pour la pièce et le niveau le plus bas de décharge de chaleur, et par conséquent, moins de charge la nuit.

Placer les accumulateurs

Il est évident que le placement des accumulateurs fait aussi beaucoup de temps, mais il est vrai qu’il est normal qu’ils soient installés par des professionnels afin qu’ils puissent calculer quelle taille et où est la meilleure situation pour l’appareil.

Même ainsi, il est clair que les plus grands modèles devraient être dans le salon, pour avoir les moyens dans les chambres et la cuisine, avec les plus petits dans les salles de bains ou les toilettes.

Avec tout ce que nous vous avons dit, nous espérons que vous pourrez choisir le meilleur accumulateur de chaleur pour vous et que vous pourrez avoir toutes les pièces de votre maison chauffées pendant quelques mois où le froid sera le protagoniste.