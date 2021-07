Guide d’achat d’un tensiomètre numérique à domicile pour prendre la tension artérielle à la maison | Vie

in

Avec le nombre de problèmes de santé que l’on peut avoir aujourd’hui, ça ne fait pas de mal d’essayer de se protéger. Pour cela, nous pouvons utiliser des dispositifs de prévention qui nous indiquent quel est l’état de notre corps.

Les balances peuvent nous aider à mesurer notre poids et à équilibrer notre alimentation. Les thermomètres mesurent notre température et ainsi nous saurons si nous sommes fiévreux. Les filtres à eau nous permettent de boire avec plus d’hygiène et les tensiomètres, que font-ils pour nous ?

Nous allons d’abord expliquer ce que sont ces types d’appareils. D’ailleurs, si en plus de connaître notre tension artérielle, vous souhaitez également connaître d’autres domaines de votre santé et même avoir une connexion avec votre mobile, il existe de nombreuses montres connectées qui le permettent également.

Qu’est-ce qu’un tensiomètre ?

Un tensiomètre est un instrument utilisé en médecine pour mesurer la pression artérielle. Nous essayons de mesurer la force exercée par le flux sanguin sur les parois des vaisseaux sanguins en les parcourant.

La mesure de la pression artérielle est très importante. Soit en obtenant des valeurs élevées (hypertension artérielle) soit si elles sont inférieures à la normale (hypotension) entraîne des problèmes pour votre santé et constitue le principal facteur de risque d’accident vasculaire cérébral.

Les tensiomètres manuels sont presque hors d’usage maintenant, car il est difficile de les utiliser. Les tensiomètres numériques automatiques sont un instrument idéal pour une mesure facile et pratique sans avoir des connaissances en médecine.

Comme nous le disons, les tensiomètres numériques sont plus faciles à utiliser et à comprendre, mais nous devons d’abord savoir ce que signifient les chiffres que nous verrons à l’écran. Il y a deux nombres dans une lecture de tension artérielle : pression systolique et pression diastolique.

Accepteriez-vous de subir un test sanguin qui révèle votre probabilité de mourir dans les 5 ou 10 prochaines années ? Cette analyse existe déjà…

Une lecture typique pourrait être 120/80. Ces chiffres mesurent la pression avec laquelle le sang commence à couler. Le nombre le plus élevé est une mesure de la pression de sortie maximale du cœur (lecture systolique), tandis que le nombre le plus bas indique la pression dans le système lorsque le cœur est détendu (lecture diastolique).

Comment utiliser un tensiomètre ?

Il existe un certain nombre de règles à respecter lors de l’utilisation d’un tensiomètre, à savoir :

Cela devrait faire au moins une demi-heure que vous avez mangé, fumé, bu de l’alcool, de la caféine ou d’autres stimulants. Il est idéal d’aller aux toilettes et d’uriner. Reposez-vous pendant 5 minutes, tranquillement et sans parler. Asseyez-vous sur une chaise, sans croiser les jambes ni les chevilles et avec votre dos bien appuyé sur le dossier. Placez votre bras gauche sur une table, au niveau du cœur.

Après avoir placé votre bras, vous pouvez commencer à utiliser le tensiomètre. Selon le type d’appareil dont il s’agit, il sera placé à un endroit ou à un autre.

Il existe des tensiomètres numériques qui peuvent être placé sur ou près du poignet. Mais il existe aussi des modèles qui doivent être utilisés avec le gonfleur au dessus du coude. Les deux types sont valides et utiles.

L’utilisation de ce type de machine est très simple. Il doit être placé là où ils établissent le modèle et appuyez sur le bouton d’alimentation. Après cela, le brassard commencera à se gonfler et à partir d’un certain point il laissera l’air s’échapper.

Après quelques secondes, le résultat du test s’affichera à l’écran. Comme vous pouvez le voir, c’est un processus rapide et facile.

Différences entre le tensiomètre manuel et le tensiomètre numérique

Pour commencer, la principale différence réside dans sa manipulation. Un tensiomètre manuel a besoin de plus de connaissances et de savoir-faire que tout le monde ne connaît pas.

Un stéthoscope doit être utilisé pour écouter le rythme cardiaque au niveau du coude tout en surveillant la valve de pression. Cela peut demander un peu de pratique. De plus, il doit être pompé manuellement et il peut y avoir des personnes âgées qui ne peuvent pas bien utiliser leurs mains.

La prochaine différence principale est due à l’utilisation de piles ou de batteries. Les tensiomètres numériques utilisent souvent des piles pour fonctionner. Comme leur utilisation n’est pas très périodique, ils durent généralement longtemps avant de devoir les changer.

Vous avez à votre disposition diverses infusions avec de grands bienfaits pour la santé. Nous vous en montrons quelques-uns que vous devriez prendre souvent.

En revanche, les tensiomètres manuels n’en ont pas besoin car ils fonctionnent avec un pompage manuel. Cela les rend plus valables dans n’importe quelle situation, mais vous devez également les connaître et pouvoir les utiliser.

En détail, il existe de nouvelles technologies qui peuvent nous aider à contrôler la pression artérielle. Bien que les tensiomètres soient certainement des objets spécialisés très fiables.

Les meilleurs tensiomètres numériques du marché

Il existe de nombreuses marques sur le marché. Certains sont de meilleure qualité que d’autres et sont spécialisés dans ce type d’appareil. Nous avons fait une petite sélection de ceux que nous considérons comme les meilleurs, afin que vous n’ayez pas à chercher plus loin que ce guide.

Il faut dire que les prix des les tensiomètres numériques vont de 15 à 50 euros. Il existe des options plus chères, mais elles sont généralement de très haute qualité et valent le prix.

Hylogy, un tensiomètre pas cher et recommandé

Nous commençons notre sélection par une machine capable d’offrir le meilleur service aux plus anciens de la maison.

C’est parce qu’il a un grand écran LED affichant de gros chiffres et facile à voir. De plus, les trois dernières mesures peuvent être configurées pour apparaître en même temps, à des fins de suivi.

Obtenez une plus grande sécurité pour votre santé avec ce tensiomètre numérique. Son grand écran LED peut afficher jusqu’aux trois derniers enregistrements et mémoriser 2 utilisateurs. Vous pouvez l’utiliser où et quand vous voulez grâce à sa pile AAA. Il peut également être connecté directement à la lumière avec sa prise de type C.

Il est également confortable, grâce à son bracelet de 22 à 42 cm. Il a quatre piles AAA, mais si nous le préférons on peut le brancher grâce à son connecteur USB type C. Nous pouvons mesurer la tension à tout moment et en tout lieu.

Il peut être obtenu pour 21,95 euros. L’Hylogy est un tensiomètre avec de très bonnes recommandations et qui a un prix très abordable.

NWOUIIAY, le plus simple d’utilisation

Si nous avons un problème avec la technologie, nous avons besoin de certaines installations pour pouvoir utiliser les appareils dont nous avons besoin. Ce tensiomètre peut être parfait pour ceux qui ne veulent pas jouer avec de nombreux boutons.

Peut être utilisé en un clic, grâce à son bouton central de commande. Mais ce n’est pas le seul avantage qu’il nous donne, puisqu’il possède également un compteur OMS d’un côté qui déterminera si notre la pression artérielle est à des niveaux inappropriés.

Vous pouvez vous assurer que votre tension artérielle est surveillée avec ce tensiomètre numérique facile à utiliser. Grâce à son grand écran LED, vous pouvez facilement lire les chiffres. De plus, un indicateur latéral est inclus où vous pouvez facilement voir si vous êtes dans l’une des limites dangereuses. Il peut également être utilisé n’importe où grâce à ses batteries et son chargeur USB.

Il comprend également un mode permettant de visualiser les dernières mesures à l’écran et peut stocker jusqu’à 99 enregistrements de deux personnes différentes. Parfait pour les couples.

Il peut être utilisé avec des piles, mais aussi branché grâce à son connecteur USB. Il s’éteindra au bout d’une minute sans activité et s’obtient pour 18,69 euros.

Sinocare, la voix qui prend soin de nous

De nombreux modèles ont des capacités particulièrement similaires. Dans la gamme de prix bas, ils ont tous des caractéristiques similaires et certains ont besoin d’un petit plus pour se différencier.

Ce tensiomètre numérique y parvient grâce à un système vocal qui nous aide pour effectuer une mesure de la pression artérielle. Les instructions sont enregistrées et on nous dira quoi faire à tout moment. Une analyse appropriée sera toujours effectuée en suivant les étapes.

Utilisez ce tensiomètre numérique pour prendre soin de votre santé et connaître à tout moment votre tension artérielle. Avec une utilisation simple qui nécessite la pression d’un seul bouton, tout sera rendu encore plus facile avec son guide vocal qui vous indiquera les étapes à suivre pour effectuer une mesure correcte. Cet appareil fonctionne avec 4 piles AAA fournies, vous pouvez donc l’utiliser comme vous l’avez.

En plus de cela, il possède les mêmes fonctions que les autres modèles : grand écran LED, bracelet entre 22 et 42 cm, utilisation simple avec un seul bouton, mémoire pour deux personnes et affichage des records précédents.

Il peut être obtenu pour 25,99 euros. L’ajout de la voix est une réussite.

OMROM M3, la qualité a un prix

Cette marque est connue pour être l’une des meilleures dans ces aspects. Leurs tensiomètres sont de bonne qualité et très utiles.

Le modèle M3 ne fait pas exception et possède un brassard de 22 à 42 cm, valable pour n’importe quel bras. Il est accompagné d’un guide pour savoir comment le placer.

Sa technologie a détection des mouvements du corps et capacité de mémoire pour deux utilisateurs. De plus, vous pouvez prendre 3 lectures consécutives en 10 minutes, pour mieux établir votre tension artérielle.

Ses piles sont incluses, bien qu’il dispose d’un adaptateur secteur pour éviter de les gaspiller. On le trouve pour 79,81 euros. Il est considéré comme le meilleur tensiomètre numérique que l’on puisse trouver.

Grâce à cet appareil, vous pouvez mesurer votre tension artérielle facilement et rapidement. Il dispose d’une mémoire pouvant stocker jusqu’à deux utilisateurs. Il peut être utilisé connecté au courant ou sans fil grâce aux batteries qu’il comprend.

Il existe de nombreuses options, toutes avec des caractéristiques similaires, bien que les meilleures marques coûtent un peu plus cher. Nous espérons que maintenant que vous disposez de toutes les informations, vous pouvez acheter un bon tensiomètre numérique adapté à vos besoins.

Nous vous rappelons qu’en plus de mesurer la tension artérielle, vous devez prendre soin de vous. Ne mettez pas de côté une bonne alimentation et un peu d’exercice pour améliorer votre qualité de vie.