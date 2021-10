Guide d’achat d’un aspirateur eau et poussière pour le nettoyage de la voiture et de la maison | La technologie

in

Il y a des endroits comme la cuisine ou le garage qui peuvent être très encombrants à nettoyer. Surtout vos sols, car non seulement il y a de la poussière à aspirer, mais il peut aussi y avoir débris solides et liquides.

Pour ces types d’endroits, nous devons utiliser plus d’un moyen de nettoyage, ce qui nous fait perdre du temps et faire de gros efforts. Les aspirateurs eau et poussière ils nous épargneront beaucoup de travail.

Ces machines deviennent très populaires et présentent de multiples avantages. Si vous voulez en savoir plus sur eux, continuez à lire, car nous allons vous expliquer ce que vous voulez savoir.

Qu’est-ce qu’un aspirateur eau et poussière ?

C’est un appareil aux fonctions identiques à un aspirateur, mais avec la vertu que peut également travailler sur des sols humides. C’est un avantage qui le rend de loin supérieur aux aspirateurs normaux.

Ils sont généralement livrés avec de grands réservoirs (plus de 10 litres) pouvant supporter tout type de saleté. Ces types de machines sont idéal pour les endroits comme les ateliers, les cuisines, les garages ou les locaux, car ils peuvent faire le travail plus rapidement.

Ils ont généralement plusieurs filtres, en fonction de ce qu’ils vont nettoyer. Si le sol est sec, il n’est pas nécessaire de mettre le filtre pour les liquides, par exemple.

Il faut dire qu’aussi ils ont une grande puissance d’aspiration, surpassant leurs homologues plus traditionnels. Ce sont des machines conçues pour faire un travail plus dur et sont généralement mieux faites.

Ils ont tendance à faire un travail rapide et ne travaillent pas seulement sur les sols. En ayant différents accessoires pour environnement sec, humide ou même de petites lacunes, Ils sont également valables pour le nettoyage de la voiture.

Les aspirateurs eau et poussière peuvent être ce que vous recherchez si vous manipulez différents matériaux dans votre vie de tous les jours. Serait aussi parfait pour vous si vous avez un atelier de bricolage, un garage où l’on tripote des outils ou encore un bar.

Caractéristiques les plus importantes pour en acquérir un

Lorsque vous allez acheter un de ces appareils, vous devez prendre en compte quelques facteurs. En fin de compte, c’est un appareil qui nécessite une dépense et si nous voulons en acquérir un, nous devons savoir quoi chercher.

Puissance.- La puissance est ce qui permettra à l’appareil d’avoir une capacité plus ou moins grande d’absorber la saleté, les liquides ou même de pouvoir nettoyer sur diverses surfaces. Avec une puissance supérieure à 1 000 W, nous ne devrions avoir aucun problème.

Verser.- Nous devons choisir un produit qui a un dépôt adapté à nos besoins. La meilleure chose sera d’obtenir un réservoir de plus de 10 litres, qui nous permettent de faire un nettoyage en profondeur sans avoir à le vider de temps en temps. Bien que si vous avez un bar ou un grand atelier, vous pourriez avoir besoin de 20 litres ou plus.

Filtre.- Les filtres sont généralement ronds ou rectangulaires et nous permettront de nettoyer à sec ou à sec selon ce que nous avons dessus. C’est fondamental rendre le filtre facilement accessible et que nous n’avons pas à démonter la moitié d’une machine pour y accéder.

Cecotec Conga Wet & Dry, nettoie et filtre tout en un

Cet aspirateur surprend par sa puissance. Il dispose de 1 400 W avec lesquels peut se débarrasser de la saleté rapidement.

Je peux le faire de plus de manières qu’on ne l’imagine, car il a un double filtre. L’un d’eux purifie l’air en retenant les poussières ou les allergènes, et son second filtre purifie l’eau.

Sa puissance est complétée par un réservoir de 15 litres, pour faire un bon nettoyage. Bien qu’il ait également une fonction de soufflage, au cas où nous voudrions retirer la litière du milieu.

Comprend cinq accessoires qui nous aideront utiliser la machine sur différents types de surfaces. Un détail à garder à l’esprit est que ces accessoires peuvent être fixés au corps de la machine sans aucun problème.

Cet aspirateur nous aidera à nettoyer les restes secs, mais aussi humides. Il dispose d’un réservoir de 15 litres et d’une puissance de 1400 W. De plus, ses cinq accessoires nous permettent de nettoyer rapidement toute surface et type de saleté.

Sa forme cylindrique repose sur quatre roues qui peut bouger dans n’importe quelle direction. Cela facilite le nettoyage puisqu’il n’y aura aucun effort pour le faire nous suivre pendant que nous passerons l’aspirateur.

Comme tout ce qui est de la marque Cecotec, son prix est abordable, avec une valeur désormais de 64,90 euros. C’est un bon rapport qualité prix.

Einhell TE-VC 18, réservoir plus grand et pas de câbles

Cette machine est présentée comme une alternative pas chère aux multiples vertus. Parmi eux, nous pouvons constater qu’il n’a pas besoin de câbles, car il fonctionne avec une batterie.

Utilisez le type de Batterie rechargeable X-Charge, utilisée par de nombreux appareils de la marque Einhell. Sans câbles, le déplacer est beaucoup plus facile. Bien qu’il soit livré sans batterie et que nous devions l’acheter nous-mêmes.

La machine elle-même a plus que suffisamment de puissance pour nettoyer. En effet, il peut aspirer 25 litres d’air par seconde. Unis à son réservoir de 20 litres, nous pouvons faire un bon nettoyage.

Comme il n’a pas de câbles, il est également parfait pour le nettoyage à l’extérieur de la maison. Il a de nombreux accessoires aussi qu’ils nous aideront avec les zones humides et avec les plus petits trous dans la voiture.

Cet aspirateur vous permettra de nettoyer aussi bien à sec qu’à l’eau. Vous n’aurez plus à craindre les zones humides avec le filtre à eau qu’il intègre. De plus, il dispose de 20 litres de capacité dans son réservoir pour pouvoir effectuer un nettoyage complet. Cette machine peut fonctionner avec n’importe quelle batterie Einhell X-Charge, vous pouvez donc utiliser celle que vous avez d’un autre outil de la marque.

La machine sera accompagnée de diverses buses, d’un tuyau de 1,5 m, filtre en mousse pour aspirateur humide, sac à poussière et filtre à poussière plissé. Tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage complet.

Il peut être obtenu pour 69,16 euros. Bien que son prix augmente si l’on veut un kit de démarrage avec une batterie de 4 Ah, cela reste un produit recommandé.

Karcher MV 3, plus silencieux et sans changement de filtre

Cette marque est devenu célèbre avec les appareils de nettoyage plus spécialisé. Il utilise généralement bien la puissance et les avantages par rapport aux autres marques, ce qui améliore sa qualité.

Dans ce cas, ils montrent à nouveau leur bon travail. Malgré que ce modèle n’a que 1 000 W de puissance, il parvient à aspirer aussi fort que la concurrence.

Il a un réservoir de 17 litres, capable de garder à l’intérieur les matériaux qui sont sortis de la saleté. Il est résistant car Il est fait d’acier inoxydable, empêchant la corrosion.

Bien que son plus grand avantage réside dans son filtre. Ceci est fait d’un matériau qui peut résister à la fois aux matériaux solides et liquides. Nous n’aurons pas à changer le filtre pendant le nettoyage, puisque celui-ci peut avec tout.

Pour les sols secs et humides de toutes sortes, il n’y a rien de mieux que cette machine. Vous n’aurez pas besoin de changer les filtres car il en utilise un fait d’un matériau spécial qui peut résister à la fois aux solides et aux liquides. Son moteur de 1000 W fait beaucoup moins de bruit et nous permettra de nettoyer tout type de saleté avec les accessoires qu’il apporte.

De plus, son système de réglage d’accessoires au tuyau rend le travail beaucoup plus facile. Il peut même être laissé debout sans avoir à le tenir, pour les moments où nous devons relâcher l’appareil.

Entre son confort et son fonctionnement au bruit sourd, c’est un bon achat. Si vous voulez profiter du nettoyage le plus confortable, vous devrez payer 98 euros.

Einhell TE-VC 2230 SA, le grand frère avec plus de qualité

Avant, nous avons présenté la version mineure de cet aspirateur. Même si c’était plutôt bien, ici nous apportons une amélioration substantielle à tous égards.

Commençons avec sa cuve inox de 30 litres. Beaucoup plus de capacité pour les longs nettoyages. Ces séances de travail peuvent être prolongées aussi longtemps que l’on veut car ce modèle doit être connecté au courant électrique.

Il a un tuyau extra long de 3 mètres et un tube télescopique qui nous permettra d’atteindre n’importe où confortablement. Nous pourrons aspire dans des endroits comme la tapisserie d’ameublement grâce à ses accessoires dédiés, et nous avons même des capacités de soufflage.

Si à tout cela nous ajoutons que son système ECO Power nous fait consommer 50% de moinsAvec le prix de l’électricité, nous envisageons un gros électroménager.

Il peut vous aider à nettoyer votre maison ou votre garage pour seulement 145 euros. C’est un achat incontournable si nous avons une grande maison pour remplir votre énorme dépôt.

Cet aspirateur pour sols secs et humides profitera de sa puissance de 1150 W tout en consommant moitié moins d’énergie grâce à son système ECO Power. Vous profiterez également d’un nettoyage plus confortable avec son tuyau de 3 mètres et son tube télescopique. Des accessoires pour surfaces spéciales et un système de soufflage sont ajoutés.

Bien que ces aspirateurs puissent nettoyer à la fois humide et sec, nous avons pu constater certaines différences. En fin de compte, vous décidez quel appareil vous convient le mieux.

Nous espérons seulement vous avoir aidé à avoir plus d’informations. Il est maintenant temps de vous lever de votre chaise et d’oublier le nettoyage compliqué des sols.

